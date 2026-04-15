Magyar na državnom radiju: Širili ste laži i propagandu, sad ćete odgovarati. Ukidamo vas

Nakon izborne pobjede i više od godinu i pol dana izbivanja, pobjednik mađarskih izbora Péter Magyar gostovao je na državnom Kossuth radiju. Intervju, koji se odvio u terminu donedavno rezerviranom isključivo za Viktora Orbána, protekao je u iznimno napetoj atmosferi, a Magyar je ponovio svoja ključna obećanja o radikalnoj promjeni medijske scene i borbi protiv korupcije.

Magyar je odmah na početku potvrdio jedno od svojih najvažnijih predizbornih obećanja - obračun s onim što naziva državnom propagandnom mašinerijom. Najavio je da će njegova vlada, kao jedan od prvih poteza, suspendirati informativni program državnih medija dok se ne donese novi medijski zakon i ne osnuje novo medijsko vijeće.

​- Nije riječ o osobnoj osveti. Svaki Mađar zaslužuje javni medij koji prenosi istinu - rekao je Magyar, dodavši kako je za njegov povratak u eter bio potreban glas više od tri milijuna ljudi.

Rad javnih medija u proteklom razdoblju opisao je iznimno oštrim riječima, usporedivši ga s propagandom najgorih totalitarnih režima.

​- Za ono što se ovdje događalo od 2010. godine, i Goebbels ili sjevernokorejski diktator polizali bi svih deset prstiju. Toj tvornici laži došao je kraj.

Napetosti u studiju

Cijeli razgovor s voditeljem bio je prepun upadica i tenzija. Magyar je medijsku kuću optužio za širenje laži o njemu i njegovoj obitelji te za "ratnohuškačku histeriju" kojom su plašili djecu i starije osobe. Voditelj je, s druge strane, prigovarao da ga Magyar neprestano napada i ne dopušta mu da postavlja pitanja, braneći se da su oni samo ispunjavali svoje obveze.

​- Ja sam novinar trideset i tri godine, zašto me stalno napadate? - upitao je voditelj u jednom trenutku.

Magyar je uzvratio kako u proteklim godinama nikad nije čuo da su novinari javnog servisa prekidali goste iz vlasti dok su iznosili očite neistine.

Kao glavni prioritet svoje buduće vlade, Magyar je naveo povratak milijardi eura zamrznutih sredstava iz Europske unije. Objasnio je da je već razgovarao s predsjednicom Europske komisije Ursulom von der Leyen te da planiraju ispuniti četiri ključna uvjeta. To uključuje priključenje Uredu europskog javnog tužitelja, osnivanje neovisne agencije za povrat imovine te pokretanje istrage o porijeklu imovine političara i članova njihovih obitelji unazad 20 godina, pišu tamošnji mediji.

​- Vratit ćemo neovisnost pravosuđa, medija, akademsku slobodu i autonomiju sveučilišta - obećao je, dodajući da će Mađarska u Bruxellesu i Moskvi zastupati isključivo mađarske interese.

*uz korištenje AI-ja