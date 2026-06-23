Cijene pečene janjetine u nekim zadarskim restoranima iznenadile su mnoge. Ugostitelji kažu kako usprkos tomu nemaju problema s potražnjom. Međutim, postoje i mjesta gdje je cijena manja...
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Cijena pečene janjetine sad je 65 eura! Potražnja ne pada, a proizvođači kažu: 'To je realno'
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Uvijek skupa za onog tko kupuje, a nikad jeftina za onog tko prodaje. To je oduvijek bila računica za janjetinu. A tako je i sad, kad je cijena pečene janjetine prešla 60 eura po kilogramu. Riječ je o deliciji, jede se prigodno, u sezoni, ali čini se, usprkos visokoj cijeni, potražnja ne pada. Ni malo.
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