Obavijesti

News

Komentari 3
MAJKO MILA

Crnogorac gurao Crnogorca autom na A1! Obojica uhićeni

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: IMDB

Na dionici kod Zagvozda vozač jednog auta gurao drugo vozilo nizozemskih tablica. Policija ih privela, slijedi kaznena prijava

Splitsko-dalmatinska policija privela je dvojicu Crnogoraca zbog opasne vožnje na autocesti A1, gdje je u srijedu navečer jedan, upravljajući vozilom gurao drugo vozilo u kojem je bio njegov sunarodnjak. Dvojicu Crnogoraca u automobilima nizozemskih registracija uočili su u srijedu navečer prije izlaza Zagvozd  u smjeru Dubrovnika ophodari HAC-a koji su slučaj odmah prijavili policiji. Na teren su ubrzo izašli djelatnici Postaje granične policije Imotski koji su u oba automobila zatekli državljane Crne Gore, dok su u jednom od vozila  bila dva putnika. 

Strava u Pitomači: Autom se zabio u cisternu, jedan mrtav

Utvrđeno je da su se vozila kretala autocestom A1 iz smjera Zagreba prema Dubrovniku, pri čemu je vozač jednog vozila upravljajući istim gurao drugo vozilo. Opisanom radnjom ugrozili su sigurnost cestovnog prometa te izazvali opasnost za život ili tijelo ljudi, kao i imovinu velikih razmjera. Osobe su uhićene, a kriminalističko istraživanje je u tijeku, izvijestila je policija.

Osumnjičeni dvojac priveden je u Postaju granične policije Imotski, a kako se doznaje, danas će, uz kaznenu prijavu zbog sumnje u ugrožavanja prometa biti predani pritvorskom nadzorniku.

Mrtav pijan izletio autom s ceste u Puli i srušio maslinu

Prema Kaznenom zakonu za počinjenje kaznenog djela ugrožavanja prometa opasnom radnjom ili sredstvom može se izreći zatvorska kazna u trajanju od šest mjeseci do pet godina.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026