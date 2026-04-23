Cijena nafte opet porasla

MSCI indeks azijsko pacifičkih dionica bio je u 7,00 sati u minusu oko 0,7 posto. Pritom su cijene dionica u Južnoj Koreji, Indiji, Šangaju, Japanu, Australiji i Hong Kongu pale između 0,1 i 1,1 posto. Na samom početku trgovanja ti su indeksi pratili jučerašnji rast Wall Streeta, pa su južnokorejski Kospi i japanski Nikkei dosegnuli rekordne razine. Ulagače je, naime, ohrabrio jučerašnji skok S&P 500 i Nasdaq indeksa za više od 1 posto, na nove rekordne razine.

No, kasnije je entuzijazam azijskih ulagača splasnuo zbog neizvjesnosti u vezi mirovnih pregovora između SAD-a i Irana.

Predsjednik SAD-a Donald Trump odlučio je u utorak produžiti primirje s Iranom kako bi Teheranu dao više vremena da usuglasi svoje prijedloge. No, američka mornarica nastavlja s blokadom iranskih luka.

Iran, pak, i dalje blokira Hormuški tjesnac, a jučer je zarobio dva kontejnerska broda koji su pokušavali izaći iz Perzijskog zaljeva kroz taj tjesnac.

Cijene nafte porasle

Zbog toga su cijene nafte porasle drugi dan zaredom. Na londonskom je tržištu cijena Brent barela jutros ojačala 1,35 posto, na 103,30 dolara, dok je na američkom tržištu barel poskupio 1,60 posto, na 94,45 dolara.

Dolar ojačao

Na valutnim je tržištima, pak, vrijednost dolara prema košarici valuta porasla.

Dolarov indeks, koji pokazuje vrijednost američke u odnosu na šest najvažnijih svjetskih valuta, kreće se jutros oko 98,64 boda, dok je jučer u ovo doba iznosio 98,36 bodova.

Pritom je tečaj dolara prema japanskoj valuti porastao s jučerašnjih 159,30 na 159,50 jena.

Američka je valuta ojačala i u odnosu na europsku, pa je cijena eura skliznula na 1,1695 dolara, dok je jučer u ovo doba iznosila 1,1740 dolara.