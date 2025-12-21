Obavijesti

Srpski studenti digli Novi Pazar na noge, Vučić ih izvrijeđao: 'Pune su samo buregdžinice'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
20
Foto: MARKO DJURICA/REUTERS

Zbog odluke kojom je više od 200 studenata ostalo bez statusa, a tridesetak profesora bez posla, održani su veliki prosvjedi uz potporu studenata iz cijele Srbije

Veliki studentski prosvjedi održani su u nedjelju u Novom Pazaru pod sloganom 'Ili oni ili mi'. Povod okupljanja bila je odluka nakon koje je više od 200 studenata Državnog sveučilišta u Novom Pazaru ostalo bez studentskog statusa, dok je oko 30 profesora ostalo bez radnog mjesta, javlja Klix.ba.

Foto: MARKO DJURICA/REUTERS

Studenti poručuju kako se radi o jednom od najtežih trenutaka njihove višemjesečne borbe protiv, kako navode, nepravde, represije i institucionalnih pritisaka. Tijekom dana u Novi Pazar stigli su studenti iz više sveučilišnih središta diljem Srbije, a središnji dio programa održan je u poslijepodnevnim satima.

Posebnu pozornost okupljenih izazvao je dolazak biciklista iz različitih dijelova Srbije, koje su prosvjednici dočekali uz vatromet i ovacije. Na prosvjedima su se pojavili i bivši košarkaški reprezentativci Srbije Dejan Bodiroga i Vladimir Štimac.

Foto: MARKO DJURICA/REUTERS

Okupljenima se obratio student Enes Džogović, koji je zahvalio svima koji su došli u Novi Pazar kako bi podržali studente. Poručio je da vlast prema obrazovanju ima dugogodišnji negativan odnos, ali da postoje granice koje se ne smiju prijeći.

- Ne smije se ugroziti kolijevka znanja. Ovo je mjesto gdje su prvi put protjerani profesori i studenti, gdje su studenti nazivani teroristima i stranim plaćenicima, gdje je uprava nasilno upala na sveučilište. Unatoč svemu, mi smo i dalje ovdje i borimo se jer nam je stalo do očuvanja ovog sveučilišta - rekao je Džogović.

Novi Pazar: Tisuće ljudi dočekalo je uz vatromet bicikliste koji su iz Novog Sada krenuli prije dva dana kako bi se pridruzili studentima DUNP-a
Novi Pazar: Tisuće ljudi dočekalo je uz vatromet bicikliste koji su iz Novog Sada krenuli prije dva dana kako bi se pridruzili studentima DUNP-a | Foto: Elmedin Hajrovic/ATAImages/PIXSELL

Tijekom prosvjeda oglasio se i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je okupljanje opisao kao 'izrazito malobrojno i besmisleno'. Na upit novinara da komentira studentske prosvjede izjavio je kako je zbog dolaska ljudi sa strane 'povećan promet u pitarama i buregdžinicama'.

- Skup je bio izrazito malobrojan i besmislen. Sve je prošlo u najboljem redu i vjerujem da će tako biti i ubuduće - rekao je Vučić.

Prosvjedi su protekli bez većih incidenata, a studenti poručuju da ne odustaju od borbe za svoja prava i budućnost sveučilišta.

