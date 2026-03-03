Cijene nafte skočile iznad 83 $

Na londonskom se tržištu barelom poslijepodne trgovalo po 5,56 dolara višoj cijeni nego na jučerašnjem zatvaranju tržišta, od 83,30 dolara. Nakratko je bila dosegnula i 85,12 dolara, najvišu razinu od srpnja 2024. godine. Na američkom tržištu barel je poslijepodne bio skuplji za 5,29 dolara i stajao je 76,52 dolara. Nakratko cijena mu je bila poskočila na najvišu razinu od lipnja, od 77,58 dolara.

Od zatvaranja trgovanja u petak, nekoliko sati prije američko-izraelskog napada na Iran, cijena barela poskočila je za nekih 16 odnosno 17 posto.

Izrael je u međuvremenu napao i Libanon, a Iran odgovorio udarima na energetsku infrastrukturu u zemljama na obalama Perzijskog zaljeva. Hormuški tjesnac de facto je zatvoren, blokirajući gotovo petinu isporuka svjetske nafte i ukapljenog prirodnog plina.

Iranske oružane snage poručile su u ponedjeljak navečer preko savjetnika zapovjednika Iranske revolucionarne garde Ebrahima Džabarija da neće dopustiti izvoz nafte kroz tjesnac.

Tankeri i kontejnerski brodovi izbjegavaju pak taj plovni put nakon što su osiguravatelji otkazali pokriće za plovila i vozarine za prijevoz nafte i plina naglo su porasle.

Irak je u takvim uvjetima obustavio proizvodnju u naftnom polju Rumaila, drugom po veličini u svijetu. Brodovi ne dolaze po naftu zbog iranske blokade Hormuškog tjesnaca pa su spremnici puni, rekli su dužnosnici u utorak. Rumaila proizvodi po nekim procjenama oko 1,4 milijuna barela nafte dnevno.

Utovar nafte iz iračkog grada Kirkuka u turskoj luci Ceyhan zaustavljen je u utorak, rekao je izvor iz sektora brodskog prijevoza za Reuters.

Ujedinjeni Arapski Emirati bore se pak s požarom u luci Fujairah, najvećem centru za izvoz nafte, nakon napada drona, izvijestili su državni mediji.

Saudijska Arabija preventivno je pak obustavila preradu u velikoj rafineriji u Ras Tanuri, a njezin primjer slijedio je i Katar, obustavivši proizvodnju ukapljenog plina.

Blokada isporuka Hormuškim tjesnacem zabrinjava ulagače, ali veći rizik za tržište bili bi eventualni novi iranski napadi na energetsku strukturu u regiji jer bi mogli izazvati dulje prekide u opskrbi, napominju analitičari tvrtke ING Ewa Manthey i Warren Patterson u bilješci.

Odvojeni izračuni Organizacije zemalja-izvoznica nafte (OPEC) pokazuju da je barel košarice nafte njezinih članica u ponedjeljak bio skuplji za čak 8,24 dolara i stajao je 78,31 dolar.