Obavijesti

News

Komentari 0
PRENAPUČENOST ZATVORA

Zatvorske priče: Koji su glavni problemi i zašto bivši boksač Božić često odlazi u Lepoglavu

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: 2 min
Zatvorske priče: Koji su glavni problemi i zašto bivši boksač Božić često odlazi u Lepoglavu
Foto: RTL/screenshot, Facebook

Krenula je izgradnja dva modularna aneksa, jedan će biti uz zatvor u Varaždinu, a drugi uz kaznionicu u Lipovici-Popovači

Zvonimir Penić ravnatelj je Uprave za zatvorski sustav i probaciju, a u razgovoru za HRT-ovu emisiju Nedjeljom u 2, zajedno sa Stjepanom Božićem, bivšim boksačem, objasnio je kako izgleda život u zatvoru. Veliki problem u Hrvatskoj je prenapučenost zatvora. Penić je kazao kako je taj problem prisutan u više od 100 zemalja svijeta, dok je u Hrvatskoj progredirao nakon potresa.

KOMENTIRALI SU I TURUDIĆA Žestoke rasprave: Pavliček DP optužio za kupovanje glasova, Mlinarić uzvratio sa SDSS-om
Žestoke rasprave: Pavliček DP optužio za kupovanje glasova, Mlinarić uzvratio sa SDSS-om

- Ostali smo bez zatvora u Sisku nakon potresa u Petrinji i bez jedne smještajne zgrade u kaznionici u Glini. Pokušali smo brzo reagirati, adaptirali smo dvije zgrade u Lipovici-Popovači i Požegi za smještaj zatvorenika. Kaznionica u Lipovici-Popovači je preuzela ulogu istražnog zatvora u Sisku. No s ulaskom Hrvatske u Schengen pojavljuje se novi vid kriminala, a to je krijumčarenje migranata. To je nešto što se u velikoj mjeri reflektiralo na naše kapacitete. Najteža je situacija u zatvorima, dok je u kaznionicama situacija nešto bolja, kazao je Penić.

Krenula je izgradnja dva modularna aneksa, jedan će biti uz zatvor u Varaždinu, a drugi uz kaznionicu u Lipovici-Popovači. Penić je rekao kako su zadnja ozbiljne investicije u zatvorski sustav bile izgradnja zatvora u Zagrebu i Splitu '80-ih godina.

- Dugoročno planiramo tri nove kaznionice, Sisačko-moslavačka, Osječko-baranjska i Ličko senjska, u kojoj smo i najdalje otišli, rekao je.

Osvrnuo se i na to kako je zabrinjavajuće da je teško pronaći dječjeg psihijatra te da psihijatrijska skrb za maloljetnike nije adekvatna u odgojnim zavodima. Osim toga, nekad je bio dovoljan broj zatvorskih liječnika, a sada se oslanjaju na vanjske.

HDZ MISLI NA NAS HDZ: Vlada brine za standard građana Hrvatske dok oporba zaziva lažnu ustašizaciju
HDZ: Vlada brine za standard građana Hrvatske dok oporba zaziva lažnu ustašizaciju

- Često se mogu čuti komentari kako se u kaznionicama "živi predobro". Javnost je polarizirana. Jedna druga priča kaže da ih se zlostavlja, da žive u nehumanim uvjetima. Smeta mi što se javno mnijenje formira putem medija i društvenih mreža koje najčešće izvještavaju o medijski eksponiram osobama, estradizirajući sustav, iskrivljujući potencijalno sliku o važnosti rehabilitacije i resocijalizacije i svega što radimo, poručio je Penić.

Stjepan Božić, bivši boksač, već 20 godina odlazi u Kaznionicu Lepoglava i dovodi poznate osobe, uglavnom sportaše.

- Rekao bih da je to bio prst sudbine. Moj dragi, pokojni prijatelj, Marko Babić 2005. znao je ići u posjet svojim ratnim kolegama i palo mu je na pamet da dođem među zatvorenike i da im pričam o sportskom životu. Prvo iskustvo je bilo kao san. Kad sam izlazio van, nešto me štrecnulo. Ja sam izašao, ali netko je bio još unutra. Zamislio sam se i rekao idem još jednom, pa još jednom...., prisjetio se Božić dodajući kako se nakon toga "potpuno zakačio".

POTVRDILO MINISTARSTVO Tragedija u Splitu: U zatvoru je preminuo jedan zatvorenik
Tragedija u Splitu: U zatvoru je preminuo jedan zatvorenik

- U svima njima vidim ljude, trudim se ne gledati djelo. Vidim čovjeka kojemu treba pomoć i od kojega ne treba odustati. Oni to osjete i onda vrate. U zadnjih 20 godina naletio sam sigurno na 20-ak ljudi na cesti. Ne mogu opisati koliko je to tada tim ljudima značilo i koliko im je pomoglo da naprave klik u glavi, rekao je Božić dodajući kako bi u Lepoglavu rado doveo našeg bivšeg tenisača Gorana Ivaniševića.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Pijani vozač na Viru usmrtio mu suprugu, sin (4) ostao invalid: 'Zbog djece se ne predajem...'
HRABRI OTAC IZ KRIŽEVACA

Pijani vozač na Viru usmrtio mu suprugu, sin (4) ostao invalid: 'Zbog djece se ne predajem...'

Matija Mrnjavčić iz Velikog Ravena izgubio je suprugu u naletu pijanog vozača na Viru • Sin mu je ostao invalid • Sve je nestalo preko noći, kaže
Trebat će spaliti 11.600 svinja. Evo koliko će love za to dobiti tvrtka ministra Grlića Radmana
MONOPOL AGROPROTEINKE

Trebat će spaliti 11.600 svinja. Evo koliko će love za to dobiti tvrtka ministra Grlića Radmana

Svake godine ministar vanjskih poslova dobije stotine tisuća eura jer je suvlasnik Agroproteinke koja se jedina bavi prikupljanjem i spaljivanjem životinjskih trupala. Na osnovu ugovora, država im isplaćuje milijune eura
Pucnjava u Zagrebu! Ispaljeno više hitaca na kuću u kojoj je bilo ljudi. Metak probio prozor
POLICIJA OBJAVILA DETALJE

Pucnjava u Zagrebu! Ispaljeno više hitaca na kuću u kojoj je bilo ljudi. Metak probio prozor

U trenutku događaja u kući su se nalazili 39-godišnjak i 41-godišnjakinja koji nisu ozlijeđeni.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025