Obavijesti

News

Komentari 0
POVIJESNI TRENUTAK

Bill Clinton svjedoči o Epsteinu: 'Nisam učinio ništa loše. Nisam znao o Epsteinovim zločinima...'

Piše Renato Jukić,
Čitanje članka: 3 min
Bill Clinton svjedoči o Epsteinu: 'Nisam učinio ništa loše. Nisam znao o Epsteinovim zločinima...'
27
Foto: Kylie Cooper/REUTERS

Natjerali ste Hillary da dođe. Ona nije imala nikakve veze s Epsteinom. Nikakve. Ne sjeća se da ga je upoznala. Da sam znao što Epstein radi, ne bi nikad letio njegovim avionom, kazao je Bill Clinton..

Admiral

Nisam ništa vidio i nisam učinio ništa loše. Nisam imao pojma o zločinima koje je Epstein počinio. Znam što sam učinio, a još važnije – znam što nisam učinio, kazao je bivši američki predsjednik Bill Clinton pred Kongresnim odborom o vezama s pokojnim seksualnim predatorom Jeffreyjem Epsteinom, piše BBC.

POGLEDAJTE GALERIJU:

27
Foto: Department of Justice

Clinton svjedoči iza zatvorenih vrata.

- Natjerali ste Hillary da dođe. Ona nije imala nikakve veze s Epsteinom. Nikakve. Ne sjeća se da ga je upoznala. Da sam znao što Epstein radi, ne bi nikad letio njegovim avionom - kazao je Clinton i dodao da bi ga sam prijavio da je znao za njegove zločine.

- Često ćete me čuti kako kažem da se ne sjećam. To možda nije zadovoljavajući odgovor. Ali neću govoriti nešto u što nisam siguran. Sve se to događalo davno. I obvezan sam svojom zakletvom da ne spekuliram niti pogađam. Vama ne pomaže ako ja sad, 24 godine kasnije, glumim detektiva. Budući da sam pod zakletvom, neću lažno tvrditi da se radujem vašim pitanjima. Ali spreman sam na njih odgovoriti najbolje što mogu - poručio je Clinton...

NAPETO U KONGRESU Hillary Clinton pred Odborom: ‘Nemam veze s Epsteinom, neka Trump svjedoči pod prisegom!'
Hillary Clinton pred Odborom: ‘Nemam veze s Epsteinom, neka Trump svjedoči pod prisegom!'

Ovo je važan trenutak, prvi put od Geralda Forda 1983. da bivši predsjednik SAD-a svjedoči pred kongresnim odborom. Saslušanje dolazi dan nakon što je Hillary Clinton provela šest sati pred istim odborom, gdje je zanijekala bilo kakvo poznavanje Epsteina ili njegovih zločina - piše BBC.

New Epstein images released by U.S. Justice Department
Foto: U.S. Justice Department/REUTERS

Republikanci ističu da je Clinton letio Epsteinovim zrakoplovom najmanje 27 puta, a da je Epstein posjetio Bijelu kuću barem 17 puta tijekom Clintonova mandata.

NEMA KOGA NIJE ZNAO Clintoni spremni za rešetanje o Jeffreyju Epsteinu. Pitanja i odgovori će se snimati
Clintoni spremni za rešetanje o Jeffreyju Epsteinu. Pitanja i odgovori će se snimati

Demokrati pak optužuju republikance za politički cirkus i licemjerje – traže da se sasluša i Donald Trump te optužuju većinu da se bavi „sporednim temama“ poput teorija urote umjesto ozbiljnim istragama.

New Epstein images released by House Oversight Committee Democrats
Foto: House Oversight Committee Democr

Clinton je ranije priznao da je nekoliko puta letio Epsteinovim zrakoplovom, ali uvijek ističe da je prekinuo svaki kontakt s njim davno prije nego što su Epsteinovi zločini postali javni i da nije imao pojma o njegovim kriminalnim aktivnostima. U Epsteinovim objavljenim dosjeima pojavljuju se Clintonove fotografije, no nema nikakvih dokaza koji bi ga izravno povezivali s kaznenim djelima.

NOVI DETALJI O MONSTRUMU Otkriveno što je Epstein skrivao u skladištu na Floridi: Znao je da mu stiže policijska racija...
Otkriveno što je Epstein skrivao u skladištu na Floridi: Znao je da mu stiže policijska racija...

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Razoran potres u Čileu od 8.8 Richtera poremetio je Zemljinu rotaciju i skratio trajanje dana
NA DANAŠNJI DAN

Razoran potres u Čileu od 8.8 Richtera poremetio je Zemljinu rotaciju i skratio trajanje dana

Bio je to jedan od najrazornijih potresa u čileanskoj povijesti koji je odnio više od 500 života, a brojni su nestali. Od Valparaísa na sjeveru do Araukarije na jugu, šteta je bila ogromna...
Branko Borković imao nesreću, naletio na pješaka! Nazvali smo ga: Dijete je udarilo u moj auto
NA ZEBRI

Branko Borković imao nesreću, naletio na pješaka! Nazvali smo ga: Dijete je udarilo u moj auto

Dolaskom do pješačkog prelaza, negdje kod kućnog broja 10 nije smanjio brzinu kretanja i propustio pješaka. Naletio je na maloljetnog pješaka, rekli su nam iz zagrebačke policije
Skandalozni dosje: Evo tko su stvarni igrači iza planova o ukrajinskim klaonicama pilića!
AFERA PILIĆI

Skandalozni dosje: Evo tko su stvarni igrači iza planova o ukrajinskim klaonicama pilića!

NOVI EXPRESS doznaje kako je vrlo izvjesna mogućnost da i drugi strani investitor odustane od gradnje, i to nakon što je utukao 30 milijuna eura u kupnju zemljišta na nekoliko lokacija

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026