"Čvrsto stojimo u obrani integriteta ministra Tolušića"

Ovogodišnji Svjetski gospodarski forum (WEF) fokusiran je na prilagodbu država i međunarodnih organizacija, ali i svih aktera u društvu onome što donosi četvrta industrijska revolucija i u interesu je svih da se pravovremeno uključe u taj proces, ocijenio je u četvrtak u Davosu hrvatski premijer Andrej Plenković.

"To je proces u koji se svi trebaju uključiti pravovremeno kako bi osigurali i razvoj i konkurentnost na globalnom tržištu, pridonijeli razvojem tehnologije, reformama na nacionalnoj razini, potaknuli inovacije i uključili se u globalnu utakmicu unatoč svim izazovima koji danas opterećuju svjetski poredak", rekao je premijer u izjavi za novinare.

Plenković je sudjelovao na dva panela na teme "Svijet u doba globalizacije 4.0" i "Prijelomna točka ili prekretnica za Europu?".

Prvi panel na temu globalizacije sadržavao je sve aktualne teme od gospodarskih pitanja, trgovinskih ratova, klimatskih promjena, sigurnosnih tema kako u Europi tako i globalno pa do upravljanja na globalnoj razini, kazao je.

Drugi panel odnosio se na Europu.

"Nekoliko mjeseci uoči europskih izbora temeljni izazovi su dovršetak procesa o Brexitu, teme koje se odnose na sigurnost, migracije, višegodišnji proračun i ono što je najvažnije...brža konvergencija, smanjivanje nejednakosti građana u državama članicama", istaknuo je.

Ovogodišnja službena tema WEF-a je "Globalizacija 4.0" – vizija povezanog svijeta koji se bavi ekonomskim nejednakostima kao posljedicama globalizirane trgovine i proizvodnje.

Usporavanje globalnog rasta, populizam, političke napetosti, trgovinski ratovi i nejasni put izlaska Britanije iz Europske unije vodeća su pitanja koja brinu svjetske lidere, pokazala je anketa objavljena uoči okupljanja u Davosu.

Plenković u Davosu je komentirao slučaj lažnih fotografija ministra poljoprivrede Tomislava Tolušića, za koji pojedinci iz oporbe, ali i u redovima partnera ove Vlade, tvrde da je u pitanju spin same Vlade.

Na pitanje N1 Televizije kako je objašnjenje najnovije afere "za retardirane", premijer je rekao kako ne vidi koji dio je sporan.

"Koliko ja razumijem, Nacional je dobio neke kompromitirajuće fotografije, a dobila ih je i SOA. SOA je provjerila jesu li autentične ili ne. To je dio njihove zadaće, da štiti institucije. Potpredsjednik Vlade je dio institucije koju treba štititi. Da se to nije provjerilo, a da netko drugi nije mogao utvrditi je li to laž ili istina, i da se izašlo u javnost s tezom da je istina, što bi govorili ovi koji sad misle da je u pitanju Vladin PR? Tražili bi ostavku cijele Vlade, rekli da je skandal najvećih razmjera.... Služba je napravila odličan posao, prevenirala izmišljenu krizu i Nacional je to kontekstualizirano opisao, i onda je to problem. Mislim da ljudi koji se bave sigurnošću lakonski komentiraju stvari s kojima očito nisu do kraja upoznati. Odbacujem svaku banalnu tezu da bi netko to sam sebi radio. Taj ne zna ništa ni o našem karakteru ni načinu rada. Nemamo vremena za to. Čvrsto stojimo u obrani integriteta ministra", rekao je premijer dodajući i kako u javnosti i jednom dijelu medija izostaje senzibilitet prema ministrovoj obitelji zbog ovog slučaja.