Crobarometar: HDZ prvi, SDP raste, građane muči korupcija

Novo izdanje Crobarometra, koje za Dnevnik Nove TV provodi agencija Ipsos, pokazalo je da na političkoj sceni nema velikih promjena. HDZ i dalje ostaje najjača stranka među biračima, dok se SDP ponovno vratio iznad granice od 20 posto podrške. Rezultate istraživanja predstavila je politička reporterka Sabina Tandara Knezović, a komentirao ih je Boris Jokić. Posljednjih mjesec dana obilježile su afere u skijaškom savezu koje su se proširile i na Hrvatski olimpijski odbor, izbor Mirte Matić za predsjednicu Vrhovnog suda, ali i rast cijena te inflacija koja nastavlja pritiskati građane. Veliku pažnju izaziva i kriza na Bliskom istoku.

HDZ trenutno podržava 27,2 posto ispitanika, SDP je na 20,3 posto, dok je Možemo treća politička opcija s 12,3 posto. Most ima 7,9 posto potpore, a Domovinski pokret tri posto. Hrvatska stranka umirovljenika i Drito imaju po 2,2 posto podrške.

Jokić: Most i Možemo su na vrhuncu popularnosti

Boris Jokić smatra kako su HDZ i SDP stabilni, ali upozorava da rast bilježe i druge stranke.

- SDP se vratio iznad psihološke granice od 20 posto, ali važno je i da Most i Možemo rastu te su praktički na vrhuncu popularnosti ove godine. Domovinski pokret dolazi do tri posto, što je za njih pozitivna vijest - rekao je.

Komentirao je i suradnju SDP-a i Možemo koji kreću u zajedničku kampanju protiv inflacije.

- Teško je prognozirati njihov rezultat jer ne znamo kada će biti izbori. Ova koalicija dolazi pomalo prekasno, možda bi raniji dogovor donio drugačiji izborni rezultat - smatra Jokić.

Dodao je i da nije dovoljno samo govoriti o rastu cijena.

- Kada otvarate takvu temu, morate ponuditi i konkretna rješenja, a ona često nisu jednostavna - poručio je.

Milanović ostaje najpopularniji političar

Na vrhu liste najpopularnijih političara ponovno je predsjednik Zoran Milanović. Pozitivan dojam o njemu ima 59 posto ispitanika.

Drugo mjesto dijele Biljana Borzan i Tomo Medved s 43 posto, treći je Ivan Anušić s 41 posto, dok Andrej Plenković ima 40 posto pozitivnih reakcija. Peto mjesto dijele Tomislav Tomašević i Nikola Grmoja s 38 posto.

S druge strane, najviše negativnih reakcija izaziva Ivan Penava. Čak 63 posto građana o njemu ima negativan stav. Slijede Andrej Plenković s 55 posto, Gordan Jandroković s 54 posto te Tomislav Tomašević s 53 posto.

- Hrvati generalno ne vole političare. Više je negativnih nego pozitivnih reakcija na gotovo sve njih. Zoran Milanović se već dulje izdvaja kao najpozitivniji političar - rekao je Jokić.

Plenković čvrsto drži HDZ

Istraživanje pokazuje i veliku dominaciju Andreja Plenkovića među HDZ-ovim biračima. Premijera podržava čak 94 posto simpatizera stranke, dok Tomo Medved ima 85 posto, a Ivan Anušić 83 posto.

- Andrej Plenković drži HDZ pod kontrolom. Sve priče o nekim unutarnjim prevratima ne potvrđuju rezultati istraživanja - smatra Jokić.

Kod SDP-ovih birača Zoran Milanović ima čak 99 posto podrške, dok predsjednik stranke Siniša Hajdaš Dončić ima 67 posto.

- Hajdaš Dončić još se nije potpuno nametnuo biračima SDP-a. Stranci bi bilo bolje da što prije odvoji identitet Zorana Milanovića od vlastitog političkog smjera - ocijenio je Jokić.

Građane najviše muče korupcija i inflacija

Građani su jasno poručili što ih najviše zabrinjava. Korupciju kao najveći problem navelo je 65 posto ispitanika, dok inflaciju i rast cijena ističe 62 posto građana.

Niske plaće i loš standard problem su za 51 posto ispitanih, a male mirovine za njih 49 posto.

- To su rak-rane društva. Ljudi su bijesni zbog pogodovanja i situacija u kojima pojedinci preko veze dolaze do novca ili privilegija koje nisu zaslužili. Ako nešto može ozbiljno ugroziti vlast, onda su to korupcija i inflacija - rekao je Jokić.

Dodao je da korupcija nije problem samo državne politike.

- Takve stvari događaju se i lokalno, bez obzira na to koja stranka upravlja gradom ili općinom - istaknuo je.

Turudić ima vrlo slabu podršku građana

Crobarometar je mjerio i stav građana prema glavnom državnom odvjetniku Ivanu Turudiću.

Njegovim radom nezadovoljno je 34 posto ispitanika, neutralnih je 38 posto, dok je zadovoljno tek pet posto građana.

- Najviše zabrinjava upravo tih pet posto podrške. Glavni državni odvjetnik trebao bi simbolizirati pravdu i povjerenje u sustav - rekao je Jokić.

Plenković uvjerljivo najprisutniji u medijima

Podaci Presscuta i Medianeta pokazali su i koji političari dominiraju medijskim prostorom.

Andrej Plenković imao je više od 12.600 pojavljivanja u medijima tijekom dva mjeseca. Zoran Milanović imao je nešto više od 4000 pojavljivanja, dok je Tomislav Tomašević bio prisutan više od 3700 puta.

- Vlada je potpuno personalizirana kroz Andreja Plenkovića. To može biti dobro dok stvari funkcioniraju, ali kad krenu problemi, sva odgovornost pada na jednu osobu - zaključio je Jokić.

Kako je provedeno istraživanje

Crobarometar je proveden od 1. do 19. svibnja metodom Knowledge panel na uzorku od 997 ispitanika. Maksimalna pogreška uzorka iznosi plus/minus 3,3 posto, dok je za rejtinge stranaka 3,6 posto.