Danski kralj stigao na Grenland usred napetosti s Trumpom

Danski kralj Frederik X. počeo je u srijedu trodnevni posjet Nuuku, glavnom gradu Grenlanda, u znak podrške teritoriju koji je poželio američki predsjednik Donald Trump.

Kralj je mahnuo nekolicini Grenlanđana koji su se okupili u zračnoj luci, a dočekao ga je grenlandski premijer Jens-Frederik Nielsen, prema novinaru AFP-a koji je bio na mjestu događaja.

"Došli smo vidjeti kralja", rekao je 44-godišnji muškarac uz zastave Grenlanda kojima su mahali njegovi sunarodnjaci. "To nam je važno", dodao je.

Do turneje je došlo nedugo nakon što se Grenland našao u središtu diplomatskih napetosti s Washingtonom, pošto je američki predsjednik Donald Trump izrazio svoju namjeru da preuzme kontrolu nad golemim arktičkim otokom, na veliko nezadovoljstvo europskih čelnika.

Najavljujući svoj posjet Grenlandu krajem siječnja, 57-godišnji danski kralj rekao je da je "duboko solidaran" s Grenlanđanima koji su uznemireni zbog Trumpovih ambicija da preuzme kontrolu nad ovim autonomnim danskim teritorijem.

Danski kralj, čija je uloga uglavnom simbolična, posjetit će u srijedu srednju školu, ribarsku tvrtku, sjedište Arktičkog zapovjedništva odgovornog za nadzor i zaštitu suvereniteta Kraljevine Danske u arktičkoj regiji, prije nego što dan završi kavom u kulturnom centru.

U četvrtak bi trebao otputovati u Maniitsoq, oko 150 kilometara sjeverno od Nuuka, gdje će se sastati s lokalnim poduzetnicima, a u petak će posjetiti arktički centar za obuku danskih vojnika u Kangerlussuaqu.

Unatoč kolonijalnoj prošlosti Danske na ovom autonomnom teritoriju, monarhija je dugo uživala snažnu popularnost na Grenlandu.

Frederik, strastveni ljubitelj aktivnosti na otvorenom, sudjelovao je u četveromjesečnoj skijaškoj ekspediciji od 3500 kilometara preko Grenlanda 2000. godine, kao dio patrole Sirius, elitne jedinice danske Kraljevske mornarice.

Washington redovito govori da je kontrola Grenlanda ključna za sigurnost SAD-a i optužuje Dansku i Europljane da ne štite dovoljno ovo strateško područje od ruskih i kineskih ambicija.

Međutim, Trump je odustao od svojih prijetnji nakon potpisivanja okvirnog sporazuma s glavnim tajnikom NATO-a Markom Rutteom, čiji je cilj jačanje američkog utjecaja i otvaranje puta za razgovore između Danske, Grenlanda i Sjedinjenih Država.

"Ne bi trebalo biti sumnje u moju ljubav prema Grenlandu, a moja veza s narodom Grenlanda je netaknuta", poručio je Frederik X u rijetkoj izjavi.

Ove napetosti dovele su do jedne od najozbiljnijih kriza u povijesti NATO-a od 1949. godine.