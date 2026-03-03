Obavijesti

News

Komentari 0
Bliski istok smanjuje proizvodnju

Cijene nafte skočile iznad 83 $

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Cijene nafte skočile iznad 83 $
Foto: Bernadett Szabo

Cijene nafte poskočile su u utorak na međunarodnim tržištima iznad 83 dolara, uz širenje američko-izraelskog sukoba s Iranom i smanjenu proizvodnju u regiji Perzijskog zaljeva zbog zaustavljenog tranzita kroz Hormuški tjesnac

Admiral

Na londonskom se tržištu barelom poslijepodne trgovalo po 5,56 dolara višoj cijeni nego na jučerašnjem zatvaranju tržišta, od 83,30 dolara. Nakratko je bila dosegnula i 85,12 dolara, najvišu razinu od srpnja 2024. godine. Na američkom tržištu barel je poslijepodne bio skuplji za 5,29 dolara i stajao je 76,52 dolara. Nakratko cijena mu je bila poskočila na najvišu razinu od lipnja, od 77,58 dolara.

Od zatvaranja trgovanja u petak, nekoliko sati prije američko-izraelskog napada na Iran, cijena barela poskočila je za nekih 16 odnosno 17 posto.

Izrael je u međuvremenu napao i Libanon, a Iran odgovorio udarima na energetsku infrastrukturu u zemljama na obalama Perzijskog zaljeva. Hormuški tjesnac de facto je zatvoren, blokirajući gotovo petinu isporuka svjetske nafte i ukapljenog prirodnog plina.

Iranske oružane snage poručile su u ponedjeljak navečer preko savjetnika zapovjednika Iranske revolucionarne garde Ebrahima Džabarija da neće dopustiti izvoz nafte kroz tjesnac.

TRANZITNA NAKNADA MOL: Janafove cijene tri puta veće od konkurentskih; Janaf: 'Ruska nafta je 30% jeftinija'
MOL: Janafove cijene tri puta veće od konkurentskih; Janaf: 'Ruska nafta je 30% jeftinija'

Tankeri i kontejnerski brodovi izbjegavaju pak taj plovni put nakon što su osiguravatelji otkazali pokriće za plovila i vozarine za prijevoz nafte i plina naglo su porasle.

Irak je u takvim uvjetima obustavio proizvodnju u naftnom polju Rumaila, drugom po veličini u svijetu. Brodovi ne dolaze po naftu zbog iranske blokade Hormuškog tjesnaca pa su spremnici puni, rekli su dužnosnici u utorak. Rumaila proizvodi po nekim procjenama oko 1,4 milijuna barela nafte dnevno.

Utovar nafte iz iračkog grada Kirkuka u turskoj luci Ceyhan zaustavljen je u utorak, rekao je izvor iz sektora brodskog prijevoza za Reuters.

SUKOB NA BLISKOM ISTOKU Ćorić: Doći će do rasta inflacije!
Ćorić: Doći će do rasta inflacije!

Ujedinjeni Arapski Emirati bore se pak s požarom u luci Fujairah, najvećem centru za izvoz nafte, nakon napada drona, izvijestili su državni mediji.

Saudijska Arabija preventivno je pak obustavila preradu u velikoj rafineriji u Ras Tanuri, a njezin primjer slijedio je i Katar, obustavivši proizvodnju ukapljenog plina.  

Blokada isporuka Hormuškim tjesnacem zabrinjava ulagače, ali veći rizik za tržište bili bi eventualni novi iranski napadi na energetsku strukturu u regiji jer bi mogli izazvati dulje prekide u opskrbi, napominju analitičari tvrtke ING Ewa Manthey i Warren Patterson u bilješci.

Odvojeni izračuni Organizacije zemalja-izvoznica nafte (OPEC) pokazuju da je barel košarice nafte njezinih članica u ponedjeljak bio skuplji za čak 8,24 dolara i stajao je 78,31 dolar.    

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Iran pogodio američki konzulat u Dubaiju. Trump: Ako treba, šaljemo mornaricu u Hormuz
IZ MINUTE U MINUTU

Iran pogodio američki konzulat u Dubaiju. Trump: Ako treba, šaljemo mornaricu u Hormuz

Četvrti je dan rata, borbe se ne smiruju. Iako je Iran ostao bez cijelog državnog vrha, stalno bombardira Izrael i američke baze na Bliskom istoku. Trump i Rubio tvrde da najžešći udari tek dolaze
Novi detalji uhićenja u HEP-u: Menadžeri i poduzetnici su imali hobotnicu za izvlačenje novca
USKOK U AKCIJI

Novi detalji uhićenja u HEP-u: Menadžeri i poduzetnici su imali hobotnicu za izvlačenje novca

Nova akcija Uskoka provodi se u pet županija, doznajemo koja su dva direktora 'pala'. Navodna šteta HEP-u je preko milijun eura!
Izrael ima novu metu nakon Irana!? Stručnjak: Bore se za hegemoniju na Bliskom istoku
NAJGORI SCENARIJ

Izrael ima novu metu nakon Irana!? Stručnjak: Bore se za hegemoniju na Bliskom istoku

U izraelskom diskursu Turska se povezuje s podrškom Muslimanskom bratstvu i Hamasu, zaoštravanjem nakon Mavi Marmara incidenta 2010.,Erdoganovom sve otvorenijom pro‐palestinskom retorikom, govori nam teolog i stručnjak za Bliski istok Vedran Obućina

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026