BiH prijeti Moneyvala siva lista: Moguće skuplje transakcije...

Bosna i Hercegovina mogla bi biti dodana na popis država u kojima nema učinkovitog nadzora nad novčanim transakcijama jer je propustila provesti mjere koje je od nje tražio Moneyval, nadzorno tijelo Vijeća Europe zaduženo za procjenu mjera protiv pranja novca i financiranja terorizma. Kako prenose mediji u BiH, službena odluka Moneyvala o uvrštavanju te zemlje na tzv. sivu listu država koje su problematične jer ne kontroliraju u cijelosti novčane transakcije očekuje se na sjednici zakazanoj za petak. Formalna odluka značit će dodatne procedure pri inozemnim plaćanjima povezanim s BiH te otežane i skuplje transfere novca jer će oni podlijegati dodatnim provjerama. Obavijest o tome službeno je u utorak dana članovima izaslanstva Ministarstva sigurnosti BiH na plenarnom sastanku FATF-a, Radne skupine za financijsko djelovanje na sastanku održanom u Parizu.

Prema dostupnim informacijama, BiH bi u tom slučaju na "sivu listu" dospjela na razdoblje od dvije godine sa zadaćom da u tom razdoblju ispuni 13 uvjeta za uklanjanje s tog popisa.

Jedan od njih je uspostava registra stvarnih vlasnika tvrtki. Stvarnim vlasnikom smatra se svaka fizička osoba koja kontrolira pravnu osobu preko vlasništva nad dionicama, poslovnim udjelima ili pravom glasa, odnosno svaka fizička osoba koja ima kontrolni položaj u upravljanju imovinom preko drugih sredstava.

Takav registar u BiH zbog njene ustavne strukture ne postoji na državnoj razini nego je ta zadaća prepuštena entitetima. Republika Srpska je kao centralizirani entitet taj registar ranije uspostavila, no njega još nema u Federaciji BiH.

Ministar pravde tog entiteta Vedran Škobić u srijedu je ustvrdio kako je isključiva krivnja za tu činjenicu na međunarodim partnerima, konkretno na Svjetskoj banci koja je ranije preuzela obvezu uspostave računalnog sustava registracije i kontrole tvrtki, no on nikada nije realiziran jer izabrani domaći partner nije bio u stanju ponuditi odgovarajuća softverska rješenja.

"Manjkavost projekta Svjetske banke dovela nas je u ovu nezavidnu situaciju. Upravo je taj međunarodni projekt, koji nikada nije završen do kraja, glavni razlog nedostatka registra stvarnih vlasnika, što je u konačnici postalo i jedan od ključnih razloga za potencijalno stavljanje BiH na sivu listu Moneyvala", kazao je Škobić kako ga citira agencija Fena.

Ekonimist i zastupnik u parlamentu Federacije BiH Admir Čavalić kazao je kako uvrštavanje na "sivu listu" izravno znači skuplje i sporije transakcije s potencijalno i manje investicija.

"To će značiti i relativno skuplja inozemna zaduženja. Tu je uvijek i reputacijski rizik", kazao je Čavalić za portal Raport.

BiH je i ranije bila na "sivoj listi" Moneyvala i to u razdoblju od 2015. do 2018. godine.