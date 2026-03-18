Marokanac pretukao policajku, dobio je uvjetnu: 'Presuda je bila šlag na torti, ona je u šoku'

Općinski kazneni sud u Zagrebu donio je nepravomoćnu presudu kojom je 33-godišnji državljanin Maroka, optužen za napad na policijsku službenicu, osuđen na uvjetnu kaznu s rokom kušnje od pet godina. Uz to mu je izrečena i sigurnosna mjera obveznog liječenja od ovisnosti u trajanju od tri godine. Incident se dogodio u lipnju prošle godine, kada je napadač fizički nasrnuo na policajku – udario ju je šakom u glavu, povukao za kosu te joj glavom udarao o zid, nakon čega je pala na pod. Na sudu je tvrdio da je reagirao nakon što ga je ona navodno prva udarila, dodajući kako je „pošten i miran čovjek“.

Iz policije su potvrdili da se trenutno nalazi u detencijskom centru, dok je u međuvremenu doneseno i rješenje o njegovom protjerivanju iz Hrvatske, uz zabranu ulaska u sve članice Europske unije. Do prisilnog udaljenja smješten je u Prihvatni centar za strance u Ježevu, gdje mu je ograničena sloboda kretanja.

Na presudu je reagirao i ministar pravosuđa Damir Habijan, poručivši kako takva odluka „nije dobra poruka“ te da razumije nezadovoljstvo policijskog sindikata i javnosti.

U Sindikatu policije Hrvatske posebno upozoravaju na učestalost napada na policijske službenike, ali i na sudsku praksu u takvim slučajevima. Predsjednik sindikata Dubravko Jagić presudu je nazvao sramotnom, prenosi RTL.

- Kako se može dogoditi u našoj Republici da netko tko pretuče policijsku službenicu mirno šeta gradom i da je pušten na slobodu? Mi onda imamo veliki problem, koji se zove problem sigurnosti. Ne može se dogodit da netko, pogotovo u ovom slučaju migrant - koji je ilegalno u Republici Hrvatskoj, napadne policijskog službenika ili službenicu, i da unatoč tome dobije takvu olakšavajuću, to jest nikakvu presudu - govori Jagić.

Dodaje kako ga je odluka suda iznenadila te upozorava na širi problem zaštite policijskih službenika.

- Nisam se nadao da se to uopće može dogoditi. Imamo vrlo veliki problem - više od 80 posto sudskih postupaka prema počiniteljima za napade na policijske službenike završava tako da su oslobađajući. Postavlja se pitanje jesmo li mi zaštićeni i kakvu zaštitu imamo. Naravno, policija mora biti aktivna, autoritativna, ali mora imati i zaštitu sustava - pojašnjava naš sugovornik.

Ističe i da je napadnuta policajka i dalje potresena cijelim događajem, kao i sudskim epilogom.

- Kolegica je još uvijek u šoku, prvo zbog događaja, onda zbog suđenja kojem je morala prisustvovati, i onda 'šlag na kraju' da je počinitelj dobio oslobađajuću presudu. Kakvu to poruku šalje? Ne samo što je dobio blagodat da bude na slobodi, nego je dobio blagodat liječenja jer je navodno ovisnik. To će sve naši porezni obveznici i građani plaćati. Čemu to? Zašto bismo mi bacali novce na te stvari - govori Jagić.

Osvrnuo se i na činjenicu da je policajka u trenutku napada bila sama, što vidi kao dodatni problem u sustavu.

- Nažalost, to je još jedan od problema u Ministarstvu unutarnjih poslova. Bila je sama s obzirom na to da nedostaje policijskih službenika i službenica, ne samo u Gradu Zagrebu, nego cijeloj Hrvatskoj. Samo za Zagreb nedostaje najmanje 600-tinjak službenika. Vrlo smo rastezljivi, no postavlja se pitanje do kad ćemo moći tako raditi s malim brojem ljudi - upozorava.

Komentirajući odluku o deportaciji, Jagić ističe kako je riječ o opravdanom potezu.

- OK, to je u redu. Treba ga deportirati. Ne znam što je 13 godina radio kod nas, s obzirom na to da je protjeran iz više država Europske unije. Svatko tko je došao i tko dolazi u Republiku Hrvatsku, ako ne bude bio spreman poštivati zakone i pravne regulative, taj zaista nije dobrodošao. Takvi nam ljudi ne trebaju - zaključuje.