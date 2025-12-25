Obavijesti

REZULTATI ISTRAŽIVANJA

Novi Crobarometar: Evo kako stoje naši političari i kolika je razlika između HDZ-a i SDP-a

Kakvo ozračje vlada u zemlji u ovo blagdansko vrijeme, koji su najveći problemi te kako stoje stranke objavio je Dnevnik Nove tv na temelju istraživanja Crobarometar.

Mjesečno istraživanje Crobarometar koje ekskluzivno objavljuje Dnevnik NoveTV, u prosincu odražava događaje od kraja prethodnog i početka aktualnog mjeseca. Istraživanje je provedeno u prosincu kad tradicionalno dominiraju teme priprema za blagdane, ali mjesec su obilježili i antifašistički prosvjedi. Ponovno je u javnosti bila zastupljena tema femicida, a Sabor je izglasao proračun za iduću godinu. Kakvo ozračje vlada u zemlji u ovo blagdansko vrijeme,koji su najveći problemi te kako stoje stranke prezentirao je Dino Goleš.  

ZADOVOLJSTVO ŽIVOTOM  

Osim što je vrijeme blagdana, Božić je i simbol mira pa je dobar povod istaknuti taj mir, započeo je istraživanje Goleš. Sigurnost u društvu je ono čime su ispitanici najviše zadovoljni u državi. Na prvom mjestu zadovoljstva je, dakle, opća fizička sigurnost građana. Slijedi kvaliteta obrazovnog sustava te nešto što je još prije nekoliko godina bilo nezamislivo, a to je lakoća pronalaska radnog mjesta. Relativno su zadovoljni građani i zdravstvenim sustavom, poštivanjem ljudskih prava i slobodom medija.  

NAJVEĆI PROBLEMI  

S druge strane, istraživanje je pokazalo i što su najveći problemi u državi. Na prvom je mjestu korupcija. Ne treba zaboraviti da je istraživanje rađeno u trenutku kada je Vlada zbog afere smijenila glavnog državnog inspektora, istaknuo je Goleš.  

Nakon mita i korupcije slijede gospodarske teme. To je već sustavni problem, a uoči blagdana kada stol nikad nije dovoljno pun, a hrana je sve skuplja pogotovo dolazi u fokus. Građani se tako najviše žale na inflaciju, niske plaće, siromaštvo i male mirovine.  

SMJER U KOJEM ZEMLJA IDE 

Kada se u obzir uzmu ovi problemi, ne čudi što čak 69 posto ispitanika ističe da zemlja ide u krivom smjeru. Da ide u dobrom smjeru smatra njih 22 posto, a 9 posto ispitanika nije se izjasnilo.  

REJTINZI STRANAKA – HDZ I DALJE VODEĆA STRANKA 

U prosincu je HDZ i dalje prvi izbor građana. Da su izbori danas, povjerenje bi im 27,8 posto ispitanika. Druga opcija je SDP s podrškom od 20,6 posto ispitanih. U odnosu na mjesec ranije, to je blagi porast HDZ-a i stagnacija SDP-a. Na trećem mjestu je platforma Možemo s 11,1 posto podrške ispitanika. Prije mjesec dana ta je podrška iznosila 12 posto. Slijedi Most koji nakon prvih mjesec dana s novim predsjednikom bilježi blagi porast podrške i prosinac zaključuju na četvrtom mjestu s 6,7 posto podrške. Najveći partner vladajućih, Domovinski pokret, godinu zaključuje na 4 posto podrške. Nezavisna platforma Marije Selak Raspudić ima 2 i pol posto podrške ispitanika, a sve ostale stranke su na manje od 2 posto. Zanimljivo, u posljednja tri mjeseca osjetno pada broj neodlučnih, a njihova podrška ponajprije se odrazila na stranke iz desnog spektra, istaknuo je Goleš. 

POZITIVAN I NEGATIVAN DOJAM GRAĐANA O POLITIČARIMA 

Što se tiče pozitivnog dojma o političarima, na prvom mjestu je od ponuđenih političara predsjednik Republike Zoran Milanović. Na 60 posto ispitanih ostavlja pozitivan dojam. Slijedi ministar obrane Ivan Anušić s 41 posto. Treće mjesto dijele predsjednik Vlade Andrej Plenković i gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević s 35 posto pozitivnog dojma. Zanimljivo, na četvrtom mjestu je velika gužva. Isti dojam ostavljaju predsjednik Sabora Gordan Jandroković, novi i bivši šef Mosta Nikola Grmoja i Božo Petrov te saborska zastupnica platforme Možemo Ivana Kekin. Za 33 posto ispitanika oni su pozitivci. 

S druge strane, u prosincu najnegativniji dojam od ponuđenih političara ostavlja čelnik Domovinskog pokreta Ivan Penava. Na 61 posto ispitanika ostavlja loš dojam. Na drugom je mjestu Andrej Plenković s 56 posto dok je na trećem mjestu gužva i kad je negativan dojam u pitanju.  

Tu se nalaze predsjednik Sabora, predsjednik SDP-a i gradonačelnik Zagreba. Tako Gordan Jandroković, Siniša Hajdaš Dončić i Tomislav Tomašević na 54 posto ispitanika ostavljaju negativan dojam. U Saboru ima i političara za koje brojni ispitanici gotovo da nikad nisu čuli. 

RAD VLADE I PREDSJEDNIKA 

Od svih državnih institucija građani najboljim ocjenjuju rad Predsjednika. Njegov rad odobrava gotovo svaki drugi ispitanik. Rad Zorana Milanovića ne odobrava gotovo 43 posto ispitanika dok se 8 posto njih nije izjasnilo.  

Podrška radu Vlade manja je nego kod predsjednika. Rad kabineta Andreja Plenkovića odobrava manje od 30 posto ispitanika, a ne odobrava 65 posto njih.  

Na kraju, dodao je Goleš, ne treba čuditi što 3 od 4 ispitanika smatra da Vlada neće riješiti najvažnije probleme u društvu. Isti omjer bio je i lanjskog prosinca, tako da Vlada u godinu dana nije napravila veliki iskorak niti naprijed niti nazad.  

Napomena: 

Istraživanje Crobarometar za Dnevnik NoveTV provodi agencija Ipsos na redovitoj mjesečnoj bazi. Istraživanje je provedeno između 1. i 19. prosinca CAPI metodom na reprezentativnom uzorku od 994 punoljetna građana iz cijele Hrvatske. Maksimalna pogreška iznosi +/-3,3 posto, a za rejtinge stranaka +/-3,6 posto. 

