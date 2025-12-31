Obavijesti

News

Komentari 3
MILIJUNI ZA REKET

Dan nakon izlaska iz Remetinca Šincek s odvjetnicima: 'Pričamo o milijunima, ne o sitnišu...'

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Dan nakon izlaska iz Remetinca Šincek s odvjetnicima: 'Pričamo o milijunima, ne o sitnišu...'
Zagreb: Privođenje na Županijski sud sedmero osumnjičenih zbog otpada | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Poduzetnik koji je 10 mjeseci proveo u istražnom zatvoru tvrdi da mu je sve smjestio bivši glavni državni inspektor Andrija Mikulić, kojeg je prijavio USKOK-u zbog navodnog reketa

Dan nakon što je izašao na slobodu, poduzetnik Josip Šincek pojavio se u javnosti u blagdanskoj atmosferi, u društvu svojih odvjetnika. Iza njega je deset mjeseci provedenih u istražnom zatvoru, iz kojeg je pušten neposredno prije Božića, nakon što je USKOK-u iznio obranu u kojoj je teško optužio donedavnog glavnog državnog inspektora Andriju Mikulića.

SLUČAJ GOSPIĆ DOZNAJEMO Josip Šincek je dao novi iskaz u Uskoku: 'Andrija Mikulić me tražio mito!'
DOZNAJEMO Josip Šincek je dao novi iskaz u Uskoku: 'Andrija Mikulić me tražio mito!'

Šincek tvrdi da je upravo Mikulić od njega tražio mito, odnosno reket, te da je cijeli slučaj protiv njega rezultat tog sukoba. U kratkom intervju za Dnevnik.hr nije želio ulaziti u detalje o konkretnim iznosima o kojima se proteklih mjeseci nagađalo u medijima, ali je dao do znanja da se ne radi o 'malom novcu'.

- Petsto tisuća eura danas vam je kao jedan hamburger na Adventu. Ovdje govorimo o višemilijunskim iznosima po pojedinom projektu. U tom kontekstu, 500 tisuća eura je smiješan novac - rekao je Šincek.

NOVI TRAGOVI ISTRAŽITELJA U lovu na Mikulićevu mitsku pušku od 60.000 eura: O njoj svi pričaju, ali je službeno nema
U lovu na Mikulićevu mitsku pušku od 60.000 eura: O njoj svi pričaju, ali je službeno nema

USKOK Šinceka, njegovu suprugu i još nekoliko osoba sumnjiči za niz nezakonitosti povezanih s odlaganjem otpada opasnog za okoliš i zdravlje ljudi, uključujući i medicinski otpad. Šincek te optužbe odbacuje i ponavlja da mu je cijeli postupak, kako tvrdi, 'namješten'.

- S Mikulićem smo imali izravne prijetnje da će se to dogoditi, da će ići prijave. Da će se prijaviti Varaždin, Gospić, Benkovac. On je imao uvid u sve. Kao glavni državni inspektor ima uvid u sve količine, u sve živo što dolazi i odlazi. Imao je uvid i u financije kroz naše količine, tu je vidio svoju neku korist i hitno nas je prisiliti mi dajemo ili plaćamo neki reket, a mi na to nismo pristali - kazao je Šincek. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
Pogledajte unutrašnjost Putinove vile koja je navodno bila meta: Kič i zlato posvuda
SKRIVENA REZIDENCIJA

Pogledajte unutrašnjost Putinove vile koja je navodno bila meta: Kič i zlato posvuda

Nije rezidencija Valdai njegova najraskošnija. Ta titula vjerojatno bi pripala palači na Crnom moru.  Nije Valdai ni najsigurnija nekretnina koju Putin posjeduje. Ali mu je najdraža...
Ivana: 'Želim pronaći muškarca koji je jedini stao i pomogao djeci i meni na Črnomercu'
TRAŽI SE HEROJ ULICE

Ivana: 'Želim pronaći muškarca koji je jedini stao i pomogao djeci i meni na Črnomercu'

Na Facebook stranicu Hitna uživo 194 javila se majka čiji je dječak na putu u bolnicu imao napadaj zbog visoke temperature. Na cesti im je upomoć pritekao muškarac u žutom automobilu, majka mu želi zahvaliti
VIDEO Eksplozije u ruskom gradu: Gori važna rafinerija nafte i skladište goriva
UKRAJINSKI NAPAD

VIDEO Eksplozije u ruskom gradu: Gori važna rafinerija nafte i skladište goriva

Jedan od najznačajnijih ciljeva bio je pogon Slavneft-YANOS u samom gradu Jaroslavlju. Riječ je o jednoj od pet najvećih rafinerija u Rusiji

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025