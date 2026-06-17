Grlić Radman: 'Svaki prijedlog koji jača položaj Hrvata u BiH potrebno je dobro razmotriti'

Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman ponovio je u srijedu nakon sjednice Vlade da treba cijeniti svaki prijedlog koji jača političku ravnopravnost Hrvata u Bosni i Hercegovini, ali još nije želio potvrditi hoće li HDZ podržati deklaraciju DP-a o položaju Hrvata u BiH. Domovinski pokret za danas je najavio predstavljanje svoje deklaracije u kojoj se, prema pisanju medija, spominje uspostava posebne izborne jedinice za Hrvate u BiH te revizija hrvatskog državljanstva za osobe koje ondje žive. "Ove godine su izbori i svakako trebamo imati u vidu činjenicu što kažu legitimni predstavnici hrvatskog naroda u BiH. Važno nam je da inicijative koje dolaze od Hrvata u BiH budu autentične", izjavio je Grlić Radman. Istaknuo je i da HDZ podupire svaki napor usmjeren na zaštitu ravnopravnosti hrvatskog naroda u BiH. "Apsolutno podržavamo svaki napor koji ide u smjeru zaštite ravnopravnosti i jednakopravnosti hrvatskog naroda u BiH kao konstitutivnog naroda. Mislim da oko tog cilja postoji suglasje", rekao je.

Analizirat ćemo sadržaj deklaracije

A o tome hoće li HDZ podržati deklaraciju ako se nađe u saborskoj proceduri, Grlić Radman kaže da će se najprije analizirati njezin sadržaj.

Podsjetio je pritom na Deklaraciju o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini iz 2018. godine, ocijenivši je kvalitetnom platformom koja sadrži temeljna načela hrvatske politike prema BiH.

"To je odlična i vrlo široka platforma koja uključuje načela na kojima se temelji hrvatska vanjska politika kada je riječ o zaštiti ravnopravnosti Hrvata u BiH", rekao je.

Ponovio je stajalište da Hrvati u BiH ne ostvaruju u punoj mjeri prava zajamčena Daytonskim sporazumom te da su zbog malobrojnosti izloženi preglasavanju. "Smatramo da je nužno promijeniti izborni zakon kako bi se uklonile diskriminacije u izbornom postupku", rekao je.

Na ponovljeno pitanje o mogućoj saborskoj potpori DP-ovoj deklaraciji kazao je da će o tome odlučivati nakon razgovora s partnerima i uvida u konačni tekst.

"Ako je riječ o dopuni postojeće deklaracije i ako ona pridonosi jačanju našeg zalaganja za Hrvate u BiH te njihovom boljem položaju, onda zašto ne? Ali idemo vidjeti što je na stolu pa ćemo razgovarati o tome", rekao je.

Potvrdio je i da bi se sastanak predstavnika HDZ-a i Domovinskog pokreta o toj temi trebao održati tijekom dana.

DP-ova inicijativa izazvala je podijeljene reakcije. Zastupnik bošnjačke nacionalne manjine Armin Hodžić ocijenio ju je neprovedivom i štetnom za ozračje potrebno za rješavanje otvorenih pitanja u BiH te za odnose Hrvatske i BiH, dok je zastupnik Hrvoje Zekanović (HDS) poručio da oko te teme više nema prijepora unutar vladajuće većine.

Premijer Andrej Plenković ranije je inicijativu DP-a nazvao političkim nastojanjem za povećanje vidljivosti te stranke.