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Curica iz Zadra i dalje se bori za život nakon pada s romobila

Piše Iva Tomas,
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Curica iz Zadra i dalje se bori za život nakon pada s romobila
Foto: Duško Marušić/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
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Dok se liječnici bore za život teško ozlijeđene djevojčice, policija i stručnjaci ponovno apeliraju na građane da ne podcjenjuju rizike koje nosi nepravilna i neodgovorna vožnja električnih romobila

Maloljetnica iz Zadra, koja je u srijedu navečer teško stradala u padu s električnog romobila u Vrsima, i dalje se nalazi u životnoj opasnosti. Smještena je na Jedinici intenzivnog liječenja Opće bolnice Zadar, priključena na respirator, a liječnici njezino stanje i dalje ocjenjuju iznimno teškim, piše Slobodna Dalmacija.

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- Djevojčica je i dalje na Jedinici intenzivnog liječenja i respiratoru. Stabilna je, ali i dalje životno ugrožena. Ozljede su teške i kolege čine apsolutno sve što je u njihovoj moći kako bi joj pomogli. Svi se nadamo pozitivnom ishodu, izjavio je zamjenik ravnatelja Opće bolnice Zadar, kirurg dr. Robert Karlo.

Teška prometna nesreća dogodila se u srijedu oko 22 sata u Ulici dr. Franje Tuđmana u Vrsima. Prema rezultatima policijskog očevida, maloljetnica je upravljala električnim romobilom čija je snaga motora prelazila 0,6 kilovata, zbog čega se takvim vozilom ne smije prometovati površinama namijenjenima za kretanje vozila i pješaka. Osim toga, na romobilu je, protivno zakonskim propisima, prevozila još jednu maloljetnicu.

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Policija navodi da je zbog neprilagođene brzine uvjetima na kolniku izgubila nadzor nad romobilom, nakon čega su obje djevojke pale na cestu. Vozačica je zadobila osobito teške ozljede opasne za život, dok je druga maloljetnica prošla s lakšim ozljedama.

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