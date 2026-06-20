Dabro opet pjeva i provocira: 'Ubiše nam Stjepana Radića, a mi njima Karađorđevića...'

Bivši ministar poljoprivrede Josip Dabro vratio se zabavama i pjevanju uz tamburaše. Nakon što je sudski kažnjen zbog pjevanja stihova koji veličaju Antu Pavelića, piše kako je obećao narodu nastavak pjesme.

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- Na molbu brojnih tisuća pratitelja, ponovno pjevam dio stihova pjesme u spomen na braću Radić i tragični atentat u Beogradu. Neka se ne zaboravi - napisao je Dabro uz objavljeni video.

Kako se da čuti, na snimci tamburaši sviraju melodiju pjesme '1928' Najboljih hrvatskih tamburaša. U njoj u originalu pjevaju o atentatu na hrvatskog političara Stjepana Radića u Beogradu. No i tu je Dabro dodao par svojih stihova.

- Ubiše nam Stjepana Radića, a mi njima Karađorđevića - pjeva Dabro aludirajući na atentat na srpskog kralja Aleksandra I. Karađorđevića 1934. Ubio ga je Vlado Černozemski, pripadnik makedonske revolucionarne organizacije VMRO u suradnji s hrvatskim ustaškim pokretom.

Podsjetimo, Dabro je ranije objavio kako je sve politički motivirano.

- Moje kazne i moji pečati. Kaznilo me zbog pjevanja 'Grobnice od zlata'. Do sad se pjevačima plaćalo, a evo, meni i družini odredilo da moramo platiti. Nezgodno za pjevačku reputaciju. Tako je svim pjevačima, koji nemaju vlast. Nemaš li dovoljno vlasti, ne možeš određivati što je zločin, a što kazna - pisao je Dabro.