USKOK optužio petoricu i tvrtku: Policajac odavao tajne podatke o istrazi, tvrtki sredio natječaj

USKOK je pred Županijskim sudom u Zagrebu podigao optužnicu protiv petorice hrvatskih državljana rođenih 1973., 1971., 1957., 1973. i 1969. godine, te protiv jednog trgovačkog društva. Terete ih za zlouporabu položaja i ovlasti, poticanje na zlouporabu, kao i za primanje i davanje mita.

Neovlašteno ulazio u policijske baze podataka

Prema optužnici, prvooptuženi policijski službenik MUP-a, kojemu su bile dostupne baze podataka, od veljače 2019. do lipnja 2022. godine u više je navrata na traženje drugih optuženih neovlašteno pristupao policijskim evidencijama. Tako je otkrivao informacije o tome protiv koga se vode kriminalistička istraživanja, kakve se radnje provode, te kome su određene posebne dokazne radnje, poput izlistavanja telekomunikacijskog prometa. Te je podatke prosljeđivao osobama koje za to nisu imale ovlasti, čime im je omogućio da saznaju detalje istraga i pokušaju ih osujetiti. Na isti način pokušao je spriječiti i moguće istrage protiv sebe.

Namještanje javne nabave

Također, od veljače 2020. do svibnja 2021. godine isti policajac, ujedno voditelj projekta namijenjenog jačanju kapaciteta Uprave kriminalističke policije, dogovorio je s vlasnikom jedne tvrtke, preko posrednika, namještanje postupka javne nabave. Cilj je bio da upravo ta tvrtka dobije posao nabave suvremene informatičke opreme, i to po umjetno uvećanoj cijeni. Policajac je odredio tehničke specifikacije i uvjete natječaja tako da je sporna tvrtka bila jedini mogući ponuditelj. Posao joj je potom dodijeljen u vrijednosti od 133.505,87 eura bez PDV-a.

U skladu s dogovorom, vlasnik tvrtke je preko svog društva isplatio 26.478,20 eura na račun tvrtke kojom je upravljao prvooptuženi, a još 27.904,14 eura na račun druge tvrtke u kojoj je odgovorna osoba bio drugi optuženik. Na taj je način pribavljena korist od 67.170,26 eura, dok je proračun Europske unije oštećen za 62.972,12 eura, a državni proračun Republike Hrvatske za 4.198,14 eura.