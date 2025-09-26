Cijene nafte prekoračile 70 $, u fokusu opskrba iz Rusije

Cijene nafte prekoračile su u petak na međunarodnim tržištima 70 dolara nakon ruske zabrane izvoza goriva i učestalih ukrajinskih napada na rusku naftnu infrastrukturu. Na londonskom je tržištu cijena barela nakon podneva bila viša za 1,02 dolara nego na jučerašnjem zatvaranju trgovine i iznosila je 70,44 dolara. Na američkom tržištu barelom se trgovalo po 1,16 dolara višoj cijeni, od 66,14 dolara.

Raspoloženje na tržištima obilježili su i na kraju tjedna opetovani ukrajinski napadi na rusku naftnu infrastrukturu.

U srijedu meta ukrajinskih dronova bila je luka u Novorosijsku s terminalima za izvoz nafte i žitarica. Gradonačelnik Andrej Kravčenko objavio da je u napadu poginulo dvoje ljudi, a osam ih je ranjeno i nakratko je uveo izvanredno stanje. Broj ranjenih naknadno je porastao na 12.

Konzorcij kaspijskih cjevovoda (CPC) obustavio je utovar nafte na terminalu, a nakon ukidanja izvanrednog stanja nekoliko sati kasnije rad je nastavljen, poručili su iz tvrtke, prema agenciji TASS.

CPC utovaruje na terminalu mješavinu Kaspijskog CPC-a i otprema ih kupcima u inozemstvu.

U noći sa četvrtka na petak ukrajinski dronovi napali su, prema navodima Kijeva, i rafineriju Afpisky u ruskoj regiji Krasnodar i izazvali požar koji je u međuvremenu ugašen, izvijestile su regionalne vlasti.

Rafinerija je napadnuta i krajem kolovoza, a oštećeni dio pogona ponovo je krenuo s radom sredinom ovog mjeseca, rekao je neimenovani izvor.

Lani je rafinerija preradila 7,2 milijuna tona nafte, što odgovara 144 tisuća barela dnevno, i tri milijuna tona u razdoblju od siječnja do lipnja ove godine, prema izvorima u industriji.

U četvrtak ulagače je zabrinula i ruska zabrana izvoza goriva.

Ruska vlada objavila je u četvrtak da će produljiti zabranu benzina do kraja godine, a zabranit će i isporuke dizela, uz iznimku za rafinerije koje ga proizvode, prema riječima potpredsjednika vlade Aleksandra Novaka. Zabrana izvoza benzina neće se odnositi na isporuke goriva prema međudržavnim ugovorima, napomenuo je Novak.

Pojedine ruske regije zabilježile su u proteklih mjesec dana probleme u opskrbi i nestašicu benzina u uvjetima visokih cijena na naftnim burzama, pojačane sezonske potražnje u razdoblju poljoprivrednih radova i godišnjih odmora, objavio je list Izvjestija.

Rafinerijska je prerada istodobno smanjena zbog radova na održavanju i napada ukrajinskih dronova, napomenuo je list.

Organizacija zemalja-izvoznica nafte (OPEC) odvojeno je objavila da je barel košarice nafte njezinih članica u četvrtak poskupio za 71 cent, na 71,50 dolara.