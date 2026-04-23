Obavijesti

News

Komentari 0
Cijena nafte opet porasla

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Caspian Pipeline Consortium

Na azijskim su burzama u četvrtak cijene dionica pale, dok su cijene nafte porasle jer i dalje nije jasno hoće li se nastaviti mirovni pregovori između SAD-a i Irana

MSCI indeks azijsko pacifičkih dionica bio je u 7,00 sati u minusu oko 0,7 posto. Pritom su cijene dionica u Južnoj Koreji, Indiji, Šangaju, Japanu, Australiji i Hong Kongu pale između 0,1 i 1,1 posto. Na samom početku trgovanja ti su indeksi pratili jučerašnji rast Wall Streeta, pa su južnokorejski Kospi i japanski Nikkei dosegnuli rekordne razine. Ulagače je, naime, ohrabrio jučerašnji skok S&P 500 i Nasdaq indeksa za više od 1 posto, na nove rekordne razine.

No, kasnije je entuzijazam azijskih ulagača splasnuo zbog neizvjesnosti u vezi mirovnih pregovora između SAD-a i Irana.

Predsjednik SAD-a Donald Trump odlučio je u utorak produžiti primirje s Iranom kako bi Teheranu dao više vremena da usuglasi svoje prijedloge. No, američka mornarica nastavlja s blokadom iranskih luka.

Iran, pak, i dalje blokira Hormuški tjesnac, a jučer je zarobio dva kontejnerska broda koji su pokušavali izaći iz Perzijskog zaljeva kroz taj tjesnac.

Zbog toga su cijene nafte porasle drugi dan zaredom. Na londonskom je tržištu cijena Brent barela jutros ojačala 1,35 posto, na 103,30 dolara, dok je na američkom tržištu barel poskupio 1,60 posto, na 94,45 dolara.

Na valutnim je tržištima, pak, vrijednost dolara prema košarici valuta porasla.

Dolarov indeks, koji pokazuje vrijednost američke u odnosu na šest najvažnijih svjetskih valuta, kreće se jutros oko 98,64 boda, dok je jučer u ovo doba iznosio 98,36 bodova.

Pritom je tečaj dolara prema japanskoj valuti porastao s jučerašnjih 159,30 na 159,50 jena.

Američka je valuta ojačala i u odnosu na europsku, pa je cijena eura skliznula na 1,1695 dolara, dok je jučer u ovo doba iznosila 1,1740 dolara.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026