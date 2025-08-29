Rusija je u petak izjavila da bi prijedlozi Zapada o sigurnosnim jamstvima za Ukrajinu povećali rizik sukoba između Moskve i NATO saveza, pretvarajući Kijev u "strateškog provokatora" na ruskim granicama.

Europski saveznici Ukrajine rade na sastavljanju niza jamstava za Ukrajinu koja bi mogla biti dio potencijalnog mirovnog sporazuma i bila bi osmišljena kako bi zaštitila Kijev od mogućeg budućeg napada Rusije.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je u četvrtak da očekuje da će okvir sigurnosnih jamstava biti utvrđen već sljedeći tjedan.

"Sigurnosna jamstva moraju se temeljiti na postizanju zajedničkog razumijevanja koje uzima u obzir sigurnosne interese Rusije", rekla je u petak glasnogovornica ruskog ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova.

Na brifingu za novinare u Moskvi rekla je da su trenutačni prijedlozi "jednostrani i jasno osmišljeni kako bi obuzdali Rusiju".

"Ovaj niz prijedloga krši načelo nedjeljive sigurnosti i Kijevu dodjeljuje ulogu strateškog provokatora na ruskim granicama, povećavajući rizik da se NATO savez uključi u oružani sukob s našom zemljom", dodala je.

Moskva je prethodno izjavila da joj se ne sviđaju europski prijedlozi i da neće prihvatiti nikakvu prisutnost NATO trupa na ukrajinskom teritoriju.