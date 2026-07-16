Ćipe Mlinarić: Pozivam ministra vanjskih poslova BiH da 5. kolovoza dođe u Bihać

Saborski zastupnik Domovinskog pokreta Stipo Mlinarić pozvao je u četvrtak ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedina Konakovića da 5. kolovoza dođe u Bihać i tamo održi konferenciju o položaju konstitutivnih naroda BiH, koja je najavljena u kolovozu u Sarajevu.

"Ja ga pozivam neka dođe 5. 8. u Bihać, pa neka tamo predstavi ono što je htio predstaviti u čaršiji u Sarajevu", rekao je Mlinarić na konferenciji za medije.

"Zašto Bihać? Zato što je tog dana Bihać nakon 1000 dana opsade prodisao, zato jer ga je Hrvatska vojska oslobodila i time spriječila novu Srebrenicu", dodao je DP-ov zastupnik.

Time je reagirao na najavu iz Ministarstva vanjskih poslova BiH, na čijem je čelu Elmedin Konaković, da će početkom kolovoza u Sarajevu organizirati međunarodnu konferenciju pod nazivom "Položaj konstitutivnih naroda i ostalih u institucijama BiH".

Cilj te konferencije je, kako su naveli, predstaviti objektivnu sliku zastupljenosti konstitutivnih naroda i ostalih u tijelima vlasti BiH te otvoriti argumentiranu raspravu o stvarnom stanju.

Odgovor je to ministarstva iz susjedne države na Rezoluciju o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH, dokumenta koji je na prijedlog Domovinskog pokreta jučer usvojio Hrvatski sabor.

Predsjedatelj Predsjedništva BiH Denis Bećirović ocijenio je da usvajanje spomenute rezolucije predstavlja miješanje u unutarnje poslove njegove zemlje što je protivno međunarodnom pravu.

"Gospodinu Bećiroviću ne smeta kada rezolucije o BiH donose tijela Europske unije, Velike Britanije ili njemačkog Bundestaga, zato što su svi njihovi zaključci bili na tragu potpore konceptu građanske države koja pogoduje unitarističkim stremljenjima bošnjačkih političara, u onom dijelu koji propagira daljnju unitarizaciju i derogiranje političkih prava Hrvata u BiH", poručio je glavni tajnik DP-a Mladen Barać.

Ističe da su Hrvati u BiH s DP-ovom rezolucijom dobili snažan vjetar u leđa jer će se hrvatska diplomacija moći zauzeti za njih u mjesecima dok se vode pregovori s međunarodnom zajednicom.

"Rezolucija je najsnažniji mehanizam koji smo mogli osigurati našoj diplomaciji da bi se što aktivnije uključila u procese i da bi zagovarala legitimne težnje i ideje koje su zagovarali legitimni predstavnici hrvatskog naroda u BiH", naglasio je.

Barać napominje da ovim dokumentom stranka nije pokušavala dobiti na vidljivosti, već su to činili oni koji su rezoluciju uspoređivali s bevandom ili kamilicom.

Na pitanja što ako se ponovi preglasavanje Hrvata na izborima za člana Predsjedništva BiH, odgovorio je da će to onda biti prilika za "okidač situaciju".

"Situacija u kojoj će se moći ozbiljnije sjesti za stol, okupiti sve relevantne aktere i uz podršku međunarodne zajednice konačno krenuti na putu prema zdravim promjenama izbornog zakona u BiH, kako bi svi bili zadovoljni na tragu načela konstitutivnosti i jednakopravnosti", kazao je.

Zastupnik Mlinarić komentirao je i uhićenja u novoj antikorupcijskoj akciji Uskoka, a među uhićenima je i bivši šef nabave Ministarstva obrane.

"DP ima nultu toleranciju na bilo kakva pogodovanja ili otimačine. Uvijek ćemo to osuditi, o kome god da se radilo. No, dok ne dođe do presude mogu samo reći neka institucije rade svoj posao", rekao je.