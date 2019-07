'Da lažem bila bih nenormalna, jako mi je teško kad Gospa ode'

Da lažem, bila bih nenormalna osoba, a čak su liječnici i u komunizmu kazali da smo normalni, rekla je jednom prilikom Mirjana Dragičević-Soldo.

Međugorska vidjelica plažu na Hvaru betonira, kako bi narod rekao, 'bez papira'. Podsjećamo, kako je otkrila Slobodna Dalmacija, vidjelica je pred svojom luksuznom vilom na Hvaru bez ikakve dozvole betonirala plažu. Ona pal tvrdi da to nije istina.

Osim što znamo da se bavi iznajmljivanjem luksuznih apartmana koje je zaradila zahvaljujući popularnosti među hodočasnicima, istražili smo koja je njezina priča te kako je sve počelo.

Foto: Zoran Grizelj/PIXSELL

Mirjana Dragičević-Soldo rođena je 18.3.1965. godine u Sarajevu.

Gospa joj se navodno svakodnevno ukazivala od 24. lipnja 1981. do 25. prosinca 1982. Nakon što joj je otkriva tzv. najveću tajnu, Gospa joj je tobože rekla kako će joj se ukazivati jedanput godišnje – svakog 18. ožujka, na Mirjanin rođendan.

Mirjana često priča kako je tada jako plakala.

- Teško mi je kad Gospa ode. Susret s njom je ispunjenje svega, osjećam se potpunom. Ali, kad ode, shvatim da sam tu, na zemlji, da nastavljam bez Nje kao da sam ostavljena, iako znam da to nisam. To je stvarno teško, teško... - jadala se vidjelica.

Foto: Zarko Basic/PIXSELL

No od 2. kolovoza 1987., prema njezinim riječima, svakog drugog u mjesecu čuje Gospin glas, a Gospu katkad i vidi. Majka Božja navodno joj je dala i posebnu zadaću - da moli za nevjernike.

Zanimljivo je kako se Gospa u isto vrijeme ukazuje u Kibehu u Ruandi i Međugorju. Osim što je na dva mjesta u isto vrijeme, Gospa ne mijenja sat. U zimskom razdoblju tako se Vicki ukazuje u 17.40 sati, a u ljetom sa sat vremena odmaka.

Dragičević-Soldo danas je udana za Marka Soldu s kojim ima dvoje djece. S obitelji živi u Međugorju, u zaseoku Biljakovići. O svome životu napisala je i nekoliko knjiga, između ostalog i autobiografiju 'Moje srce će pobijediti', koja se reklamira kao knjiga koja mijenja život.

I dok se drugi ljude plaše hororima, Mirjana je imala razloga za strah. Naime, 14. veljače 1982. godine u njenoj sobi ukazao joj se Sotona koji joj je rekao da ga slijedi, da će je on učiniti sretnom, da zbog Gospe samo trpi. Mirjana je vikala: „Ne, ne, ne!“ Nakon toga je on nestao, a pojavila se Gospa.

- Drago dijete, oprosti za ovo viđenje, ali moraš znati da Sotona postoji - navodno je rekla Blažena Djevica.

Tobože je dodala da je ovo vražje vrijeme i da je to moralo tako biti. Mirjana je ispričala je kako je Sotona taj koji rado rastavlja brakove, ubija, opsjeda ljude, svađa prijatelje....

Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

A život se Mirjani svakako promijenio kada joj je Gospa dala papir. Dobro, ne baš papir, već tajanstveni predmet koji podsjeća na papir.

Taj predmet, uvjereni su međugorski hodočasnici (koji ga, doduše nikad nisu ni vidjeli), nije zemaljskog podrijetla te se ne zna od koje je tvari napravljen. Ipak, Mirjana kaže kako je podsjeća na pergament. Bjelkaste je boje i ima zanimljiva neobična svojstva: može se zgužvati, saviti, ali se ni na koji način ne može potrgati. Na njemu je Gospa navodno napisala 10 tajni, koje Mirjana ne smije otkriti ni samom Svetom Ocu Papi. Ako vas je ikada zanimalo, vidjelica je otkrila i kakav je Gospin rukopis.

- Pažljivo sam to odmotala i pronašla svih deset tajni napisanih jednostavnim i elegantnim pisanim rukopisom. Na pergamentu nije bilo ukrasa ili ilustracija; svaka tajna je opisana jednostavnim i jasnim riječima, slično onima kojima ih je izvorno Gospa objasnila meni. Tajne nisu numerirane, ali su napisane po redu, jedna za drugom, s prvom tajnom na vrhu, a desetom na dnu, te uključuju i datume budućih događaja - ispričala je Soldo, koja je jedina u milosti vidjeti što na tom papiru piše.

- Pokazala sam ga prijateljicama. Jedna je vidjela tekst molitve, netko moli nekoga nešto, a druga je vidjela molitvu upravljenu Bogu. U isto vrijeme vidjele su dvije različite stvari. Da nije tako, nikamo ne bih mogla ići bez pergamenta, morala bih ga stalno skrivati, strepila bih da ga lopovi ne odnesu - prisjetila se vidjelica.

Foto: Zoran Grizelj/VLM/PIXSELL

Nakon nemilog događaja s papirom, intervenirati su morale i doslovno više sile. Gospa je Mirjani osobno savjetovala da papir ne pokazuje nikome, osim jednom svećeniku. Izabrala je fra Petra Ljubičića, no tu opet dolazimo do problema. Fra Petar relativno je star, rođen je 1946., a Bogu se - znamo iz primjera Židova koji su ga čekali 'više no zoru straža noćna' - ne žuri. No pitanje nije što će se dogoditi ako fra Petar umre prije negoli se dogodi što je pisano, već kako mi svi možemo vjerovati fra Petru da je baš to nešto bilo pisano. Primjerice, možda se sutra javi fra Petar i kaže da je jedna od tajni upravo razotkrivanje Marijanina nelegalnog betoniranja obale.

Budući da svakome na papiru nešto drugo piše, vidjelica ne mora biti zabrinuta.

- Kakva kuća? Koja plaža? Kakvo betoniranje? Prvi put čujem za sve to, nije to istina i ne mislim se sada spuštati na tu razinu i to komentirati, kratka je bila u telefonskom razgovoru .

Jer, tko zna, ako papir pokaže inspektorima, možda će oni na njemu iščitati građevinsku dozvolu. Ta čudni su putovi Gospini!