Obavijesti

News

Komentari 10
KAD JAGANJCI POSKUPE PLUS+

Cijena pečene janjetine sad je 65 eura! Potražnja ne pada, a proizvođači kažu: 'To je realno'

Piše Petra Mustač,
Čitanje članka: 3 min
Cijena pečene janjetine sad je 65 eura! Potražnja ne pada, a proizvođači kažu: 'To je realno'

Cijene pečene janjetine u nekim zadarskim restoranima iznenadile su mnoge. Ugostitelji kažu kako usprkos tomu nemaju problema s potražnjom. Međutim, postoje i mjesta gdje je cijena manja...

Uvijek skupa za onog tko kupuje, a nikad jeftina za onog tko prodaje. To je oduvijek bila računica za janjetinu. A tako je i sad, kad je cijena pečene janjetine prešla 60 eura po kilogramu. Riječ je o deliciji, jede se prigodno, u sezoni, ali čini se, usprkos visokoj cijeni, potražnja ne pada. Ni malo.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 10
Da, kod Rogoznice je ulovljena velika bijela psina: Svjetski tim znanstvenika nema dvojbi!
MISTERIJ RALJA

Da, kod Rogoznice je ulovljena velika bijela psina: Svjetski tim znanstvenika nema dvojbi!

Zaključak rada objavljenog danas u međunarodnom časopisu Journal of Marine Science and Engineering, na kojem je surađivalo više od 20 znanstvenika iz cijelog svijeta, trebao bi okončati veliku polemiku
DADILJA PRIMIJETILA Ubojica iz Ribnikara lažirao bolest zbog škole. Otkrili što je mami slao
OTKRILI NA SUDU

DADILJA PRIMIJETILA Ubojica iz Ribnikara lažirao bolest zbog škole. Otkrili što je mami slao

Dječak je tijekom postupka ispričao da je dva ili tri tjedna prije masakra odlučio što će učiniti i počeo planirati napad. Za radnim stolom napisao je popis djece i nacrtao skicu škole. Taj je papir držao u ladici...
Ovo su svi napadi morskih pasa u Jadranu: 'Tijelo mlade Verice (17) nikada nisu pronašli...'
11 slučajeva

Ovo su svi napadi morskih pasa u Jadranu: 'Tijelo mlade Verice (17) nikada nisu pronašli...'

Stručnjaci ističu da su susreti s velikim morskim psima danas znatno rjeđi nego prije nekoliko desetljeća. Razlog tome su promjene u migracijama tuna, njihovog prirodnog plijena, kao i smanjenje brojnosti zbog izlova

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026