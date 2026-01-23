Čovjek se večeras u prijenosu penje na visoki neboder, mogao bi umrijeti: Želite li to gledati?

Svijet ekstremnog sporta ovog vikenda ponovno će biti uprt u jedno ime - Alex Honnold. Legendarni američki penjač sprema se na pothvat kakav još nitko nije izveo: slobodni uspon na neboder Taipei 101, jednu od najviših zgrada na svijetu, bez užadi i ikakve zaštitne opreme. Spektakularni pokušaj Netflix će prenositi uživo.

Riječ je o zgradi visokoj 508 metara, smještenoj u samom srcu Taipeija, poznatoj po svojoj otpornosti na potrese i prepoznatljivom arhitektonskom dizajnu. Upravo taj neboder već godinama zaokuplja Honnoldovu pažnju, a sada je, kako tvrdi, spreman za konačni izazov.

Honnold je svjetsku slavu stekao filmom Free Solo, u kojem je dokumentiran njegov povijesni slobodni uspon na El Capitan u Nacionalnom parku Yosemite. I ovaj put ostaje vjeran istom stilu - bez ikakvog osiguranja, oslanjajući se isključivo na vlastitu pripremu, iskustvo i koncentraciju.

Najava prijenosa izazvala je snažne reakcije javnosti. Dio gledatelja izražava zabrinutost zbog ekstremnog rizika, osobito jer je Honnold danas oženjen i otac dviju djevojčica. Kritičari se pitaju je li primjereno ovakve pothvate prenositi uživo, dok penjač ističe da se ne radi o impulzivnom činu, već o mjesecima planiranom projektu.

„Kad birate cilj, tražite nešto jedinstveno, nešto što se izdvaja“, rekao je Honnold u razgovoru za Associated Press. „Taipei 101 je upravo to.“

Iako se ljudi već ranije penjali na ovu zgradu, nitko to nije učinio bez užadi. Francuski penjač Alain Robert popeo se na Taipei 101 još 2004. godine, no uz korištenje zaštitne opreme i uz velike poteškoće. Honnold smatra da je ruta iznimno zahtjevna, ali tehnički izvediva.

Neboder ima 101 kat, a ključni izazov predstavlja središnji dio fasade, sastavljen od tzv. „bambusovih kutija“ – niza prevjesnih i strmih segmenata koji definiraju izgled zgrade. Između tih dijelova nalaze se balkoni koji će mu poslužiti za kratke pauze tijekom uspona.

Netflixov prijenos pod nazivom Skyscraper Live emitirat će se s desetsekundnom odgodom, što produkciji omogućuje prekid signala u slučaju opasnosti. Organizatori su osigurali stalni nadzor vremenskih uvjeta, komunikaciju s penjačem te brojne kamere postavljene unutar i izvan zgrade.

Upravo prijenos uživo ponovno je otvorio etičku raspravu. Stručnjaci upozoravaju da ovakvi događaji mogu potaknuti opasne imitacije, osobito među mladima. Slobodno penjanje bez osiguranja već je odnijelo mnoge živote, a slični trendovi poput „rooftopinga“ završavali su tragično.

S druge strane, dio penjačke zajednice naglašava da javnost često pogrešno percipira ovakve pothvate. Autor knjige o slobodnom penjanju Jeff Smoot ističe kako se ne radi o potrazi za adrenalinom, već o duboko fokusiranoj, gotovo meditativnoj disciplini.

Interes publike, unatoč svim dvojbama, ne jenjava. Kako Smoot zaključuje: „Da nema opasnosti, bi li to uopće ikoga zanimalo?“

Honnold će uspon započeti u subotu u 9 sati ujutro po lokalnom vremenu, odnosno u 2 sata u noći po srednjeeuropskom vremenu, a prijenos će biti dostupan na Netflixu.