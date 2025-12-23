Epstein osuđenom pedofilu: 'I naš predsjednik voli mlade djevojke. Volio ih je 'zgrabiti''

U rukom pisanom pismu koje potpisuje "J. Epstein" i koje je 2019. godine iz zatvora upućeno osuđenom seksualnom prijestupniku Larryju Nassaru, nalaze se vulgarne aluzije na tadašnjeg, ali i sadašnjeg predsjednika Donalda Trumpa. Pismo je dio najnovijeg seta dokumenata o Jeffreyju Epsteinu koje je američko Ministarstvo pravosuđa objavilo ovog tjedna. Dokumenti, objavljeni preko noći, sadrže tisuće novih stranica, a među njima se ističe upravo ova bizarna prepiska između dvojice najozloglašenijih seksualnih predatora u novijoj američkoj povijesti.

'Ljubav prema mladim, privlačnim djevojkama'

Zastrašujuće pismo, naslovljeno s "Dragi L.N.", napisano je u kolovozu 2019., istog mjeseca kada je Epstein pronađen mrtav u svojoj ćeliji. U njemu autor, navodno Epstein, piše Nassaru o zajedničkim interesima na krajnje morbidan način, povezujući s njima i Donalda Trumpa.

- Kao što sada već znaš, krenuo sam 'kraćim putem' kući. Sretno! Dijelili smo jednu stvar... našu ljubav i brigu za mlade dame i nadu da će dosegnuti svoj puni potencijal. Naš predsjednik također dijeli našu ljubav prema mladim, privlačnim djevojkama - stoji u pismu.

Pismo se nastavlja u još vulgarnijem tonu: "Kad bi mlada ljepotica prošla, volio je 'zgrabiti', dok smo mi završili grabeći hranu u blagovaonicama sustava. Život je nepravedan." Referenca "grab snatch" očita je aluzija na zloglasnu Trumpovu izjavu iz 2005. godine, objavljenu tijekom predsjedničke kampanje 2016. godine.

Foto: house oversight committee

Larry Nassar, bivši liječnik američke gimnastičke reprezentacije, služi višedesetljetnu zatvorsku kaznu zbog sustavnog seksualnog zlostavljanja više od 150 mladih sportašica, uključujući i olimpijske pobjednice. Nije poznato jesu li Epstein i Nassar ikada imali izravan kontakt.

Misterij pisma poslanog nakon smrti

Cijela priča oko pisma obavijena je velom misterije. Na omotnici stoji poštanski žig s datumom 13. kolovoza 2019., što je tri dana nakon što je Epsteinova smrt, službeno proglašena samoubojstvom, potvrđena. Pismo je bilo adresirano na Nassara u zatvoru u Arizoni, no kako je on već 2018. bio premješten u drugu ustanovu na Floridi, pošiljka je vraćena pošiljatelju s oznakom "više nije na ovoj adresi".

Istražitelji su ga pronašli tek tjednima kasnije, 25. rujna 2019., u zatvorskoj sobi za poštu. Prema objavljenim dokumentima, jedan je istražitelj tada poslao e-mail zatvorskom službeniku: "Čini se da ga je poslao i da mu je vraćeno. Nisam siguran trebam li ga otvoriti ili ga trebamo nekome predati?" U srpnju 2020. godine, FBI je zatražio grafološku analizu rukopisa kako bi se utvrdilo je li autor pisma zaista bio Epstein, no rezultati te analize do danas nisu javno objavljeni.

Ministarstvo pravosuđa: Tvrdnje su lažne i senzacionalističke

Ministarstvo pravosuđa (DOJ) reagiralo je na objavu, navodeći u priopćenju kako su svjesni sadržaja nekih dokumenata.

- Neki od ovih dokumenata sadrže neistinite i senzacionalističke tvrdnje protiv predsjednika Trumpa koje su dostavljene FBI-ju neposredno prije izbora 2020. godine. Da budemo jasni: tvrdnje su neutemeljene i lažne, i da imaju i trunku vjerodostojnosti, sigurno bi već bile iskorištene protiv predsjednika Trumpa - stoji u izjavi.

Foto: U.S. Justice Department

Unatoč tome, Ministarstvo je naglasilo da dokumente objavljuje "iz predanosti zakonu i transparentnosti", uz zakonom propisane mjere zaštite Epsteinovih žrtava. Trumpovo se ime u dokumentaciji spominje i u drugim kontekstima, ponajviše u zapisima o letovima Epsteinovim privatnim zrakoplovom, gdje je zabilježeno da je bio putnik "najmanje osam puta" tijekom devedesetih godina. Međutim, vlasti nikada nisu optužile Trumpa za bilo kakva kaznena djela povezana s Epsteinom.