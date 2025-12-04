Obavijesti

ZATVARAJU SE I BENZINSKE

Srbija na rubu provalije, Vučić kmeči: 'To dovodi do potpunog uništenja financijskog sustava'

Gašenje rafinerije NIS prijeti gubitkom tisuća radnih mjesta, a Vučić najavljuje moguće zatvaranje trećine benzinskih postaja...

Posljedice gašenja jedine rafinerije nafte u Srbiji bi se mogle osjećati godinama jer će ugroziti tisuće radnih mjesta i državni proračun, a zemlju izložiti daljnjim sankcijama, rekli su stručnjaci za AFP. Rafinerija Naftne industrije Srbije (NIS) ne može primati sirovu naftu od 9. listopada nakon što su Sjedinjene Američke Države uvele sankcije protiv većinskih vlasnika tvrtke iz Rusije, zbog ruske invazije na Ukrajinu.

Washington traži potpun izlazak ruskih dioničara iz kompanije, no pregovori o potencijalnoj prodaji su se otegnuli, zbog čega je tvrtka morala zatvoriti rafineriju u utorak.

"Bilo kakva redukcija njezinih aktivnosti će imati značajan učinak na ukupnu gospodarsku aktivnost", rekao je profesor ekonomije i bivši guverner središnje banke Dejan Šoškić za AFP.

Zatvaranje rafinerije bi moglo smanjiti gospodarski razvoj za idućih nekoliko godina, upozorio je.

Gubitak rafinerije, koja je zadovoljavala 80 posto srbijanskih potreba za gorivom, značio bi i ogromno povećanje uvoza kako bi se nadomjestio manjak.

Mađarska energetska tvrtka MOL je prošlog mjeseca pristala povećati količinu isporuke nafte u Srbiju, no stručnjaci su upozorili da je oslanjanje na uvoz goriva dugoročno skupo i nepraktično rješenje.

'Potpuno uništenje'

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić je rekao da će tvrtka imati pristup platnim sustavima u zemlji barem do kraja tjedna kako bi isplatila plaće i nagodila se s dobavljačima.

Što će biti nakon tog razdoblja, Vučić nije pojašnjavao.

No, kazao je da bi poslovanje s tvrtkom protiv koje su uvedene sankcije moglo dovesti do "potpunog uništenja financijskog sustava Srbije" ako bi Washington također uveo sankcije protiv središnje banke.

Šoškić je rekao da bi to banku stavilo na "crnu listu" i da bi to "značilo kraj normalnih poslovnih uvjeta" u zemlji.

Također, dovelo bi do zamrzavanja državnih sredstava u inozemstvu i izopćenja iz globalnih tržišta, što bi uvelike ograničilo funkcioniranje banke.

NIS i njegove podružnice su u državnu blagajnu donijele preko dvije milijarde eura prošle godine, prema godišnjem izvješću tvrtku, što je gotovo 12 posto državnog proračuna.

Osim rafinerije nafte, tvrtka posjeduje oko petinu benzinskih postaja, a opisuje se i jednim od najvećih poslodavaca a s preko 13.500 zaposlenika.

Zatvaranje benzinskih postaja?

Gašenje rafinerije će vjerojatno dovesti do gubitka radnih mjesta, rekao je Šoškić, dok će gubitak pristupa srbijanskom platnom sustavu značiti da tvrtka neće moći slobodno primati ili slati novac.

To bi pak značilo da će se njihove benzinske postaje također morati zatvoriti, upozorio je energetski stručnjak Željko Marković.

Osim NIS-a, ruska tvrtka Lukoil koja je također pod američkim sankcijama, ima nešto više od 100 benzinskih postaja u Srbiji.

Njezina licenca za poslovanje istječe 13. prosinca i nema naznaka da će biti obnovljena.

Marković je rekao da bi te dvije situacije mogle dovesti do zatvaranja gotovo trećine svih benzinskih postaja u zemlji.

Vučić je u više navrata rekao da će državne zalihe potrajati mjesecima te da potrošači neće osjetiti nestašice.

Pregovori

Ruski vlasnici imaju 56-postotni udio u NIS-u, Srbija posjeduje gotovo 30 posto, a ostatak se odnosi na male dioničare.

Vučić je kao rok za prodaju odredio sredinu siječnja, pri čemu su uključeni ponuđači iz Mađarske i Ujedinjenih Arapski Emirata.

No, propadnu li pregovori, predsjednik je rekao da će država kupiti tvrtku te da će za to namijeniti 1,4 milijarde eura iz proračuna.

Beograd je 2008. većinski udio u NIS-u prodao ruskoj energetskoj tvrtki Gazprom za 400 milijuna eura.

U međuvremenu, vlada pregovara s Moskvom o novom ugovoru za kupovinu ruskog plina, koji zadovoljava 90 posto srbijanskih potreba.

"Ako do petka ne postignemo ugovor, počet ćemo pregovore o plinu s drugom strankom od ponedjeljka", upozorio je Vučić.

