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Crveni križ zbrinuo 2400 ljudi

Piše HINA,
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Crveni križ zbrinuo 2400 ljudi
Omiš: Turisti i stanovnici nakon evakucije smješteni su u sportskoj dvorani | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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HCK naveo je da su njegove operativne snage  sudjelovale su u pripremi smještajnih kapaciteta, osiguravanju hrane, vode i higijenskih potrepština, a da je Služba traženja evidentirala sve evakuirane osobe te je pružena i psihosocijalna podrška.

Hrvatski Crveni križ (HCK) objavio je u petak poslijepodne kako je zbog požara na području Omiša u Splitu, Omišu i Makarskoj zbrinuto gotovo 2400 osoba te da se broj osoba koje borave u privremenom smještaju u Omišu i Splitu, mijenja iz trenutka u trenutak.

Prema zadnjim raspoloživim informacijama, u Splitu u maloj dvorani Sportskog centra Gripe zbrinuta je 321 osoba, ali je broj osoba trenutno u porastu. Osigurani su kreveti, deke, hrana, voda, tuševi i sanitarni čvorovi. 

U Omišu u Sportskoj dvorani „Ribnjak“ primarno je zbrinuto oko 2 000 ljudi tijekom najkritičnijeg vala, a broj korisnika je u opadanju i trenutno tamo boravi još oko 800 osoba, objavio je Hrvatski Crveni križ u 14 sati.

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U Makarskoj u OŠ Stjepana Ivičevića, tijekom noći je bilo zbrinuto 45 osoba koje su već tijekom jutarnjih sati u petak napustile smještaj.

 U Omišu i Splitu broj osoba koje borave u privremenom smještaju iz trenutka u trenutak se mijenja s obzirom da osobe napuštaju smještaj, ističe Hrvatski crveni križ.

 Navodi i da su obavljeni i savjetodavni razgovori sa stranim državljanima koji su uglavnom u kontaktu sa svojim veleposlanstvima.

HCK naveo je da su njegove operativne snage  sudjelovale su u pripremi smještajnih kapaciteta, osiguravanju hrane, vode i higijenskih potrepština, a da je Služba traženja evidentirala sve evakuirane osobe te je pružena i psihosocijalna podrška.

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 Od kasnih večernjih sati u četvrtak djelatnici i volonteri gradskih društava Crvenog križa Omiša, Splita i Makarske sudjeluju u pružanju pomoći i zbrinjavanju ljudi koji su evakuirani zbog velikog požara koji je zahvatio područje Lokve Rogoznice i nošen olujnom burom prodro do Omiša.

Interventni timovi društava Hrvatskog Crvenog križa iz područja Splitsko-dalmatinske županije nastavit će s uobičajenim aktivnostima u slučaju evakuacije u centrima za privremeni smještaj dok god bude potrebe za njihovim angažmanom.

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