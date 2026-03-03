MOL: Janafove cijene tri puta veće od konkurentskih; Janaf: 'Ruska nafta je 30% jeftinija'

Mađarski MOL u utorak je ustvrdio da su Janafove cijene transporta nafte su tri puta veće od talijansko-njemačko-austrijskih i jedan i pol puta veće od ukrajinskih, na što su reagirali večeras iz Jadranskog naftovoda (Janaf) poručivši da razlika u ukupnoj cijeni sirove nafte ne proizlazi iz transporta, već iz činjenice da je ruska sirova nafta oko 30 posto jeftinija od neruske.

MOL tvrdi da Janaf trenutačno naplaćuje više od tri puta veću tranzitnu naknadu od one koju naplaćuje operater naftovoda TAL, koji polazi iz luke Trst i prolazi kroz Njemačku do Beča.

Mađarska kompanija navodi i da su hrvatske cijene jedan i pol puta veće od onih koje se primjenjuju "na ukrajinskom dijelu", dok je Ukrajina u ratu.

MOL pritom napominje da kopneni prijevoz kroz Ukrajinu dostavlja sirovu naftu u regiju izravno od tvrtki proizvođača, bez dodatnih troškova prijevoza, a da se roba koja stiže u luku Omišalj prevozi iz zemalja proizvođača (Libija, Saudijska Arabija, Kazahstan, Norveška itd.) morem u Hrvatskoj, što znači dodatni trošak prijevoza od 20 do 25 dolara po toni.

"Ovaj dodatni trošak čini već neopravdane troškove prijevoza na hrvatskoj ruti još skupljima", tvrdi MOL.

Dodaje kako je Janaf 2022. godine, nakon izbijanja rata, povećao svoje prijevozne naknade za više od 70 posto.

MOL naglašava da trenutačno ne postoji potpisani ugovor između MOL-a i JANAF-a, što znači da se sadašnje isporuke odvijaju u pravno nereguliranom okruženju.

"MOL i dalje nastoji postići dogovor, no Janaf očito zloupotrebljava svoj položaj time što ne nudi prijevoz sirove nafte u skladu s cijenama u industriji te ne uzima u obzir dodatne troškove pomorskog prijevoza. Istodobno, novi bi ugovor rješavanje sporova stavio pod hrvatsko pravo i nadležnost sudova u Zagrebu, umjesto pod austrijsko pravo i Arbitražni sud u Beču, što je bila praksa proteklih godina. MOL to ne može prihvatiti", kaže se u priopćenju.

Sigurnost opskrbe ili ekstra profit?

Iz Janafa su večeras objavili da MOL Grupa nizom javnih istupa intenzivira napade na njih, pokušavajući stvoriti privid opravdanja za vlastiti uvoz diskontirane ruske nafte, na kojoj ostvaruje oko milijardu eura dodatnog profita godišnje, reagirajući tako na navode MOL-a o tranzitnim naknadama.

"Rasprava o cijeni "po toni na 100 kilometara" promašuje bit zato što je Janaf 2,3 puta kraći naftovod od ruske Družbe. Kupac kupuje tone isporučene nafte do odredišta, a ne tone po kilometru cjevovoda. Jedini relevantan kriterij jest ukupna cijena transporta po toni. Prema tom kriteriju, transport nafte putem Janafa približno je tri puta jeftiniji po toni nego transport putem naftovoda Družba. To je usporedba koja ima tržišnog smisla", ističu iz te transportne kompanije.

Razlika u ukupnoj cijeni sirove nafte ne proizlazi iz transporta, već iz činjenice da je ruska sirova nafta oko 30 posto jeftinija od neruske, pojašnjavaju te dodaju da djevovodni transport sudjeluje tek s nekoliko postotaka u ukupnoj cijeni nafte i nije odlučujući faktor.

"Uloga Janafa u osiguravanju stabilne opskrbe Mađarske i Slovačke potvrđena je i u recentnim događajima, kada je prihvaćeno osam tankera neruske nafte radi očuvanja kontinuiteta isporuka. Sustav je operativan, kapacitet postoji i alternativa funkcionira u praksi. Stoga je legitimno postaviti ključno pitanje: je li prioritet sigurnost i diversifikacija opskrbe Mađarske i Slovačke ili maksimalizacija profita MOL-a na temelju diskontirane ruske nafte?", zaključuju u svom priopćenju iz Janafa.