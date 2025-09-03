'Čovjek s napadom bubrežnih kamenaca čekao je osam sati, skoro je nasrnuo na liječnike'

Prije nekoliko mjeseci pisali smo o velikim gužvama koje se stvaraju na hitnim prijemima u zagrebačkim bolnicama, a sad nam se javila žena čija je majka na Hitnoj provela cijelu večer.

- Mama mi je bila na Hitnoj na Rebru i čekala je nekoliko sati da je liječnica pregleda, a onda još par sati čekanja na nalaze. Na kraju ju je primila specijalizantica, a od medicinskog osoblja čula je da im je s Hitne otišlo 20 liječnika i da ih je malo te da su zato gužve. Još su komentirali da ne znaju kako će to izdržati - izjavila je za 24sata kći pacijentice s Rebra.

Dodala nam je kako je gotovo došlo i do fizičkog sukoba.

- Bio je jedan pacijent koji je na kraju poludio jer je čekao osam sati na pregled, a imao je napadaj bubrežnoga kamenca, pa je skoro fizički napao medicinsko osoblje zbog takve situacije. A mama je, nažalost, često na Hitnoj zbog raznih dijagnoza, ali ovakvu situaciju još nije zatekla - napomenula je.

Ivan Gornik, šef Hitne na Rebru, za 24sata je rekao kako nije točno da im je otišlo 20 liječnika s Hitne.

- Kod nas na Rebru liječnici s Hitne ne odlaze. Naravno da bi nam dobro došlo više liječnika, no imamo sada mnogo specijalizanata koji će postati specijalisti hitne. Što se tiče gužvi, sad nam nisu neke strašne gužve na kakve smo se inače naviknuli - rekao je za 24sata dr. Gornik.

Prije par mjeseci čovjek čekao 40 sati da ga prime na odjel

Podsjetimo, 24sata su u siječnju pisala o bolničkim hitnim prijemima, koji su i tad pucali po šavovima. Ljudi su u to vrijeme nekoliko dana čekali da ih prime na odjele, koji imaju smanjene kapacitete s obzirom na to da u zagrebačkim bolnicama još traje obnova od potresa. Tad nam se javila žena čiji je otac u trenutku našeg razgovora na Hitnoj KBC-a Zagreb bio već 40 sati.

- Moj tata je prvo bio šest-sedam sati u invalidskim kolicima, pa je dobio nosila, on je 4. staza karcinoma i trebaju ga primiti u bolnicu jer ne može dolaziti sam na kemoterapije. Kad sam oko podneva došla do njega na Hitnu, rekao mi je da od dana ranije, kad ga je dovezao moj brat, nije ništa pio. Na Hitnoj na Rebru izgleda kao da smo na ratištu, sve je neorganizirano. Ljudi su ležali po hodniku, neki su mi mahali, tražili pomoć od mene, sve je jezivo - rekla nam je Zagrepčanka čiji je otac tad već satima bio čekao da ga premjeste na bolnički odjel.

Dodaje kako ne krivi medicinsko osoblje jer na Hitnoj, kako je rekla, vlada potpuna ludnica.

Iz KBC-a Zagreb za 24sata su tad potvrdili da je gužva na Hitnoj velika jer imaju 800 kreveta manje zbog obnove bolnice koja je u tijeku.