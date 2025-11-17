Obavijesti

ISPOVIJEST ČUVARICE

Čuvarica u britanskom zatvoru završila u vezi sa silovateljem: 'Pronašli bi neko tiho mjesto...'

Piše 24sata,
Foto: Instagram, Avon and Somerset Constabulary, Canva

Zbližila se i sa silovateljevom majkom, s njim je počela planirati zajedničku budućnost, gradnju kuće, u mobitel ga je upisala kao "budući muž"...

U ljeto 2022. godine Cherrie-Ann Austin-Saddington bila je u smjeni u zatvoru u Dorsetu. Tu je radila kao zatvorska čuvarica, tog dana pazila je na prostoriju u kojoj se okupljaju zatvorenici kako bi čitali knjige i novine.

14
Foto: Instagram

U jednom trenutku prišao joj je osuđeni silovatelj i zlostavljač djece Bradley Trengrove i dao joj je magazin. U njemu je bio komadić papira na kojem je pisao broj njegova tajnog mobitela. "Pomislila sam. Da li da to prijavim. Nisam razmišljala o tome da mu pošaljem poruku", kaže Cherrie-Ann u razgovoru za Guardian.

Na kraju je odlučila zadržati njegov broj, nikome ništa nije prijavila.

Foto: Instagram

Uskoro je ušla u seksualnu vezu sa silovateljem Trengroveom. Ona tvrdi kako su bili intimni četiri ili pet puta, on tvrdi kako je brojka i deset puta viša. 

Uhićena je u svibnju 2023. godine, pokušala je svojem zatvorskom ljubavniku prošvercati špricu, plan je bio da u nju stavi svoju spermu, koju će ona iskoristiti za umjetnu oplodnju. Suđenje je trajalo nekih godinu dana, kad je Austin-Saddington ostala paralizirana od struka nadolje. Zbog toga joj je sud odlučio suspendirati kaznu zatvora u trajanju od dvije godine. U postupku je sve priznala.

- Kad čujete za te priče o čuvaricama koje završe sa zatvorenicima, pomislite, pa to je grozno. Kako to mogu napraviti. Nikad nisam mislila da će se to meni dogoditi. Osjećam se kao da sam sve potpuno sj***la. Ne mogu se sakriti od toga. Kako sam si to mogla dopustiti - kaže bivša zatvorska čuvarica za Guardian.

Foto: Instagram

U zatvoru je počela raditi 2019. kao 23-godišnjakinja. Imala je tad troje djece. Odmah su je upozorili na taktike zatvorenika koji žele zavesti čuvarice... "Odaberu metu, pokušavaju se približiti. Traže prvo male stvari, kasnije su im zahtjevi sve veći", prisjeća se 29-godišnjakinja i dodaje:

- Nikad nisam mislila da će zatvorenik moći manipulirati sa mnom...

'Kamere ne pokrivaju sve...'

Kad je upoznala osuđenog silovatelja Trengrovea, njezin život je, piše Guardian, bio u ruševinama. Gotovo pa je bila beskućnica, živjela je sa svojih troje djece u jednoj prostoriji, nedavno je bila izašla iz veze u kojoj ju je partner zlostavljao.

Trengrove, koji je u završio u zatvoru zbog seksualnog zlostavljanja maloljetnice, odlučio je iskoristiti situaciju. Vidio je da je ranjiva.

- Pronašli bi neko tiho mjesto gdje nema nikoga. To je stari zatvor, kamere ne pokrivaju sve, ponekad i ne rade - kaže bivša čuvarica.

Priznaje da joj je u početku bilo uzbudljivo.

Foto: Instagram

- Ali u isto vrijeme mi je bilo muka od toga. Patili su mi živci - kaže Austin-Saddington.

Zbližila se i sa silovateljevom majkom, s njim je počela planirati zajedničku budućnost, gradnju kuće, u mobitel ga je upisala kao "budući muž"...

- Pružao mi je budućnost. Dao mi je nadu - kaže 29-godišnjakinja.

Nakon jednog intimnog odnosa ostala je trudna, ali nakon nekoliko tjedana izgubila je dijete. To je Bradleyja dotkulo. Postao je još posesivniji. Morao je znati gdje je ona u svakom trenutku. 

Uskoro su zatvorski čuvari pronašli  njegov mobitel i otkrili detalje veze. Njega su prebacili u drugi zatvor, protiv nje je pokrenuta istraga. Ali veza ni tu nije prestala.

Bradley Trengrove
Bradley Trengrove | Foto: Avon and Somerset Constabulary

U taj drugi zatvor Austin-Saddington donijela mu je iglu 'preko' koje su trebali začeti dijete. Čuvari su je pronašli i uhićena je. 

Uskoro je shvatila koliko je naivna bila. Nikad nije 'googlala' s kim je u vezi. Kad je otkrila sve optužbe, pao joj je mrak na oči.  Prekinula je vezu, danas je u braku s tattoo-majstorom koji joj je i asistent. Kako je u kolicima, treba joj stalna pomoć...

Osuđeni silovatelj kažnjen je s dodatne dvije godine i tri mjeseca zatvora zbog ove afere.

