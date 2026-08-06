Danima gori deponij u Davoru! Mještanima prekipjelo: 'Mi se gušimo u dimu svako malo...'

Nesnosan smrad, gusti oblaci dima i zastrašujući prizori plamena koji paraju noćno nebo. Sve to stanovnici Davora i okolnih mjesta trpe već danima. Naime, od subote na odlagalištu komunalnog otpada Baćanska u mjestu Davor bjesni požar. Vatrena linija koja guta naslage otpada proteže se na dužini od oko 120 metara, a golema buktinja i reflektirajući crveni sjaj bili su proteklih dana jasno vidljivi čak i s udaljenosti od gotovo 20 kilometara - iz Nove Gradiške. Pripadnici Dobrovoljnog vatrogasnog društva Davor i okolnih DVD-ova od subote ulažu nadljudske napore kako bi vatrenu stihiju stavili pod nadzor.

Požaru je, kažu mještani, prethodila eksplozija. Je li do zapaljenja došlo zbog ekstremnih vrućina ili nečeg drugog, nije poznato. Gašenje ovakvih dubinskih požara na odlagalištima iznimno je teško i dugotrajno jer se otpad pali u slojevima, a vatrogasci su primorani teškom mehanizacijom i buldožerima razgrtati užareno smeće ne bi li vodom prodrli do samoga žarišta. Iz sata u sat traje borba s vatrom, gustim dimom i nepovoljnim vjetrom.

Zbog toga svega mještani ne skrivaju ogorčenje jer se, kako ističu, situacija s požarima na Baćanskoj ponavlja s alarmantnom učestalošću.

- Navikli smo zatvarati prozore i u kućama čekati da vjetar otpuše dim, ali ovo prelazi sve granice. Moramo ponekad otvoriti prozor da uhvatimo malo zraka. Posebno je bilo teško u noći na srijedu i četvrtak, valjda su vjetrovi okrenuli i ponijeli dim prema selu. Pitanje je što uopće sagorijeva u tom silnom otpadu i kakav zrak udišemo mi i naša djeca - kaže Anka Ciprić, koju smo sreli pred ljekarnom.

24sata Davor: Ponovo se aktivirao požar na odlagalištu otpada "Baćanska" | Foto: Ivica Galovic/PIXSELL

Kronični je to problem bez trajnog rješenja, znaju mještani Davora, a toga je svjestan i Đuro Anđelković, načelnik općine Davor.

- Upravo sam se vratio s odlagališta. Vatra se smanjila zbog nadljudskih napora zaposlenih i članova DVD-a Davor. Kad je požar izbio, naglo se proširio jer je sve suho i visoke su temperature. Dečki našega DVD-a, koji raspolažu neadekvatnom opremom, pokušali su vatru ugasiti, ali nisu uspijevali pa smo u pomoć pozvali pripadnike JVP-a Slavonski Brod, koji imaju potrebnu opremu. Zaustavili su vatru, ali oni ne mogu ostati i dežurati. Ovaj požar nas je zaustavio u fazi 9, kojom je trebao biti stavljen u funkciju novi bazen u koji će se dio otpada koji sad gori premjestiti. Mještane Davora molim za još malo strpljenja jer očekujemo da ćemo u potpunosti ugasiti vatru na odlagalištu i da će se stvoriti uvjeti za nastavak radova na novom deponiju, čime će se umanjiti mogućnost izbijanja novih požara, a možda ih više neće niti biti - rekao je Anđelković, koji je nagovijestio i provjere u lokalnom komunalnom poduzeću jer se sumnja da je bilo nepravilnosti u radu.

Odlagalište Baćanska već godinama slovi kao "rak-rana" ovoga dijela Brodsko-posavske županije. Iako su raniji inspekcijski nadzori i policijski izvidi utvrđivali nepravilnosti u radu i brojne rizike za okoliš te kvalitetu tla i zraka, vatrogasne sirene na ovoj lokaciji i dalje se prečesto čuju. Stanovnici Davora i okolice s pravom postavljaju pitanje - koliko će još puta Baćanska gorjeti prije nego što se pronađe trajno i ekološki prihvatljivo rješenje za ovo opasno žarište?