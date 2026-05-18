Danas sunčano, popodne mogući poneki pljusak

Djelomice, osobito na Jadranu i pretežno sunčano, a poslijepodne mjestimice može biti ponekog pljuska praćenog grmljavinom, uglavnom u središnjoj i Gorskoj Hrvatskoj, prognozira za ponedjeljak Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).

Vjetar slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak, na sjevernom dijelu i južni vjetar, poslijepodne u Dalmaciji u okretanju na sjeverozapadnjak.

Najviša dnevna temperatura od 19 do 23 Celzijevih stupnjeva.

Ostatak tjedna

Najviše nestabilnosti očekuje se u utorak, dok će srijeda biti najsunčanija, uz mogućnost jutarnje magle ponegdje. Vjetar će uglavnom biti slab, a u četvrtak povremeno umjeren sjeverni. Temperature će biti u blagom porastu. Na Jadranu će u utorak biti djelomice sunčano, uz prolazno više oblaka i mogućnost kratkotrajnih lokalnih pljuskova. Srijeda i četvrtak donose pretežno sunčano i stabilnije vrijeme.

Puhat će slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, a od četvrtka tijekom noći i jutra ponovno će jačati bura. Temperature zraka bit će u porastu, osobito prema četvrtku.

Djelomice, osobito na Jadranu i pretežno sunčano. Ujutro je u unutrašnjosti lokalno moguća kratkotrajna magla, a poslijepodne su vjerojatni mjestimični pljuskovi s grmljavinom, uglavnom u središnjoj i Gorskoj Hrvatskoj. Potkraj dana i u noći na utorak porast naoblake. Vjetar slab, posebice na Jadranu i umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, ponegdje i južni, a do jutra ponegdje i bura. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom od 3 do 8, na Jadranu između 9 i 14 °C. Najviša dnevna od 18 do 23 °C.