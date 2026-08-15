Četiri požara buknula su unutar jednog dana: Mnogi sumnjaju da je to djelo nekog piromana

Počelo je s druge strane ceste, gdje nije bilo turista ni nikoga. Smatramo, zapravo uvjereni smo, da je ovo podmetnuto, dakle ljudski faktor. Tu je krim-policija, dali smo kamere, sve smo učinili da se ovo riješi, rekao je Goran Lović, ugostitelj u blizini čijeg je kafića požar buknuo za Novu TV.

Pohvalio je rad policije, vatrogasaca i svih drugih službi te svima zahvalio. Dodao je da mu je mnogo toga izgorjelo i ponovio da je ovo velika katastrofa za omiški kraj. Upravo dijelu gdje se nalazi i njegov restoran snimljeni su i prvi trenuci požara, a koje je snimila čitateljica 24sata.

- Sve je u sekundi planulo. Samo se odjednom sve dogodilo, bio je otvoreni plamen u dijelu na kojem je šuma i nema kuća. To je namjerno. Jer kako bi inače počelo gorjeti samo od sebe u šumi?! Otišao sam gledati Hajduk. Moja žena, koja je to sve vidjela, javila je u 20.23 sata da gori iznad kafića, pa smo se hitno vratili u Lokvu - rekao je Lović za Jutarnji.

Foto: 24sata

Kako neslužbeno doznajemo, na mjesto na kojem je prvo primijećena vatra stigli su i policijski istražitelji te su tijekom jučerašnjeg dana još obavljali očevid. Nakon očevida trebalo bi se znati je li požar podmetnut, odnosno koji je bio njegov uzrok, a ako je doista riječ o ljudskom faktoru, kako se sumnja, policija će nastaviti s kriminalističkim istraživanjem da bi utvrdila tko je počinitelj. U tom slučaju snimke nadzornih kamera s restorana mogle bi se pokazati vrlo korisnima.

Istog dana dok je vatra još bjesnila okolicom Omiša, izbili su požari na još nekoliko udaljenih lokacija, na Pelješcu, kraj Zadra i na Dugom otoku. Mnogi su se zbog toga zapitali haraju li obalom "piromani" koji koriste visoke temperature i dugotrajnu sušu da bi namjerno podmetali požare.

Dr. Goran Arbanas, forenzički psihijatar, psihoterapeut i seksualni terapeut iz Klinike za psihijatriju Vrapče, uvjeren je da požare, ako policija utvrdi da su podmetnuti, gotovo sigurno nije podmetnuo piroman u medicinskom smislu te riječi. Pojasnio nam je i što piromanija zapravo znači.

- Piromanija je stanje u kojem osoba ima neizdrživ poriv da zapali, odnosno da izazove vatru, da gleda vatru, da gleda neke stvari vezane za gašenje i slično, a to je iznimno rijetko, pa uglavnom ljudi podmeću požare iz nekih njima razumljivih ili logičnih razloga. Dakle, može biti namjerno izazivanje štete, može biti slučajno, ali to nije piromanija u medicinskom smislu - pojasnio je psihijatar.

Piromanija spada, nastavlja, u skupinu poremećaja kontrole poriva, slično kao kod kleptomanije, kad osoba krade, a da nema potrebu za tim.

- Dakle, nije piromanija kad netko zapali zato što je bio nemaran, pa je išao, primjerice, paliti travu lakomisleno smatrajući da se ništa neće dogoditi, ili ako netko namjerno zapali požar, bilo da nekom drugom naudi bilo da izvuče neku korist. Piromanija je samo onda kad čovjek to čini iz unutarnjeg poriva. Jer, zapravo, prilikom promatranja vatre, prilikom promatranja takvih stvari osjeća veliku ugodu, a prije toga osjeća veliku napetost, nervozu, želju. A to se javlja iznimno rijetko.

Inače, podmetanje požara je kazneno djelo dovođenja u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom, za što je predviđena kazna zatvora od šest mjeseci do pet godina. Ako je djelo počinjeno iz nehaja, kazna je do tri godine, a ako je riječ o kvalificiranom obliku, teškom kaznenom djelu protiv opće sigurnosti, kazna zatvora može biti od 3 do 15 godina ako je podmetanjem požara prouzročena smrt jedne ili više osoba. 

VRSI

Na zadarskom području istodobno su izbila dva požara. Najkritičnije je bilo ispod nasada maslina u Ninskim Stanovima, gdje se vatra opasno spuštala prema borovoj šumi. Drugi požar, koji je u petak poslijepodne buknuo na Bilom brigu, lokaliziran je oko 16.25.

DUGI OTOK

Požar otvorenog prostora izbio je u petak navečer u mjestu Savar na Dugom otoku. Zbog požara su trajektom otišle dodatne snage s kopna - 50 vatrogasaca s 15 vozila. Širio se po teško pristupačnom terenu, a objekti su razasuti po području na mnogo mjesta.

OMIŠ

U požaru kraj Lokve Rogoznice ozlijeđeno je 43 ljudi, tri vatrogasca, a evakuirano je oko 2500 ljudi, koji su smješteni u prihvatne centre. Nažalost, jedna je osoba poginula. Gasila su ga 253 vatrogasca s 83 vatrogasna vozila, četiri kanadera i četiri air tractora.

PELJEŠAC

U jutarnjim satima izbio je požar na području Kune Pelješke na poluotoku Pelješcu. Opožareni su trava, nisko raslinje i borova šuma na većoj površini. Bilo je angažirano 250 vatrogasaca sa 73 vozila. Uspjeli su odbiti požar od objekata, ali su ga u subotu još sanirali.