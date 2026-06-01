Šok na tržištu

Cijena nafte zabilježila najveći mjesečni pad u zadnjih 6 godina

Foto: Nadja Wohlleben

Cijena nafta u mjesecu svibnju na londonskoj burzi zabilježila je najveći postotni pad u zadnjih šest godina, kako su ojačale nade trgovaca da se SAD i Iran približavaju dogovoru o ponovnom otvaranju Hormuškog tjesnaca za promet tankerima

Cijena barela nafte na londonskoj burzi marke Brent pala je u svibnju za više od 19 posto, najviše od ožujka 2020. godine kada je svjetsko gospodarstvo posustajalo zbog Covid-krize. Na američkom tržištu barel nafte marke WTI pojeftinio je gotovo 17 posto, što je najveći mjesečni pad cijene nafte od travnja 2025.

Oštar pad cijena nafte zabilježen je i posljednjeg trgovinskog dana u svibnju, pošto je američki predsjednik Donald Trump objavio da će u 'situacijskoj sobi' donijeti konačnu odluku o sporazumu s Iranom.

ZBOG RATA U IRANU RUSIJA PROFITIRA Prihodi od nafte porasli u mjesec dana
No, Trump je iznio niz zahtjeva koje bi Iran trebao ispuniti, a koje je u prošlosti odbijao. Teheran se mora složiti da nikada neće imati nuklearno oružje, rekao je američki predsjednik, i mora odmah otvoriti Hormuški tjesnac za neograničen promet u oba smjera bez cestarina. Islamska Republika također mora pristati na uklanjanje svih preostalih mina u tjesnacu. Iran mora pristati i da dopusti SAD-u da iskopa i uništi obogaćeni uran, kazao je Trump.

Cijena barela Brenta u petak je na londonskoj burzi pala 1,77 posto, na 92,05 dolara, a na američkom WTI-ja za 1,73 posto, na 87,36 dolara.

Lipanj započeo rastom cijena nafte za 2 posto

Na početku novog tjedna, cijene nafte su poskočile, nakon što je Izrael naredio trupama da dublje prodru u Libanon, ojačavši zabrinutost da bi sukobi s Hezbollahom, koji podržava Iran, mogli ugroziti krhko primirje između Washingtona i Teherana.

"Zajedno s ministrom obrane Yisraelom Katzom, naredio sam Izraelskim obrambenim snagama da prošire manevar u Libanonu", rekao je Benjamin Netanyahu u nedjelju. Naredba je došla unatoč prekidu vatre proglašenom u travnju.

IMA LI KRAJA? Cijene nafte porasle na čak 109 dolara, pregovori o Hormuškom tjesnacu ponovno u fokusu
Terminska cijena nafte marke Brent, nakon pada za 19 posto u svibnju, u ponedjeljak je poskupjela 2,45 posto, na 93,35 dolara po barelu. Na američkom tržištu WTI je poskupio za 2,8 posto, na 89,78 dolara po barelu.

Analitičari Goldman Sachsa objavili su da pozitivni i negativni rizici za njihove prognoze cijena Brenta i WTI-a u četvrtom tromjesečju 2026. godine od 90 i 83 dolara po barelu ostaju i dalje podjednaki. Naime, iako bi stalni poremećaji u opskrbi naftom s Bliskog istoka mogli potaknuti rast cijena, slabljenje potražnje moglo bi stvoriti značajne rizike od pada cijene.

U Goldmanu su procjenili da slabi podaci o travanjskoj potrošnji u maloprodaji u Kini i zapadnoj Europi ukupno impliciraju pad potrošnje nafte za dva milijuna barela dnevno na njihove ionako prigušene prognoze o potražnji za naftom.

