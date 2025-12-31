Dan nakon izlaska iz Remetinca Šincek s odvjetnicima: 'Pričamo o milijunima, ne o sitnišu...'

Dan nakon što je izašao na slobodu, poduzetnik Josip Šincek pojavio se u javnosti u blagdanskoj atmosferi, u društvu svojih odvjetnika. Iza njega je deset mjeseci provedenih u istražnom zatvoru, iz kojeg je pušten neposredno prije Božića, nakon što je USKOK-u iznio obranu u kojoj je teško optužio donedavnog glavnog državnog inspektora Andriju Mikulića.

Šincek tvrdi da je upravo Mikulić od njega tražio mito, odnosno reket, te da je cijeli slučaj protiv njega rezultat tog sukoba. U kratkom intervju za Dnevnik.hr nije želio ulaziti u detalje o konkretnim iznosima o kojima se proteklih mjeseci nagađalo u medijima, ali je dao do znanja da se ne radi o 'malom novcu'.

- Petsto tisuća eura danas vam je kao jedan hamburger na Adventu. Ovdje govorimo o višemilijunskim iznosima po pojedinom projektu. U tom kontekstu, 500 tisuća eura je smiješan novac - rekao je Šincek.

USKOK Šinceka, njegovu suprugu i još nekoliko osoba sumnjiči za niz nezakonitosti povezanih s odlaganjem otpada opasnog za okoliš i zdravlje ljudi, uključujući i medicinski otpad. Šincek te optužbe odbacuje i ponavlja da mu je cijeli postupak, kako tvrdi, 'namješten'.

- S Mikulićem smo imali izravne prijetnje da će se to dogoditi, da će ići prijave. Da će se prijaviti Varaždin, Gospić, Benkovac. On je imao uvid u sve. Kao glavni državni inspektor ima uvid u sve količine, u sve živo što dolazi i odlazi. Imao je uvid i u financije kroz naše količine, tu je vidio svoju neku korist i hitno nas je prisiliti mi dajemo ili plaćamo neki reket, a mi na to nismo pristali - kazao je Šincek.