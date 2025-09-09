Obavijesti

ŠOK U NJEMAČKOJ

Četiri dana je bio zarobljen u dizalu, bez hrane i bez vode

Muškarac se osjeća dobro, kažu iz policije. Kao razlog kvara dizala navodi se pregorjeli osigurač, zbog čega nije funkcionirao ni gumb za hitne pozive.

Muškarac u 70-im godinama četiri je dana bio zarobljen u neispravnom dizalu svoje obiteljske kuće u Osnabrücku, i to bez hrane, vode i telefona, izjavili su iz policije, prenosi Fenix magazin. Sin je na kraju spasio oca s policijom i spasilačkim službama koje su nasilno otvorile dizalo.

- Svi su sretni što je muškarac na vrijeme spašen iz te situacije - dodao je glasnogovornik.

