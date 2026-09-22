Cijene nafte pale: Iran najavio otvaranje Hormuškog tjesnaca

Cijene nafte pale su u utorak na međunarodnim tržištima prema 99 dolara nakon što je Iran naznačio da bi mogao otvoriti Hormuški tjesnac unutar sedam dana, a Saudijska Arabija signalizirala postupnu normalizaciju izvoza kroz crvenomorsku luku Janbu. Na londonskom se tržištu barelom poslijepodne trgovalo po 1,15 dolara nižoj cijeni nego na jučerašnjem zatvaranju trgovine, od 99,19 dolara. U gotovo istom iznosu pojeftinio je i na američkom tržištu gdje se njime trgovalo po 94,62 dolara.

Pozornost trgovaca zaokupili su u utorak signali iz Irana i Saudijske Arabije.

Iran može ponovno otvoriti Hormuški tjesnac unutar sedam dana ako SAD ublaži vojni pritisak i ukine blokadu iranskih luka, rekao je za Reuters u utorak neimenovani iranski visoki dužnosnik.

Iranska delegacija na Općoj skupštini Ujedinjenih naroda u New Yorku imat će ovlasti za ponovnu uspostavu diplomatskih odnosa sa SAD‑om, dodao je.

Iranske izjave signaliziraju da će diplomatski napori možda uroditi plodom, drži ekonomist Hamad Hussain iz kompanije Capital Economics.

"Trajno rješenje zahtijevat će možda svladavanje još prepreka, poput pitanja naknada i pristojbi", nagađa Hussain.

Trgovce su ohrabrili i navodi upućenih izvora da je Saudijska Arabija ponovno pustila u pogon naftovod Istok‑zapad i mogla bi započeti s izvozom iz luke Janbu još tokom dana.

Naftovod je zatvoren krajem pretprošlog tjedna zbog oštećenja u napadu dronova. Time je obustavljen i utovar u saudijskoj luci na Crvenom moru Janbu.

Jemenski pokret Ansar Allah blokirao je još sredinom srpnja saudijske luke na Crvenom moru, naglašavajući da uzvraća na saudijsku blokadu Jemena. U ponedjeljak izaslanstvo iz Sanaae sastalo se u Maskatu s posebnim izaslanikom UN-a za Jemen Hansom Grundbergom, prema izvješću novinske agencije SABA-e.

Izaslanstvo je potvrdilo da je mir i dalje moguć, ali napredak ovisi o podmirivanju humanitarnih potreba stanovništva Jemena. Takve su mjere nužan temelj za političkog dogovor koji bi dokončao patnje u Jemenu, dodali su, prema izvješću SABA-e.

Saudi Aramco je pak u međuvremenu, prema navodima upućenih izvora, povećao izvoz kroz Hormuški tjesnac. U nedjelju je na sedam supertankera u Perzijskom zaljevu utovareno oko 14 milijuna barela saudijske nafte, pokazali su podaci o pomorskom prometu.

Odvojeni izračuni Organizacije zemalja-izvoznica nafte (OPEC) pokazali su da je u ponedjeljak barel košarice nafte njezinih članica bio jeftiniji za 5,23 dolara i stajao je 111 dolara.