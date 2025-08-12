Đakovo uskoro ide na nove izbore! Pao i treći pokušaj konstituiranja Gradskog vijeća

Nije uspio ni treći pokušaj konstituiranja đakovačkog Gradskog vijeća u ponedjeljak, jer ni u trećem pokušaju predsjednik Gradskog vijeća nije dobio potrebnu većinu glasova vijećnika i nije izabran, pa Đakovo ide u nove izbore za Gradsko vijeće, koje će raspisati Vlada.

Iako se konstituirajućoj sjednici danas odazvalo svih 19 gradskih vijećnika, nedugo nakon početka sjednicu je napustilo petero od šestero vijećnika koalicije Zajedno za Đakovo, nositelja Zorana Vinkovića.

Vinković je inače u drugom krugu nedavnih izbora za gradonačelnika Đakova izgubio od HDZ-ovog Marina Mandarića za 9 glasova, a Mandarić je nastavio voditi Đakovo u trećem uzastopnom mandatu.

"Na žalost, moram reći, nije uspjelo konstituiranje Gradskog vijeća ni iz trećeg pokušaja. Kod većine vijećnika prevladao je dojam da ne postoji dovoljna razina povjerenja buduće suradnje i da žele nove izbore. Do kraja godine Đakovo ide na nove izbore za Gradsko vijeće", izjavio je gradonačelnik Mandarić (HDZ).

"A što će nam to donijeti u budućnosti je upitnik", rekao je Mandarić, dodavši: "Može biti ista situacija, može ići na ruku nama ili drugoj, trećoj opciji, no ja sam duboko uvjeren da smo se trebali danas dogovoriti oko funkcionalne većine koja bi za interes Grada Đakova formirala Gradsko vijeće koje bi u suradnji s gradonačelnikom donijelo rebalans proračuna, imenovalo povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda i potvrdila kapitalne projekte. Ovako smo u situaciji da smo u hladnom pogonu, jer neke funkcije nećemo moći obavljati u nekoliko sljedećih mjeseci", komentirao je gradonačelnik Mandarić.

Prije napuštanja sjednice, Vinković je za govornicom tražio ponovni izbor predsjedavajućeg koji vodi sjednicu do izbora predsjednika GV-a i ponovnog imenovanja Mandatne komisije i Odbora za izbor i imenovanja. Ta su tijela, naime, imenovana u drugom pokušaju konstituiranja GV-a, u srpnju,

Prije izlaska iz dvorane, Vinković je poručio da "ima li se većina, neka se ide u konstituiranje Vijeća, a nema li je, neka se ide na nove izbore - i za GV i za gradonačelnika". Gradonačelnika Mandarića ponovno je pozvao da podnese ostavku.

"Idemo na nove izbore i to je jedino rješenje", ustvrdio je Vinković, pozivajući se na Poslovnik.

Pročelnik Ureda gradonačelnika Miroslav Klepo na Vinkovićeve zahtjeve rekao je kako se dva spomenuta tijela biraju prije konstituiranja GV-a i izbora njegovog predsjednika te da nema potrebe ponovno ih imenovati.

Nakon dvije stanke za konzultacije, Mario Plavčić (HDZ), ispred Odbora za izbor i imenovanja rekao je kako je HDZ bio voljan prepustiti mjesto predsjednika GV-a, no da ni to nije naišlo na dogovor pa je svih osmero vijećnika HDZ-a stavilo svoj potpis na prijedlog HDZ-ova Marina Hrastovića za predsjednika Vijeća.

Taj prijedlog dobio je svih osam glasova HDZ-a, no ne i u dvorani preostalih šest vijećnika, pa predsjednik Gradskog vijeća ni u trećem pokušaju nije izabran.

Na novinarski upit kakav odaziv očekuje na novim izborima za GV, Mandarić je rekao kako je duboko uvjeren da građani ne žele nove izbore.

"Građani su u svibnju rekli što misle o meni i mojoj ostavštini zadnjih osam godina. Imali smo nešto slabiji rezultat, osam umjesto devet vijećnika, ali smo bili spremni na suradnju i korekciju naših politika, respektirajući taj rezultat. Ali žao mi je što na drugoj strani nismo našli sugovornike koji vjeruju da je moguće bolje u budućnosti", zaključio je gradonačelnik Đakova.