Cijena nafte ponovno pala!

Cijene nafte spustile su se u četvrtak na međunarodnim tržištima ispod 61 dolar budući da su ulagače zabrinule tek neznatno ublažene procjene o višku u idućoj godini. Na londonskom se tržištu barelom nakon podneva trgovalo po 1,30 dolara nižoj cijeni nego na jučerašnjem zatvaranju trgovine, od 60,91 dolar. U gotovo istom iznosu bio je jeftiniji i na američkom tržištu i stajao je 57,19 dolara.

Ulagači su ovaj tjedan opipavali 'bilo' potražnje.

Međunarodna agencija za energiju (IEA) blago je povisila procjenu rasta potražnje u idućoj godini, za 80 tisuća barela, na 860 tisuća barela dnevno, istaknuvši poboljšane prognoze za gospodarstvo i trgovinu.

Ponuda bi pak iduće godine trebala porasti za 2,4 milijuna barela dnevno, neznatno slabije no što su bili procijenili prije mjesec dana.

U takvim bi uvjetima globalna ponuda trebala u idućoj godini premašiti potražnju za 3,84 milijuna barela dnevno, pokazuju novi izračuni IEA-e. Podaci iz studenog bili su pokazali višak od 4,09 milijuna barela dnevno.

Organizacija zemalja-izvoznica nafte (OPEC) potvrdila je pak u najnovijem mjesečnom izvješću procjenu prema kojoj bi potražnja u idućoj godini trebala porasti za 1,4 milijuna barela dnevno.

Grupa je time potvrdila procjenu iz studenog prema kojoj bi ponuda u 2026. trebala blago nadmašiti potražnju. Donedavno bili su očekivali da će biti u ravnoteži.

Uteg cijenama bila je i informacija iz trgovačkih krugova u srijedu da kupci u Aziji traže veliki popust za kupnju nafte iz Venezuele zbog obilne ponude iz sankcionirane Rusije i Irana i rizika koji nose brojni američki vojni brodovi u karipskoj regiji.

"Pregovaračka pozicija (venezuelanska državne naftne kompanije) PDVSA baš i nije jaka", rekli su izvori. "Prisiljeni su pristati na zahtjeve za sniženjem cijena jer se brodari izlažu većem riziku pri utovaru u venezuelanskim lukama, u blizini usidrenih američkih vojnih brodova", dodaju.

I ruski i iranski proizvođači znatno su snizili cijene i nude puno nafte pa su kupci u Kini u proteklim tjednima jedva 'trzali' na ponudu venezuelanske nafte po cijeni nižoj za 14 dolara nego u Londonu, rekao je jedan trgovac.

U takvim je uvjetima sinoćnja američka zapljena tankera u venezuelanskim vodama tek nakratko izazvala nervozu na tržištima.

Venezuela je ove godine ipak uspjela izvoziti više barela, unatoč pojačanom pritisku Washingtona na predsjednika Nicolasa Madura. Američki partner PDVSA Chevron povećao je tako isporuke venezuelanske nafte u SAD u studenom za 20 tisuća barela dnevno, na 150 tisuća barela dnevno.

Odvojeni OPEC-ovi izračuni pokazuju da je barel košarice nafte njegovih članica u srijedu bio jeftiniji za 42 centa i stajao je 61,87 dolara.