Crna Gora na rubu katastrofe: Plamen guta sve pred sobom, vatrogasci očajni, stiže pomoć...

Veliki požar iznad Krila Jesenice | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

U Crnoj Gori aktivni su požari na nekoliko lokacija u okolici Podgorice, gdje su vatrogasci spašavali kuće i evakuirali lokalno stanovništvo, te na primorju kod Budve i na sjeveru zemlje u okolici Bijelog Polja

U gašenju velikih požara koji su u ponedjeljak izbili na nekoliko lokacija u Crnoj Gori sudjeluje helikopterska jedinica Ministarstva unutarnjih poslova Srbije, a Crna Gora očekuje i pomoć iz Hrvatske koja će poslati kanader. To je u izjavi za crnogorske medije rekao generalni direktor Direktorata za zaštitu i spašavanje u crnogorskom Ministarstvu unutarnjih poslova Miodrag Bešović.

U Crnoj Gori aktivni su požari na nekoliko lokacija u okolici Podgorice, gdje su vatrogasci spašavali kuće i evakuirali lokalno stanovništvo, te na primorju kod Budve i na sjeveru zemlje u okolici Bijelog Polja.

Bešović je rekao da je crnogorski MUP poslao zahtjeve za pomoć Mehanizmu za civilnu zaštitu Europske unije, te da još nije donesena odluka o obraćanju NATO-u.

“Očekujemo pomoć od Hrvata koji su nam najavili da će kanader moći doći, jer i oni imaju svoje probleme u području Splita. Sutra ćemo imati i helikopter iz Srbije ‘KAM’ koji nosi pet tona vode, što će nam biti od velike koristi. Kanader iz Hrvatske će najvjerojatnije djelovati na području primorja ili u blizini Skadarskog jezera, odnosno teritorija Podgorice, gdje bude bilo potrebe”, rekao je Bešović za portal ETV.

Gašenje požara, kako je rekao, otežava jak vjetar, a na terenu su i pripadnici Vojske Crne Gore.

“Uključili smo sve snage koje smo imali što se tiče lokalnih službi iz Podgorice, a došli su i iz Danilovgrada i Berana na ispomoć. Vojska je tu, gospodarska društva nam pomažu s dostavom vode”, rekao je on.

Podgorički mediji prenijeli su da je u intervenciji ozlijeđen jedan vatrogasac koji nije životno ugrožen.

