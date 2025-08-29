Obavijesti

News

Komentari 0
AGRESOR NEZADOVOLJAN...

Rusija tvrdi da su prijedlozi Zapada o sigurnosti Ukrajine 'jednostrani i opasni'?!

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Rusija tvrdi da su prijedlozi Zapada o sigurnosti Ukrajine 'jednostrani i opasni'?!
Foto: Sergey Bobylev/REUTERS

Moskva je prethodno izjavila da joj se ne sviđaju europski prijedlozi i da neće prihvatiti nikakvu prisutnost NATO trupa na ukrajinskom teritoriju.

Rusija je u petak izjavila da bi prijedlozi Zapada o sigurnosnim jamstvima za Ukrajinu povećali rizik sukoba između Moskve i NATO saveza, pretvarajući Kijev u "strateškog provokatora" na ruskim granicama.

Europski saveznici Ukrajine rade na sastavljanju niza jamstava za Ukrajinu koja bi mogla biti dio potencijalnog mirovnog sporazuma i bila bi osmišljena kako bi zaštitila Kijev od mogućeg budućeg napada Rusije.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je u četvrtak da očekuje da će okvir sigurnosnih jamstava biti utvrđen već sljedeći tjedan.

NAJAVILA NOVE SANKCIJE Kallas oplela po Putinu: 'On ismijava diplomatske napore za postizanje mira u Ukrajini...'
Kallas oplela po Putinu: 'On ismijava diplomatske napore za postizanje mira u Ukrajini...'

"Sigurnosna jamstva moraju se temeljiti na postizanju zajedničkog razumijevanja koje uzima u obzir sigurnosne interese Rusije", rekla je u petak glasnogovornica ruskog ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova.

Na brifingu za novinare u Moskvi rekla je da su trenutačni prijedlozi "jednostrani i jasno osmišljeni kako bi obuzdali Rusiju".

TRUMPOV ČOVJEK OD POVJERENJA Dogovarao primirje s Putinom pa kasnije promijenio priču: Zapisnik sa sastanka? Nema ga
Dogovarao primirje s Putinom pa kasnije promijenio priču: Zapisnik sa sastanka? Nema ga

"Ovaj niz prijedloga krši načelo nedjeljive sigurnosti i Kijevu dodjeljuje ulogu strateškog provokatora na ruskim granicama, povećavajući rizik da se NATO savez uključi u oružani sukob s našom zemljom", dodala je.

Moskva je prethodno izjavila da joj se ne sviđaju europski prijedlozi i da neće prihvatiti nikakvu prisutnost NATO trupa na ukrajinskom teritoriju.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Dogovarao primirje s Putinom pa kasnije promijenio priču: Zapisnik sa sastanka? Nema ga
TRUMPOV ČOVJEK OD POVJERENJA

Dogovarao primirje s Putinom pa kasnije promijenio priču: Zapisnik sa sastanka? Nema ga

Posebni Trumpov izaslanik, Steve Witkoff, prije gotovo mjesec dana susreo se s Putinom. Prvo je rekao da će Putin napraviti velike ustupke za kraj rata u Ukrajini pa sve promijenio. Šteta što nije poveo zapisničara
SAD odobrio prodaju oružja Ukrajini vrijednu 825 mil. $
'NAKON BRUTALNIH RUSKIH NAPADA

SAD odobrio prodaju oružja Ukrajini vrijednu 825 mil. $

Paket uključuje projektile s produženim dometom i pripadajuću opremu koju je zatražio Kijev...
Ruske žrtve u Ukrajini mjere se u stotinama tisuća: 'Žrtvuju ljudstvo za minimalne dobitke'
BROJKE KOJE RUSIJA SKRIVA

Ruske žrtve u Ukrajini mjere se u stotinama tisuća: 'Žrtvuju ljudstvo za minimalne dobitke'

Centar za strateške i međunarodne studije (CSIS) i Guardian, citirajući američke i zapadne obavještajne podatke, procijenili su u lipnju ove godine da je Rusija dosegla milijun vojničkih žrtava, s oko 250.000 mrtvih

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025