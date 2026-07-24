Cijene nafte snažno porasle

Dow Jones indeks oslabio je 0,97 posto, na 51.711 bodova, dok je S&P 500 skliznuo 1,21 posto, na 7.408 bodova, a Nasdaq 2,15 posto, na 25.137 bodova. Među najvećim gubitnicama bile su jučer dionice Alphabeta i Tesle, prvih kompanija iz skupine tzv. "Sedam veličanstvenih" koje su objavile poslovne rezultate.

Cijena dionice Tesle potonula je 14,5 posto jer ulagače nisu impresionirali kvartalni poslovni rezultati tog proizvođača električnih automobila. Tako je tržišna vrijednost te kompanije samo u jednom danu smanjena za otprilike 200 milijardi dolara.

Cijena dionice Alphabeta pala je, pak, više od 7 posto, čime je izbrisano oko 300 milijardi dolara tržišne vrijednosti te krovne kompanije Googlea. Ulagače je zabrinulo dodatno povećanje ionako golemih troškova te kompanije na izgradnju infrastrukture za razvoj umjetne inteligencije.

Cijena barela iznad 100 dolara

Tržište je bilo pod pritiskom i zbog skoka cijene barela nafte na londonskoj burzi iznad 100 dolara po prvi put od svibnja, dok je cijena barela na američkom tržištu porasla iznad 92 dolara.

Posljedica je to rasta napetosti na Bliskom istoku zbog čega je Homruški tjesnac, ključni put za izvoz nafte iz te regije, praktično zatvoren za promet.

Naime, američka je vojska jučer izvela novi val zračnih napada na Iran, a Iran je uzvratio napadima na američke vojne baze u susjednim zemljama.

Predsjednik SAD-a Donald Trump najavio je "ozbiljnu vojnu odmazdu" protiv Irana i Huta, nakon što su ti jemenski borci napali dva saudijska naftna tankera u Crvenom moru.

Snažan rast cijena nafte posljednjih tjedana mogao bi ponovno potaknuti inflaciju, što bi moglo navesti središnje banke na povećanje kamatnih stopa.

"Rast cijena nafte ovim tempom predstavlja značajan makroekonomski i tržišni rizik", kaže Matt Miskin, analitičar u tvrtki Manulife John Hancock Investments.

Upozorio je i na izostanak entuzijazma, unatoč dobrim poslovnim rezultatima kompanija, jer ulagači teško mogu opravdati visoke cijene dionica u pojedinim sektorima.

"Ukupne brojke su odlične, no mnoge su tvrtke imale probleme koji su doveli do pada cijena njihovih dionica. Čim se pojavi i najmanja slabost, dionice se odmah masovno prodaju", objašnjava Miskin.

I na europskim su burzama cijene dionica jučer znatno pale. Londonski FTSE indeks skliznuo je 0,73 posto, na 10.639 bodova, dok je frankfurtski DAX potonuo 1,56 posto, na 24.763 boda, a pariški CAC 1,64 posto, na 8.299 bodova.