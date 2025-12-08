Ministar Šušnjar o Naftnoj industriji Srbije: Spremni smo biti dio rješenja problema...

Ministar gospodarstva Ante Šušnjar bio je u hrvatskom izaslanstvu koje je danas u Parizu sudjelovalo na gospodarskom forumu u organizaciji Hrvatske gospodarske komore i najveće francuske organizacije poslodavaca (MEDEF). Šušnjar je tijekom gostovanja u središnjem Dnevniku HTV-a poručio kako se Vlada u ovom mandatu odlučila posvetiti gospodarskoj diplomaciji.

- Danas je u Parizu bio velik broj hrvatskih i francuskih tvrtki koje su izrazile velike potencijale i kapacitete za unaprjeđenje suradnje. Čuli smo da je trgovinska razmjena značajno povećana, da je broj francuskih turista koji posjećuju Hrvatsku u značajnom rastu zadnjih godina - naveo je Šušnjar.

Istaknuo je potencijal za suradnju u obrambenoj industriji.

- Već smo ga realizirali kupnjom višenamjenskih borbenih zrakoplova, danas smo potpisali pisma namjere i ugovore za kupnju samohodnih haubica, ali i za suradnju naših kompanija koje mogu doprinositi da razvijamo svoju industriju i gospodarstvo - rekao je.

Osim obrambene, napomenuo je kako postoji mogućnost za suradnju u ICT industriji, prehrambenoj industriji te energetici. Na pitanje kakve će biti posljedice za Janaf zbog sankcija Naftnoj industriji Srbije (NIS), odgovorio je kako se ne očekuju značajniji problemi.

- Janaf je proveo sve stres testove, neće biti značajnih problema. Nadamo se da će sankcije biti u dogledno vrijeme ukinute, da će NIS pronaći nove vlasnike i da ćemo nastaviti uspješnu suradnju koja traje 40 godina. Ako možemo biti dio bilo kakvog rješenja, mi smo spremni biti dio rješenja - naveo je Šušnjar i ponovio da se nafta ne može isporučivati Srbiji dok traju sankcije.

- Janaf radi na diverzifikaciji svog poslovanja kako bi u slučaju sličnih situacija u budućnosti mogao nesmetano ostvarivati svoje prihode - potvrdio je.

Hrvatska je na pragu ulaska u OECD. Premijer Andrej Plenković sutra će se sastati s glavnim tajnikom te organizacije.

- Imamo još par odbora za zatvoriti, jedan od njih je korporativno upravljanje. To su trgovinski odnosi koji nisu stvar bilateralnih odnosa Hrvatske i OECD-a, nego EU-a i trgovinskih odnosa sa SAD-om. Nadamo se da to neće imati negativne implikacije na primanje Hrvatske u OECD - poručio je.

Dodao je da će kroz nekoliko tjedana tehnički završiti sve pregovore, nakon čega kreće proces pravnog pristupanja OECD-u.