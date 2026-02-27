Bill Clinton svjedoči o Epsteinu: 'Nisam učinio ništa loše. Nisam znao o Epsteinovim zločinima...'

Nisam ništa vidio i nisam učinio ništa loše. Nisam imao pojma o zločinima koje je Epstein počinio. Znam što sam učinio, a još važnije – znam što nisam učinio, kazao je bivši američki predsjednik Bill Clinton pred Kongresnim odborom o vezama s pokojnim seksualnim predatorom Jeffreyjem Epsteinom, piše BBC.

Clinton svjedoči iza zatvorenih vrata.

- Natjerali ste Hillary da dođe. Ona nije imala nikakve veze s Epsteinom. Nikakve. Ne sjeća se da ga je upoznala. Da sam znao što Epstein radi, ne bi nikad letio njegovim avionom - kazao je Clinton i dodao da bi ga sam prijavio da je znao za njegove zločine.

- Često ćete me čuti kako kažem da se ne sjećam. To možda nije zadovoljavajući odgovor. Ali neću govoriti nešto u što nisam siguran. Sve se to događalo davno. I obvezan sam svojom zakletvom da ne spekuliram niti pogađam. Vama ne pomaže ako ja sad, 24 godine kasnije, glumim detektiva. Budući da sam pod zakletvom, neću lažno tvrditi da se radujem vašim pitanjima. Ali spreman sam na njih odgovoriti najbolje što mogu - poručio je Clinton...

Ovo je važan trenutak, prvi put od Geralda Forda 1983. da bivši predsjednik SAD-a svjedoči pred kongresnim odborom. Saslušanje dolazi dan nakon što je Hillary Clinton provela šest sati pred istim odborom, gdje je zanijekala bilo kakvo poznavanje Epsteina ili njegovih zločina - piše BBC.

Republikanci ističu da je Clinton letio Epsteinovim zrakoplovom najmanje 27 puta, a da je Epstein posjetio Bijelu kuću barem 17 puta tijekom Clintonova mandata.

Demokrati pak optužuju republikance za politički cirkus i licemjerje – traže da se sasluša i Donald Trump te optužuju većinu da se bavi „sporednim temama“ poput teorija urote umjesto ozbiljnim istragama.

Clinton je ranije priznao da je nekoliko puta letio Epsteinovim zrakoplovom, ali uvijek ističe da je prekinuo svaki kontakt s njim davno prije nego što su Epsteinovi zločini postali javni i da nije imao pojma o njegovim kriminalnim aktivnostima. U Epsteinovim objavljenim dosjeima pojavljuju se Clintonove fotografije, no nema nikakvih dokaza koji bi ga izravno povezivali s kaznenim djelima.