Tako će od sutra u toj zemlji ugostiteljski objekti moći raditi do jedan sat iza pola noći, uz glazbu uživo, te se dozvoljava organiziranje svadbi i pogreba uz prisustvo najviše 50 osoba.

Mjerama koje su do danas bile na snazi ograničile su izvođenje glazbe uživo do 23 sata, a ugostiteljski objekti mogli su raditi do ponoći. Također su okupljanja za svadbe i sprovode bila su zabranjena.

Na snazi je ostala obveza nošenja zaštitnih maski te obveza posjedovanja covid certifikata za ulazak u Crnu Goru.

Direktor crnogorskog Instituta za javno zdravlje Igor Galić rekao je da se u toj zemlji ne može uskoro očekivati potpuno ukidanje mjere jer je svega trećina stanovništva u potpunosti cijepljena.

“Mjere će se ukidati kada se proglasi kraj epidemije. Mjere ćemo prije privesti kraju ukoliko se cijepimo u odgovarajućem obuhvatu. Nismo zadovoljni brojem doza koje građani primaju svakodnevno jer je 34 posto stanovništva propisno cijepljeno”, rekao je Galić.

On je iznio podatak da je broj novooboljelih od koronavirusa u posljednja dva tjedna manji za 54 posto u odnosu na dva tjedna ranije. No također ističe da je, bez obzira na taj podatak, dnevna razina obolijevanja i dalje visoka te ne bi trebalo biti opuštanja.

“Kada usporedimo podatke u posljednjih sedam dana o broju novooboljelih na milijun stanovnika Crna Gora se nalazi iza većine razvijenih zemalja Europe kao što su Danska, Island, Nizozemska, Austrija, Italija, Velika Britanija, Francuska, Njemačka, Hrvatska i druge", istaknuo je Galić na konferenciji za novinare.

Zbog oštrih epidemioloških mjera prosvjedovali su prošlog tjedna vlasnici kafića i restorana, koji su tvrdili da oni nisu izvor zaraze te da gube velika financijska sredstva.

Crna Gora posljednjih tjedana bilježi ispod 500 oboljelih dnevno, dok je na vrhuncu epidemije početkom godine imala i preko tri tisuće oboljelih dnevno. Tih dana vlada u Podgorici zabranila je održavanje novogodišnjih i božićnih proslava na otvorenome.

Od početka pandemije Crna Gora zabilježila je preko 220 tisuća oboljelih, dok su od posljedica infekcije preminule 2.644 osobe.