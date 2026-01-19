Obavijesti

News

Komentari 8
KOMENTIRAO I THOMPSONA

VIDEO Plenković: Hrvatska neće poslati vojsku na Grenland

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
VIDEO Plenković: Hrvatska neće poslati vojsku na Grenland
2
Zagreb: Andrej Plenković dao je izjavu nakon sjedncie HDZ-a | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Nikoga još nisam čuo tko želi zaoštriti odnose sa Sjedinjenim Državama. To ne želi ni Hrvatska. Smatramo da je potreban razgovor, a ne političke napetosti, rekao je Plenković

Admiral

Održana je zajednička sjednica Predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a. Dan ranije je svim članovima Predsjedništva HDZ-a stigla SMS poruka u kojoj, kako su doznala 24sata, pisalo da svi moraju fizički doći na sjednicu Predsjedništva te da ovog puta nema online uključivanja.

Pokretanje videa...

Andrej Plenković dao je izjavu o Thompsonu i SAD-u 04:53
Andrej Plenković dao je izjavu o Thompsonu i SAD-u | Video: 24sata/Matija Habljak/PIXSELL

Nakon sjednice, obratio se premijer Andrej Plenković.

Komentirao je izbor sudaca Ustavnog suda i predsjednika Vrhovnog suda. 

 - Pozivamo oporbu na dogovor. Ovo je konstruktivan pristup i rješenje - rekao je Plenković te optužio oporbu da odgovornost želi prebaciti na HDZ.

Zagreb: Andrej Plenković dao je izjavu nakon sjedncie HDZ-a
Zagreb: Andrej Plenković dao je izjavu nakon sjedncie HDZ-a | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

 - Nema tu odgovornosti na HDZ-u. Mi nudimo rješenja, i to ne parcijalna nego konstruktivna, kako bi Ustavni sud normalno funkcionirao. Naša je pozicija potpuno jasna, razumna i logična. Oporba se koristi jeftinim trikovima. Teret odgovornosti je isključivo na njoj - rekao je premijer.

Grenland

Plenković u utorak putuje u Davos na Svjetski gospodarski forum, gdje će u fokusu biti i politika američkog predsjednika Donalda Trumpa.

 - Imamo situaciju u kojoj dolazi do očitih tenzija u odnosima, ali to nije došlo sa strane Europske unije. Nikoga još nisam čuo tko želi zaoštriti odnose sa Sjedinjenim Državama. To ne želi ni Hrvatska. Smatramo da je potreban razgovor, a ne političke napetosti - rekao je te dodao da hrvatski vojnici neće biti na Grenlandu.

SVJETSKI LIDERI Premijer Plenković ide u Davos
Premijer Plenković ide u Davos

 - Nema razloga za to, nismo to ni razmatrali. Ne vidim nikakvu dodanu vrijednost - kratko je poručio, pa prokomentirao uvijek aktualnog Marka Perkovića Thompsona.

 - To je popularna pjesma i rukometaši je vole. Što će slušati nego pjesme koje ih potiču da brane boje svoje zemlje? Ta je pjesma dizala naše rukometaše i ne vidim problem, posebno u sadržajnom smislu. Ne znam je li riječ o političkoj ili zakulisnoj igri, ali to je moguće. Ono što znam jest da smo protiv bilo kakve zabrane i volio bih da se ta pjesma pušta prvenstveno zbog naših rukometaša. Sigurno to nije prijavio netko tko obožava autora i Hrvatsku - oglasio se o 'Ako ne znaš šta je bilo' na rukometnom Euru.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 8
Nastavak suđenja Mamićima: Stiže čovjek koji je sve priznao! Zdravko tražio da se sve snima?
ZANIMLJIVO SVJEDOČENJE

Nastavak suđenja Mamićima: Stiže čovjek koji je sve priznao! Zdravko tražio da se sve snima?

Zdravku i Zoranu te Damiru Vrbanoviću na Županijskom sudu u Osijeku traje suđenje za izvlačenje novca iz Dinama...
Mađari i Rusi su se dogovorili, MOL preuzima Naftnu industriju Srbije! Oglasila se ministrica...
'NA ZAHTJEV AMERIKANACA'

Mađari i Rusi su se dogovorili, MOL preuzima Naftnu industriju Srbije! Oglasila se ministrica...

Ministrica Đedović Handanović navela je i kako je to bio zahtjev američke administracije i kao takav će im biti upućen na odlučivanje.
Prizori strave u Španjolskoj: U sudaru vlakova poginulo više od 39 ljudi. 'Noć duboke tuge'
SUDAR BRZIH VLAKOVA

Prizori strave u Španjolskoj: U sudaru vlakova poginulo više od 39 ljudi. 'Noć duboke tuge'

Najmanje 39 ljudi je poginulo, a više od 150 je teško ozlijeđenih u nedjelju na jugu Španjolske, kad je došlo do iskakanja vagona i sudara dva brza vlaka u blizini Adamuza u Andaluziji

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026