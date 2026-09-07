Obavijesti

News

Komentari 1
VINKOVAČKE JESENI

Dabro stao u obranu Jakova Jozinovića: 'Samo naprijed. Pjevaj za svoje Vinkovce!'

Piše Antonela Šaponja,
Čitanje članka: 2 min
Dabro stao u obranu Jakova Jozinovića: 'Samo naprijed. Pjevaj za svoje Vinkovce!'
Zagreb: Jakov Jozinović održao prvi koncert u Areni | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Jozinović će u petak u 22 sata otvoriti koncertni dio ovogodišnjih Vinkovačkih jeseni. Dio građana protivi se njegovu nastupu zbog koncerta u novosadskoj dvorani SPENS, kojemu se protivio dio braniteljske javnosti

Mladi vinkovački glazbenik Jakov Jozinović nastupit će u petak, 11. rujna, na glavnoj pozornici 61. Vinkovačkih jeseni, no njegov je angažman izazvao negodovanje dijela javnosti zbog koncerta koji je ranije ove godine održao u novosadskom SPENS-u.

U njegovu obranu sada je stao saborski zastupnik Domovinskog pokreta i bivši ministar poljoprivrede Josip Dabro. Poručio je da bi Vinkovci na uspjeh svog mladog sugrađanina trebali biti ponosni.

VINKOVAČKE JESENI Građani se bune protiv nastupa Jakova Jozinovića u Vinkovcima
Građani se bune protiv nastupa Jakova Jozinovića u Vinkovcima

Jozinović će u petak u 22 sata otvoriti koncertni dio ovogodišnjih Vinkovačkih jeseni. Dio građana protivi se njegovu nastupu zbog koncerta u novosadskoj dvorani SPENS, kojemu se protivio dio braniteljske javnosti. 

Dabro: 'Zašto ga osporavati upravo u njegovom gradu?'

Na kritike je reagirao Josip Dabro, koji smatra da bi uspjeh mladog glazbenika prije svega trebalo promatrati kao uspjeh Vinkovaca i Slavonije.

Zagreb: Drugi koncert Jakova Jozinovića u Areni Zagreb
Zagreb: Drugi koncert Jakova Jozinovića u Areni Zagreb | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

- Jakov Jozinović je mlad dečko, Vinkovčanin i Slavonac koji je svojim talentom i radom napravio veliki iskorak. I zato mi nije jasno zašto bi se danas tražili razlozi da ga se osporava upravo u njegovom gradu - poručio je Dabro.

MLADI VINKOVČANIN Gradonačelnik Romić potvrdio: 'Jakov Jozinović nastupa na 61. Vinkovačkim jesenima'
Gradonačelnik Romić potvrdio: 'Jakov Jozinović nastupa na 61. Vinkovačkim jesenima'

Istaknuo je kako činjenicu da Jozinović puni trgove i dvorane treba gledati kao razlog za ponos.

- Ako naš dečko može napuniti trgove i dvorane, ako ga publika u Hrvatskoj i susjednim državama želi slušati, budimo ponosni, a ne zavidni - napisao je.

'Ja ću mu prvi zapljeskati'

Dabro smatra i da nastupi hrvatskih glazbenika izvan Hrvatske sami po sebi ne bi trebali biti razlog za osudu.

- Što više naših ljudi uspijeva preko granice, što više mladih iz Slavonije predstavlja Hrvatsku, to smo kao Hrvatska vidljiviji i jači - poručio je.

ELITNA ZABAVA FOTO Prijović napravila veliku proslavu, nema tko nije došao: Lepa Brena, Jozinović, Džejla...
FOTO Prijović napravila veliku proslavu, nema tko nije došao: Lepa Brena, Jozinović, Džejla...

Dodao je da ljudi ne moraju imati isti glazbeni ukus, ali da bi trebali podržati mladog Vinkovčanina koji tek gradi karijeru.

- Vinkovačke jeseni trebaju biti mjesto ponosa, zajedništva i veselja. A kada na njihovom svečanom otvorenju zapjeva jedan mladi Vinkovčanin, ja ću mu prvi zapljeskati - zaključio je Dabro.

Mostar: Koncert Jakova Jozinovića
Foto: Denis Kapetanovic

Jozinoviću je na kraju uputio i izravnu poruku: ‘Jakove, samo naprijed! Pjevaj za svoje Vinkovce, za Slavoniju i za Hrvatsku!’

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
MA JE LI TO MOGUĆE?! Josip Šincek za otrov u podzemnim vodama optužuje Ličane...
SPINOVI USKOKOVA OSUMNJIČENIKA

MA JE LI TO MOGUĆE?! Josip Šincek za otrov u podzemnim vodama optužuje Ličane...

Josip Šincek, glavni osumnjičeni u aferi ilegalnog odlaganja otpada, sugerira da su za onečišćenje podzemnih voda odgovorni građani
Ekstremno desni AfD slavi na pokrajinskim izborima: 'Vratit ćemo zemlju, ova je početak...'
POKRAJINSKI IZBORI U NJEMAČKOJ

Ekstremno desni AfD slavi na pokrajinskim izborima: 'Vratit ćemo zemlju, ova je početak...'

U Njemačkoj saveznoj pokrajini Saska-Anhalt u 18 sati zatvorena su birališta, te su se pojavili rezultati prvih izbornih anketa. Prema njima, krajnje desni AfD osvojio je 44,5 posto glasova, a vladajući CDU katastrofalnih 18,5 posto, što je povijesno nisko za njih. AfD time ostvaruje svoj dosad najbolji rezultat na bilo kojim izborima za pokrajinski parlament i postaje najjača snaga u pokrajinskom parlamentu.
VIDEO Pogledajte razmjere buktinje zbog koje je Dalmacija u dimu: 'Sve snage na terenu...'
VELIKI POŽAR KOD TOMISLAVGRADA

VIDEO Pogledajte razmjere buktinje zbog koje je Dalmacija u dimu: 'Sve snage na terenu...'

Sve raspoložive snage su na terenu i nastoje požar staviti pod kontrolu. U gašenju sudjeluju i strojevi koji uspješno rade na izgradnji protupožarnih puteva i zaustavljaju širenje vatre prema ugroženim područjima, poručuju iz Tomsilavagrada u nedjelju poslijepodne. Hrvatska je u pomoć poslala dva kanadera. Za zdrave ljude izmjerene vrijednosti lebdećih čestica ne bi trebale predstavljati probleme, ali bi se starije osobe, mala djeca i osobe koje boluju od bolesti respiratornog sustava i s alergijskim problemima trebale zaštititi tako da ne izlaze vani ili da nose maske. Općina Tomislavgrad jučer je objavila i snimke koje prikazuju stravične razmjere ove buktinje na području između Tomislavgrada i Rame...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026