Omišani su najavili prosvjed protiv trase brze ceste: Taj projekt može ugroziti mještane

Omiške udruge nezadovoljne su zbog nastavka izgradnje brze ceste Dugi Rat-Omiš jer planirana trasa ceste ne rješava prometne probleme već ugrožava sigurnost stanovnika i okoliša, zbog čega će organizirati prosvjed u nedjelju, poručeno je u petak s konferencije za novinare.

Prosvjed će se održati u nedjelju na Mulu u Omišu​ sa ciljem zaustavljanja, po mišljenju struke i građana, promašen​og i opasnog projekta. Njime se ugrožava sigurnost građana i devastira okoliš​, a iako je vrijedan čak sto milijuna eura također je prometno neučinkovit, rečeno je konferenciji. ​

​Inženjer pomorskog prometa i predstavnik Mjesnog odbora Priko T​ino Mrčelić ustvrdio je da taj projekt može ugroziti mještane jer se tamo nalazi planinski masiv samo 50 metara udaljen od stambene zgrade. Izvođenjem radova i miniranjem destabilizirat će se planinski masiv, moglo bi doći do odrona i potencijalno nesretnih slučajeva.

"Na to smo apelirali na sastanku s Hrvatskim cestama, tada nam je obećano da će njihovi djelatnici doći na teren i napraviti izvid, ali do danas se ništa nije dogodilo. Zabrinuti smo za živote naših sumještana ako projekt krene u izradu", kazao je Mrčelić upozorivši i na mogući problem buke.

Inženjer Ivo Vulić smatra da projekt ne rješava osnovne prometne, ambijentalne i prostorne probleme. "Ovom rješenju sa križanjem u tunelu nije omogućen pristup na obilaznicu, on je deficitaran što su potvrdile i Hrvatske ceste na prošlom sastanku. To svi potvrđuju, ali nitko neće priznati očitu grešku", kazao je.

To je bacanje novaca poreznih obveznika i netko bi za to trebao odgovarati. Vulić poručuje da bi umjesto tri tunela i vijadukata trebalo napraviti jedan tunel iz čvora Zakučac, iz kojeg se svi mogu priključiti bilo kojem pravcu, dok postojeće rješenje nudi samo "izlijevanje prometa iz pravca Makarske".

Savez za Poljica, Građanska inicijativa "Spasimo ušće Cetine" i Udruga "Volim Omiš" o tome su pisali Vladi i upozorili da cesta s vijaduktima, nasipima i tunelima na strmim obroncima bez pristupnih kružnih tokova neće olakšati gužve u gradu.

Istaknuli su da se unatoč protivljenju lokalne zajednice, struke i političkih aktera projekt nastavlja bez dijaloga i potrebnih izmjena. Pozvali su Vladu da hitno zaustavi realizaciju projekta i spriječi neodgovorno trošenje javnih sredstava.