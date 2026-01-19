Nikoga još nisam čuo tko želi zaoštriti odnose sa Sjedinjenim Državama. To ne želi ni Hrvatska. Smatramo da je potreban razgovor, a ne političke napetosti, rekao je Plenković
VIDEO Plenković: Hrvatska neće poslati vojsku na Grenland
Održana je zajednička sjednica Predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a. Dan ranije je svim članovima Predsjedništva HDZ-a stigla SMS poruka u kojoj, kako su doznala 24sata, pisalo da svi moraju fizički doći na sjednicu Predsjedništva te da ovog puta nema online uključivanja.
Nakon sjednice, obratio se premijer Andrej Plenković.
Komentirao je izbor sudaca Ustavnog suda i predsjednika Vrhovnog suda.
- Pozivamo oporbu na dogovor. Ovo je konstruktivan pristup i rješenje - rekao je Plenković te optužio oporbu da odgovornost želi prebaciti na HDZ.
- Nema tu odgovornosti na HDZ-u. Mi nudimo rješenja, i to ne parcijalna nego konstruktivna, kako bi Ustavni sud normalno funkcionirao. Naša je pozicija potpuno jasna, razumna i logična. Oporba se koristi jeftinim trikovima. Teret odgovornosti je isključivo na njoj - rekao je premijer.
Grenland
Plenković u utorak putuje u Davos na Svjetski gospodarski forum, gdje će u fokusu biti i politika američkog predsjednika Donalda Trumpa.
- Imamo situaciju u kojoj dolazi do očitih tenzija u odnosima, ali to nije došlo sa strane Europske unije. Nikoga još nisam čuo tko želi zaoštriti odnose sa Sjedinjenim Državama. To ne želi ni Hrvatska. Smatramo da je potreban razgovor, a ne političke napetosti - rekao je te dodao da hrvatski vojnici neće biti na Grenlandu.
- Nema razloga za to, nismo to ni razmatrali. Ne vidim nikakvu dodanu vrijednost - kratko je poručio, pa prokomentirao uvijek aktualnog Marka Perkovića Thompsona.
- To je popularna pjesma i rukometaši je vole. Što će slušati nego pjesme koje ih potiču da brane boje svoje zemlje? Ta je pjesma dizala naše rukometaše i ne vidim problem, posebno u sadržajnom smislu. Ne znam je li riječ o političkoj ili zakulisnoj igri, ali to je moguće. Ono što znam jest da smo protiv bilo kakve zabrane i volio bih da se ta pjesma pušta prvenstveno zbog naših rukometaša. Sigurno to nije prijavio netko tko obožava autora i Hrvatsku - oglasio se o 'Ako ne znaš šta je bilo' na rukometnom Euru.
