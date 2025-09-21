Zatvorske priče: Koji su glavni problemi i zašto bivši boksač Božić često odlazi u Lepoglavu

Zvonimir Penić ravnatelj je Uprave za zatvorski sustav i probaciju, a u razgovoru za HRT-ovu emisiju Nedjeljom u 2, zajedno sa Stjepanom Božićem, bivšim boksačem, objasnio je kako izgleda život u zatvoru. Veliki problem u Hrvatskoj je prenapučenost zatvora. Penić je kazao kako je taj problem prisutan u više od 100 zemalja svijeta, dok je u Hrvatskoj progredirao nakon potresa.

- Ostali smo bez zatvora u Sisku nakon potresa u Petrinji i bez jedne smještajne zgrade u kaznionici u Glini. Pokušali smo brzo reagirati, adaptirali smo dvije zgrade u Lipovici-Popovači i Požegi za smještaj zatvorenika. Kaznionica u Lipovici-Popovači je preuzela ulogu istražnog zatvora u Sisku. No s ulaskom Hrvatske u Schengen pojavljuje se novi vid kriminala, a to je krijumčarenje migranata. To je nešto što se u velikoj mjeri reflektiralo na naše kapacitete. Najteža je situacija u zatvorima, dok je u kaznionicama situacija nešto bolja, kazao je Penić.

Krenula je izgradnja dva modularna aneksa, jedan će biti uz zatvor u Varaždinu, a drugi uz kaznionicu u Lipovici-Popovači. Penić je rekao kako su zadnja ozbiljne investicije u zatvorski sustav bile izgradnja zatvora u Zagrebu i Splitu '80-ih godina.

- Dugoročno planiramo tri nove kaznionice, Sisačko-moslavačka, Osječko-baranjska i Ličko senjska, u kojoj smo i najdalje otišli, rekao je.

Osvrnuo se i na to kako je zabrinjavajuće da je teško pronaći dječjeg psihijatra te da psihijatrijska skrb za maloljetnike nije adekvatna u odgojnim zavodima. Osim toga, nekad je bio dovoljan broj zatvorskih liječnika, a sada se oslanjaju na vanjske.

- Često se mogu čuti komentari kako se u kaznionicama "živi predobro". Javnost je polarizirana. Jedna druga priča kaže da ih se zlostavlja, da žive u nehumanim uvjetima. Smeta mi što se javno mnijenje formira putem medija i društvenih mreža koje najčešće izvještavaju o medijski eksponiram osobama, estradizirajući sustav, iskrivljujući potencijalno sliku o važnosti rehabilitacije i resocijalizacije i svega što radimo, poručio je Penić.

Stjepan Božić, bivši boksač, već 20 godina odlazi u Kaznionicu Lepoglava i dovodi poznate osobe, uglavnom sportaše.

- Rekao bih da je to bio prst sudbine. Moj dragi, pokojni prijatelj, Marko Babić 2005. znao je ići u posjet svojim ratnim kolegama i palo mu je na pamet da dođem među zatvorenike i da im pričam o sportskom životu. Prvo iskustvo je bilo kao san. Kad sam izlazio van, nešto me štrecnulo. Ja sam izašao, ali netko je bio još unutra. Zamislio sam se i rekao idem još jednom, pa još jednom...., prisjetio se Božić dodajući kako se nakon toga "potpuno zakačio".

- U svima njima vidim ljude, trudim se ne gledati djelo. Vidim čovjeka kojemu treba pomoć i od kojega ne treba odustati. Oni to osjete i onda vrate. U zadnjih 20 godina naletio sam sigurno na 20-ak ljudi na cesti. Ne mogu opisati koliko je to tada tim ljudima značilo i koliko im je pomoglo da naprave klik u glavi, rekao je Božić dodajući kako bi u Lepoglavu rado doveo našeg bivšeg tenisača Gorana Ivaniševića.