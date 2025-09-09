Četiri dana je bio zarobljen u dizalu, bez hrane i bez vode

Muškarac u 70-im godinama četiri je dana bio zarobljen u neispravnom dizalu svoje obiteljske kuće u Osnabrücku, i to bez hrane, vode i telefona, izjavili su iz policije, prenosi Fenix magazin. Sin je na kraju spasio oca s policijom i spasilačkim službama koje su nasilno otvorile dizalo.

Muškarac se osjeća dobro, kažu iz policije. Kao razlog kvara dizala navodi se pregorjeli osigurač, zbog čega nije funkcionirao ni gumb za hitne pozive.

- Svi su sretni što je muškarac na vrijeme spašen iz te situacije - dodao je glasnogovornik.