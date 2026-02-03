Krao po stanovima u Zagrebu, skočio s balkona i ozlijedio se u bijegu. Stanar ga uspio uloviti

Policijski službenici Policijska uprava zagrebačka dovršili su kriminalističko istraživanje nad muškarcem (37) kojega sumnjiče za počinjenje dva kaznena djela teške krađe provaljivanjem na štetu triju žena u dobi od 34, 63 i 58 godina.

Osumnjičeni je prvo kazneno djelo počinio na sam Božić, 25. prosinca 2025. godine, u poslijepodnevnim satima na području Peščenica. S unaprijed stvorenom namjerom protupravnog prisvajanja tuđih stvari došao je do kuće u vlasništvu 34-godišnjakinje, nasilno otvorio prozor koji je bio ostavljen „na kip“ te ušao u prizemlje objekta. Iz kuće je otuđio novac, nakit, odjeću, parfeme i druge predmete, nakon čega se udaljio s mjesta događaja.

Drugo kazneno djelo, sumnja policije, počinio je 29. siječnja 2026. godine u večernjim satima, zajedno s još jednom zasad nepoznatom osobom. Dvojac je došao do stana, također na području Peščenice, u vlasništvu 63-godišnjakinje. Popevši se na balkon, uporabom tjelesne snage provalili su balkonska vrata i ušli u stan. Iz prostorije koju koristi 58-godišnjakinja otuđili su novac i nakit.

Tijekom provale počinitelje je zatekao 38-godišnji član obitelji vlasnice stana, zbog čega su pokušali pobjeći skokom s balkona. Jedan od počinitelja uspio je pobjeći, dok se 37-godišnjak pri skoku ozlijedio, ali je unatoč ozljedama nastavio bježati. Član obitelji potrčao je za njim, sustigao ga u obližnjoj ulici i zadržao zajedno s otuđenim predmetima do dolaska policije.

Ozlijeđenom muškarcu pružena je liječnička pomoć u Klinička bolnica Merkur, gdje je utvrđeno da je teško ozlijeđen.

Ukupna materijalna šteta nastala počinjenjem ovih kaznenih djela procjenjuje se na oko 1.600 eura. Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja osumnjičeni je predan pritvorskom nadzorniku, a posebno izvješće dostavljeno je nadležnom državnom odvjetništvu u Zagrebu.