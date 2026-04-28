Čović u Dubrovniku: Sporazum je šansa za promjene u BiH

Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović izjavio je u utorak kako je Bosna i Hercegovina neučinovita država s puno problema između triju naroda, ali se nada da će sporazum o plinskom povezivanju Hrvatske i BiH potpisan u Dubrovniku biti poticaj za postizanje šireg društvenog dogovora. „Neka ovaj sporazum bude okidač u procesu traženja boljih rješenja za funkcionalnije društvo u Bosni i Hercegovini“, rekao je Čović u Dubrovniku, prenijela je Radio-televizija HercegBosne iz Mostara. Hrvatska i BiH su na samitu Inicijative Triju mora potpisali sporazum o plinskome povezivanju kroz tzv. Južnu interkonekciju.

Čelnika HDZ-a BiH su novinari pitali za komentar o zaključcima konferencije Tradfesta održane u Zagrebu proteklog vikenda, na kojoj se zagovarala uspostava hrvatskog entiteta uz obrazloženje da je hrvatski narod neravnopravan u BiH.

Ne dajući izravan odgovor Čović je rekao: „Bosna i Hercegovina mora priznati da imamo jako puno problema u nefunkcionalnosti i neučinkovitosti“.

Dodao je kako „tri naroda apsolutno nisu zadovoljni odnosima u Bosni i Hercegovini“ i pozvao na dijalog.

„Ono što mi predlažemo da sjednemo zajedno i nađemo najbolja moguća rješenja da Bosna i Hercegovina postane europska država i učinkovita“, rekao je Čović.

Zbog zaključaka zagrebačke konferencije ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković uputio je diplomatsku notu Zagrebu, no njegov zamjenik Josip Brkić ustvrdio je da taj dokument ne predstavlja službeni stav države. Brojni bošnjački dužnosnici su osudili skup.