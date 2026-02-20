Obavijesti

JE LI VEĆINA SIGURNA?

Dabro u Saboru: Nemam se zašto ispričati, ništa nije sporno

Zagreb: Josip Dabro objavio: Spreman sam napustiti Sabor, ali imam jedan uvjet | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Nemam se zašto ispričati, ništa nije sporno, možda vama jest - rekao je medijima Josip Dabro

Saborski zastupnik Domovinskog pokreta Josip Dabro stigao je u Sabor, gdje se danas glasa o povjerenju kandidatu za ministra Alenu Ružiću, a i dalje ne vidi grešku u svojem pjevanju i stavovima, piše N1.

- Jesam ikada promašio? - upitao je.

Na pitanje je li promašio s Hrvatskim šumama, rekao je da to nije tema i odbio odgovoriti, ali napomenuo je da isprike za posljednji incident neće biti, navodi se.

- Nemam se zašto ispričati, ništa nije sporno, možda vama jest - rekao je medijima, a na pitanje oko eventualne promjene Ustava nakon njegovog jučerašnjeg obraćanja izjavio je: "Nitko nije ništa rekao protiv ZAVNOH-a i antifašističkih vrijednosti nego protiv komunističkih zločina i totalitarizma. Možda to jest problem nekome od vas. Pogledajte kako su to napravile neke druge zemlje i zabranile komunistički totalitarizam. Uostalom, vidjet ćete sve, moram ići raditi - rekao je Dabro.

