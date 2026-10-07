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NAVIJAČI DIGLI PORUKU

Dalija o transparentu na Poljudu: Ustaše nisu očevi našoj domovini. Naši su antifašisti

Piše 24sata,
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Dalija o transparentu na Poljudu: Ustaše nisu očevi našoj domovini. Naši su antifašisti
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Da je pravosuđe kroz svoje odluke i kazne čvrsto čuvalo temeljne ustavne i civilizacijske  vrijednosti Republike Hrvatske, ovakvih transparenata po stadionima ne bi ni bilo, napisala je

Navijači su u Splitu tijekom utakmice Hrvatske i Španjolske digli transparent o kažnjavanju zbog ustaškog pozdrava 'Za dom spremni' i kritikom hrvatskog pravosuđa. Na njemu je pisalo: 'Godinama afere se nižu, a Hrvatima zbog pozdrava za dom kazne stižu. Sramotna praksa sudstva. Pozdrav naših očeva je najveći problem društva?'

Foto: Tomislav Gabelić/24sata

'Sudovi se ne usude'

Na to je reagirala Dalija Orešković.

- Najveći problem našeg društva nije pozdrav za dom spremni, nego su najveći problem njegovi pozdravljači. U razdoblju NDH, ti pozdravljači bili su ustaše. Fašisti. Nekome su oni doista bili očevi, ali nisu očevi i našoj domovini. Očevi naše domovine, borili su se na drugoj strani, i bili su antifašisti - napisala je Dalija.

- S kritikom našeg sudstva, mogla bih se složiti. Doista je praksa sramotna, jer nije dovoljno osuđujuća, nije u tome dosljedna i jasna. Da je pravosuđe kroz svoje odluke i kazne čvrsto čuvalo temeljne ustavne i civilizacijske  vrijednosti Republike Hrvatske, ovakvih transparenata po stadionima ne bi ni bilo. Ali sudovi se ne usude, nisu neovisni. Ne mogu protiv za dom spremni, kada su i oni koji su na vlasti njegovi pozdravljači. Kada se vlast zajedno sa masom na stadionima pozdravlja s pozdravom ustaških očeva, to je znak da je oživljava ona poražena vojska. I da, to i jest najveći problem ovog društva - napisala je.

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Komentari 88
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