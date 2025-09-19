Obavijesti

News

Komentari 1
ZLOUPORABA POLOŽAJA I OVLASTI

USKOK optužio petoricu i tvrtku: Policajac odavao tajne podatke o istrazi, tvrtki sredio natječaj

Piše Antonela Šaponja,
Čitanje članka: 1 min
USKOK optužio petoricu i tvrtku: Policajac odavao tajne podatke o istrazi, tvrtki sredio natječaj
Foto: Istarska policija

U suradnji s ostalim optuženima, prilagodio je tehničke uvjete natječaja kako bi posao dobila određena tvrtka, i to po umjetno uvećanoj cijeni. Zauzvrat je, preko posrednika, primio novčanu nagradu

USKOK je pred Županijskim sudom u Zagrebu podigao optužnicu protiv petorice hrvatskih državljana rođenih 1973., 1971., 1957., 1973. i 1969. godine, te protiv jednog trgovačkog društva. Terete ih za zlouporabu položaja i ovlasti, poticanje na zlouporabu, kao i za primanje i davanje mita.

Neovlašteno ulazio u policijske baze podataka

Prema optužnici, prvooptuženi policijski službenik MUP-a, kojemu su bile dostupne baze podataka, od veljače 2019. do lipnja 2022. godine u više je navrata na traženje drugih optuženih neovlašteno pristupao policijskim evidencijama. Tako je otkrivao informacije o tome protiv koga se vode kriminalistička istraživanja, kakve se radnje provode, te kome su određene posebne dokazne radnje, poput izlistavanja telekomunikacijskog prometa. Te je podatke prosljeđivao osobama koje za to nisu imale ovlasti, čime im je omogućio da saznaju detalje istraga i pokušaju ih osujetiti. Na isti način pokušao je spriječiti i moguće istrage protiv sebe.

SUSTAV ZAKAZAO? Razbijene glave, cipelarenje... Roditelji patroliraju po Dubravi zbog čestih napada na djecu!
Razbijene glave, cipelarenje... Roditelji patroliraju po Dubravi zbog čestih napada na djecu!

Namještanje javne nabave

Također, od veljače 2020. do svibnja 2021. godine isti policajac, ujedno voditelj projekta namijenjenog jačanju kapaciteta Uprave kriminalističke policije, dogovorio je s vlasnikom jedne tvrtke, preko posrednika, namještanje postupka javne nabave. Cilj je bio da upravo ta tvrtka dobije posao nabave suvremene informatičke opreme, i to po umjetno uvećanoj cijeni. Policajac je odredio tehničke specifikacije i uvjete natječaja tako da je sporna tvrtka bila jedini mogući ponuditelj. Posao joj je potom dodijeljen u vrijednosti od 133.505,87 eura bez PDV-a.

ISPOVIJEST ČLANA OBITELJI 'Dijete je skrivalo ruku i žalilo se na bolove. Isprva nije htjelo reći da ga je ozlijedila teta...'
'Dijete je skrivalo ruku i žalilo se na bolove. Isprva nije htjelo reći da ga je ozlijedila teta...'

U skladu s dogovorom, vlasnik tvrtke je preko svog društva isplatio 26.478,20 eura na račun tvrtke kojom je upravljao prvooptuženi, a još 27.904,14 eura na račun druge tvrtke u kojoj je odgovorna osoba bio drugi optuženik. Na taj je način pribavljena korist od 67.170,26 eura, dok je proračun Europske unije oštećen za 62.972,12 eura, a državni proračun Republike Hrvatske za 4.198,14 eura.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Šok u zagrebačkom vrtiću: Tetu sumnjiče za zlostavljanje djece, roditelji saznali tek od policije
STRAVA U ZAGREBU

Šok u zagrebačkom vrtiću: Tetu sumnjiče za zlostavljanje djece, roditelji saznali tek od policije

Prema riječima roditelja, odgojiteljica je djecu znala zatvarati u prostoriju unutar vrtića, jedno dijete je ošamarila, a drugome ozlijedila ruku...
'Dijete je skrivalo ruku i žalilo se na bolove. Isprva nije htjelo reći da ga je ozlijedila teta...'
ISPOVIJEST ČLANA OBITELJI

'Dijete je skrivalo ruku i žalilo se na bolove. Isprva nije htjelo reći da ga je ozlijedila teta...'

Prema riječima roditelja, odgojiteljica u jednom zagrebačkom vrtiću djecu je zatvarala, jedno dijete je pljusnula, drugo je stiskala i vukla za ruku te ga ozlijedila. Podigli su optužnicu
Razbijene glave, cipelarenje... Roditelji patroliraju po Dubravi zbog čestih napada na djecu!
SUSTAV ZAKAZAO?

Razbijene glave, cipelarenje... Roditelji patroliraju po Dubravi zbog čestih napada na djecu!

Nakon više krvavih napada, roditelji iz Retkovca uzeli su stvar u svoje ruke. Osim što prate djecu na svakodnevne aktivnosti, najavili su i prosvjed, koji je na rasporedu 28. rujna...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025