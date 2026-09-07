Dabro stao u obranu Jakova Jozinovića: 'Samo naprijed. Pjevaj za svoje Vinkovce!'

Mladi vinkovački glazbenik Jakov Jozinović nastupit će u petak, 11. rujna, na glavnoj pozornici 61. Vinkovačkih jeseni, no njegov je angažman izazvao negodovanje dijela javnosti zbog koncerta koji je ranije ove godine održao u novosadskom SPENS-u.

U njegovu obranu sada je stao saborski zastupnik Domovinskog pokreta i bivši ministar poljoprivrede Josip Dabro. Poručio je da bi Vinkovci na uspjeh svog mladog sugrađanina trebali biti ponosni.

Jozinović će u petak u 22 sata otvoriti koncertni dio ovogodišnjih Vinkovačkih jeseni. Dio građana protivi se njegovu nastupu zbog koncerta u novosadskoj dvorani SPENS, kojemu se protivio dio braniteljske javnosti.

Dabro: 'Zašto ga osporavati upravo u njegovom gradu?'

Na kritike je reagirao Josip Dabro, koji smatra da bi uspjeh mladog glazbenika prije svega trebalo promatrati kao uspjeh Vinkovaca i Slavonije.

Zagreb: Drugi koncert Jakova Jozinovića u Areni Zagreb | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

- Jakov Jozinović je mlad dečko, Vinkovčanin i Slavonac koji je svojim talentom i radom napravio veliki iskorak. I zato mi nije jasno zašto bi se danas tražili razlozi da ga se osporava upravo u njegovom gradu - poručio je Dabro.

Istaknuo je kako činjenicu da Jozinović puni trgove i dvorane treba gledati kao razlog za ponos.

- Ako naš dečko može napuniti trgove i dvorane, ako ga publika u Hrvatskoj i susjednim državama želi slušati, budimo ponosni, a ne zavidni - napisao je.

'Ja ću mu prvi zapljeskati'

Dabro smatra i da nastupi hrvatskih glazbenika izvan Hrvatske sami po sebi ne bi trebali biti razlog za osudu.

- Što više naših ljudi uspijeva preko granice, što više mladih iz Slavonije predstavlja Hrvatsku, to smo kao Hrvatska vidljiviji i jači - poručio je.

Dodao je da ljudi ne moraju imati isti glazbeni ukus, ali da bi trebali podržati mladog Vinkovčanina koji tek gradi karijeru.

- Vinkovačke jeseni trebaju biti mjesto ponosa, zajedništva i veselja. A kada na njihovom svečanom otvorenju zapjeva jedan mladi Vinkovčanin, ja ću mu prvi zapljeskati - zaključio je Dabro.

Foto: Denis Kapetanovic

Jozinoviću je na kraju uputio i izravnu poruku: ‘Jakove, samo naprijed! Pjevaj za svoje Vinkovce, za Slavoniju i za Hrvatsku!’