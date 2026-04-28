PLINSKI SPORAZUM

Čović u Dubrovniku: Sporazum je šansa za promjene u BiH

Piše HINA,
Dubrovnik: U sklopu Inicijative triju mora potpisan sporazum u području energetike, prometa, tehnologije, financija i porezne politike | Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović poručio je da bi plinski sporazum Hrvatske i BiH mogao biti poticaj za širi politički dogovor i funkcionalniju državu

Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović izjavio je u utorak kako je Bosna i Hercegovina neučinovita država s puno problema između triju naroda, ali se nada da će sporazum o plinskom povezivanju Hrvatske i BiH potpisan u Dubrovniku biti poticaj za postizanje šireg društvenog dogovora.  „Neka ovaj sporazum bude okidač u procesu traženja boljih rješenja za funkcionalnije društvo u Bosni i Hercegovini“, rekao je Čović u Dubrovniku, prenijela je Radio-televizija HercegBosne iz Mostara. Hrvatska i BiH su na samitu Inicijative Triju mora potpisali sporazum o plinskome povezivanju kroz tzv. Južnu interkonekciju.   

INICIJATIVA TRI MORA FOTO Puno rukovanja, potpisa i poziranja: Hrvatska i BiH su potpisale važan sporazum...
FOTO Puno rukovanja, potpisa i poziranja: Hrvatska i BiH su potpisale važan sporazum...

Čelnika HDZ-a BiH su novinari pitali za komentar o zaključcima konferencije Tradfesta održane u Zagrebu proteklog vikenda, na kojoj se zagovarala uspostava hrvatskog entiteta uz obrazloženje da je hrvatski narod neravnopravan u BiH.

Ne dajući izravan odgovor Čović je rekao: „Bosna i Hercegovina mora priznati da imamo jako puno problema u nefunkcionalnosti i neučinkovitosti“.

Dodao je kako „tri naroda apsolutno nisu zadovoljni odnosima u Bosni i Hercegovini“ i pozvao na dijalog.

predlaže promjene Grlić Radman iz Dubrovnika: 'Financiranje će postati jedno od stupova Inicijative triju mora'
„Ono što mi predlažemo da sjednemo zajedno i nađemo najbolja moguća rješenja da Bosna i Hercegovina postane europska država i učinkovita“, rekao je Čović.

Zbog zaključaka zagrebačke konferencije ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković uputio je diplomatsku notu Zagrebu, no njegov zamjenik Josip Brkić ustvrdio je da taj dokument ne predstavlja službeni stav države. Brojni bošnjački dužnosnici su osudili skup. 

Pokušao ubiti maloljetnika u parku u Gajnicama! Napadnuti mladić zadobio je teške ozljede
UŽAS U GAJNICAMA

Pokušao ubiti maloljetnika u parku u Gajnicama! Napadnuti mladić zadobio je teške ozljede

Liječnička pomoć pružena mu je u Klinici za dječje bolesti gdje je utvrđeno da je teško ozlijeđen...
NEKI NOVI RAT Zelenski želi 50.000 robota za ukrajinsku vojsku do kraja ove godine
ZAMJENJUJU LJUDE?

NEKI NOVI RAT Zelenski želi 50.000 robota za ukrajinsku vojsku do kraja ove godine

Govoreći nakon sastanka Stožera vrhovnog zapovjednika, Zelenski je opisao besposadne kopnene sustave kao “sljedeći veliki korak” u ratovanju, nakon široke upotrebe dronova
Napadača Colea Allena izveli pred suca, optužen za pokušaj ubojstva predsjednika SAD-a
IZ MINUTE U MINUTU

Napadača Colea Allena izveli pred suca, optužen za pokušaj ubojstva predsjednika SAD-a

Cole Thomas Allen (31) uletio je u plesnu dvoranu u Washington Hiltonu i zaputio se prema Trumpu i uzvanicima i krenuo pucati. Kod sebe je imao i sačmaricu. Trump i ostali su na vrijeme evakuirani

