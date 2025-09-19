Četverac oštetio riječku tvrtku za preko dva milijuna €. Slali su lažne račune i izbjegavali porez

Kriminalistička policija Policijske uprave primorsko-goranske provela je istraživanje nad četvero Hrvata (28, 33, 37 i 44) zbog sumnje u neispravno poslovanje, kojim su oštetili tvrtku iz Rijeke za velik novčani iznos, izvijestila je primorsko-goranska policija.

Utvrdili su da je žena (33), kao vlasnica i odgovorna osoba trgovačkog društva, zlouporabila svoj položaj tako što je od studenog 2022. do ožujka 2024. podizala novčana sredstva, predočavala lažne račune i postupala suprotno interesima društva i njegovih poslovnih obveza. Tako je oštetila trgovačko društvo i nanijela financijsku štetu.

Za istovrsno kazneno djelo sumnjiči se i dvoje Hrvata (37 i 44), koji su kao osobe s ovlastima također postupali suprotno interesima i obvezama društva. Osim toga, 33-godišnjakinja je, kako bi izbjegla plaćanja poreza, od studenog 2022. do ožujka 2024. podizala novčana sredstva i pritom nije platila pripadajući porez, čime je počinila kazneno djelo utaje poreza ili carine.

Nadalje, 28-godišnjak i 33-godišnjakinja od studenog 2022. do studenog 2024. godine nisu na propisan način vodili poslovne knjige koje su bili dužni voditi, čime su počinili kazneno djelo. Osumnjičeni 28-godišnjak, iako je bio dužan podnijeti prijedlog za otvaranje stečajnog postupka nadležnom trgovačkom sudu od kraja svibnja do sredine lipnja 2024. godine, to je propustio učiniti.

Materijalno je oštećena tvrtka iz Rijeke i jedinica lokalne samouprave s područja otoka Krka za oko 2.270 000 eura. Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, osumnjičenici su kazneno prijavljeni državnom odvjetništvu.